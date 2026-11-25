Archeolodzy prowadzą wykopaliska w samym centrum Rzeszowa

Firma Developres rozpoczęła przygotowania do budowy sześciopiętrowego apartamentowca przy placu Garncarskim w centrum Rzeszowa, tuż obok Rynku i ratusza. Badacze zajmują się obecnie odkopywaniem i dokumentowaniem piwnic przedwojennych kamienic. Po zakończeniu prac pozostałości zabudowy zostaną wyburzone, a teren obniżony w związku z planowaną budową podziemnego parkingu. Archeolodzy odsłonili dotychczas pozostałości dwóch kamienic oraz jednego niewielkiego budynku, które w okresie międzywojennym znajdowały się przy ulicach Szpitalnej i Wierzynka, na obrzeżach ówczesnego Rzeszowa.

Niezwykłe odkrycie w piwnicy dawnej kamienicy. Archeolodzy natrafili na skarb

Jak informuje „Gazeta Wyborcza”, w ubiegłym tygodniu w północnej części placu doszło do niezwykłego odkrycia. W piwnicach dawnej kamienicy przy ul. Wierzynka 1 jeden z pracowników pracowni archeologicznej natrafił na skupisko metalowych przedmiotów. Według nieoficjalnych ustaleń portalu skarb ukryto na dnie dawnej latryny.

Znalezisko wywołało ogromne poruszenie wśród pracujących na miejscu archeologów. Badacze zdecydowali się wydobyć skarb wraz z bryłą ziemi, by następnie w spokojniejszych warunkach dokładnie oczyścić poszczególne przedmioty. Wśród odnalezionych przedmiotów znajdował się metalowy pojemnik wypełniony starymi srebrnymi monetami. To przede wszystkim forinty pochodzące z lat 60., 80. i 90. XIX wieku, a także austriackie pięciokoronówki z 1907 roku.

– To około 100 srebrnych monet, które wówczas przedstawiały sporą wartość – ocenia Mirosław Mazurek, kierownik prac archeologicznych na placu Garncarskim w rozmowie z „Gazetą Wyborczą”.

Część monet wciąż znajduje się na dnie mocno skorodowanego pojemnika. Archeolodzy zrezygnowali z ich wydobycia ze względu na zły stan zachowania. Niektóre monety rozpadały się podczas prób ich wyciągnięcia. Na razie nie wiadomo więc, co jeszcze może kryć wnętrze odnalezionego pojemnika.

Skarb mógł zostać ukryty tuż po wybuchu II wojny światowej

Wśród odnalezionych przedmiotów znalazły się również sztućce firmy Gerlach, dwa duże metalowe talerze, srebrne kieliszki oraz niewielkie talerzyki. Na podstawie daty produkcji sztućców archeolodzy przypuszczają, że skarb mógł zostać ukryty w 1939 roku, tuż po wybuchu II wojny światowej.

Po zakończeniu prac terenowych badacze przystąpią do szczegółowej analizy znaleziska. Zamierzają również przejrzeć dokumenty archiwalne, by ustalić, do kogo należała przedwojenna kamienica i kto mógł ukryć cenne przedmioty.

Tysiące przedmiotów wydobytych z ziemi. Najstarsze pochodzą z XVI wieku

W innych częściach placu Garncarskiego archeolodzy odkryli tysiące przedmiotów, w tym butelki i gliniane kafle. Badacze natrafili również na dawne śmietnisko, w którym znajdowało się wiele szklanych przedmiotów. Najstarszymi i najcenniejszymi spośród tych znalezisk są kafle pochodzące z XVI wieku. Wszystkie odnalezione przedmioty po przeprowadzeniu specjalistycznej konserwacji trafią do Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.

Kamienica przy ul. Wierzynka 1 w Rzeszowie, w której archeolodzy dokonali najnowszego odkrycia, powstała na początku XX wieku jako budynek czynszowy. Jeszcze w 2014 roku mieszkało w niej 11 rodzin. Ze względu na fatalny stan techniczny budynku i wysokie koszty remontu miasto zdecydowało się na wykwaterowanie mieszkańców. Kamienicę rozebrano około 10 lat temu.

W ramach nowej inwestycji na placu Garncarskim powstanie sześciopiętrowy apartamentowiec. W budynku znajdzie się 149 mieszkań, 12 lokali usługowych, portiernia, podziemny garaż oraz sala zabaw. Projekt powstał we współpracy m.in. z urbanistami, konserwatorem zabytków i miejskimi instytucjami, z uwzględnieniem potrzeb przyszłych mieszkańców oraz charakteru śródmiejskiej zabudowy. Pierwotnie, w 2015 roku planowano w tym miejscu inną inwestycję, jednak deweloper zrezygnował z jej realizacji i przez kolejne 10 lat funkcjonował tam parking.