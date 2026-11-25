Wojda zakpił z TV Republika. „Nie trzeba kupować torebek”

Zimowa aura za oknem stała się pretekstem do nietypowej wymiany uszczypliwości na antenie. Rafał Wojda, prowadzący poranny program TVN24, zachęcał widzów do przesyłania zdjęć śnieżnych krajobrazów.

– Drodzy państwo, Kontakt24 cały czas do waszej dyspozycji. Nie trzeba kupować torebek, nie trzeba kupować odzieży patriotycznej, nie trzeba tańczyć ani śpiewać – mówił dziennikarz.

Było to nawiązanie do sytuacji z anteny TV Republika. Program tej stacji został przerwany, aby zaprezentować patriotyczną torebkę. W TVN24 przypomniano o tym wydarzeniu w żartobliwym tonie.

Wojda wrócił następnie do głównego tematu, czyli pogody i nadchodzących świąt. Zachęcał widzów, by wysyłali zdjęcia pokazujące, czy w ich okolicy pojawił się już śnieg.

Nagle zgasło światło w studiu. Prezenter nie odpuścił

Najciekawsze wydarzyło się jednak chwilę później. W studiu TVN24 niespodziewanie zgasło światło. Rafał Wojda natychmiast zwrócił na to uwagę i wykorzystał sytuację do kolejnego żartu, ponownie nawiązując do wcześniejszej wypowiedzi o torebce.

– O! Światło nam zgasło. Co to się stało? Idę po torebkę... nie! Po Zubilewicza idę. Tomek, chodź! Chodź, torebki będą – rzucił na antenie.

Dziennikarz zwrócił się w ten sposób do Tomasza Zubilewicza, prezentera pogody. Krótka sytuacja w studiu stała się kolejną okazją do żartobliwego nawiązania do wydarzeń z TV Republika.

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