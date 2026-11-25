Ceny hurtowe paliw na 25.11.2026. Kto sprzedaje najtaniej?

Krajowy rynek hurtowy pozostaje w silnym trendzie spadkowym. W opublikowanych dziś cennikach czołowych dostawców ponownie widzimy wyraźne obniżki stawek, zarówno w przypadku benzyn, jak i oleju napędowego.

Aktualne ceny netto (PLN/m³) na dzisiejszy dzień prezentują się następująco:

Orlen: Pb95 – 5089, Pb98 – 5702, ON – 6323

Pb95 – 5089, Pb98 – 5702, ON – 6323 Aramco: Pb95 – 5087, Pb98 – 5702, ON – 6324

Pb95 – 5087, Pb98 – 5702, ON – 6324 BP Europa: Pb95 – 5089, Pb98 – 5702, ON – 6323

Analizując dzisiejsze oferty, najtańszą benzynę 95-oktanową (Pb95) oferuje Aramco z ceną 5087 PLN/m³. Jeżeli chodzi o olej napędowy (ON), najkorzystniej wypada oferta Orlenu oraz BP Europa – obaj dostawcy proponują paliwo w cenie 6323 PLN/m³. W przypadku benzyny premium (Pb98), wszystkie trzy koncerny zrównały swoje dzisiejsze ceny na poziomie 5702 PLN/m³.

Dynamika zmian na rynku hurtowym. Kto podnosi, a kto obniża ceny paliw?

Od blisko tygodnia obserwujemy systematyczne cięcia w rafineriach, ale to właśnie najnowsze notowania przynoszą najsilniejszą wyprzedaż, która koncentruje się na oleju napędowym. W porównaniu do wczorajszych cenników, najgłębszej obniżki ON dokonało Aramco, ścinając stawkę aż o 69 PLN/m³ (co daje niemal 7 groszy na litrze). Orlen oraz BP Europa odpowiedziały błyskawicznie, obniżając diesla o 68 PLN/m³.

Zauważalne spadki dotarły również do cenników benzyn. W przypadku Pb95 cała wielka trójka solidarnie obniżyła hurtowe stawki o 23 PLN/m³ (nieco ponad 2 grosze na litrze). Benzyna Pb98 staniała z kolei o 30 PLN/m³ u Orlenu i BP oraz o 29 PLN/m³ w ofercie Aramco. Patrząc na sytuację szerzej, od 18 listopada olej napędowy w polskich rafineriach staniał już średnio o ponad 330 PLN na metrze sześciennym, co doskonale obrazuje skalę potężnej korekty cenowej, z jaką mamy obecnie do czynienia.

Co to oznacza dla kierowców? Analiza rynku paliw

Dzisiejsze głębokie obniżki w hurcie to efekt procesów zachodzących w globalnej gospodarce. Notowania ropy naftowej Brent znajdują się w bardzo silnym trendzie spadkowym – na dzisiejszym otwarciu za baryłkę płacono zaledwie 87,27 USD. To oznacza ponad 25-procentowy spadek wartości tego surowca w przeciągu zaledwie miesiąca. Ta ogromna giełdowa przecena wynika przede wszystkim z drastycznego spadku premii za ryzyko geopolityczne, co jest echem wznowienia rozmów dyplomatycznych i deeskalacji napięć między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Bezpieczeństwo szlaków handlowych i brak nowych cięć podaży ze strony OPEC+ uspokoiły rynki, dając zielone światło do przeceny.

Rafinerie miałyby zapewne przestrzeń do jeszcze głębszych redukcji, gdyby nie rynkowy amortyzator w postaci słabnącego polskiego złotego. Kurs USD/PLN wynosi obecnie 4,0837. Dolar podrożał w ciągu miesiąca o prawie 4 procent, a od początku roku już o blisko 14 procent. Kosztowna amerykańska waluta, w której rozlicza się handel ropą, wyraźnie zwiększa koszty importu dla krajowych zakładów rafineryjnych i neutralizuje część spadków wynikających z taniejącego surowca. Mimo to eksperci podkreślają, że dopóki na Bliskim Wschodzie widać dyplomatyczne uspokojenie, podwyżki cen paliw nam nie grożą, a ewentualne dalsze obniżki uzależnione są od wyhamowania wzrostów na parze USD/PLN.

Musimy pamiętać, że hurtowe korekty przenoszą się na stacje detaliczne z pewnym opóźnieniem. Analizując jednak stabilność i powtarzalność obniżek w polskim hurcie od zeszłego tygodnia, konkluzja dla zmotoryzowanych jest niezwykle pozytywna. Dzisiejsze obniżki w cennikach hurtowych dają nadzieję na tańsze tankowanie diesla jeszcze w tym tygodniu.

Treść stworzona przy użyciu AI.