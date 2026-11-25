Ponad 200 statuetek i 2000 znamienitych gości

Nieodłączną częścią "Super Expressu" jest "Super Biznes", czyli ekonomiczno-biznesowy dodatek. Od 13 lat redakcja "Super Biznesu", podczas specjalnej, uroczystej gali, wręcza Złoty Laur "Super Biznesu", a tym samym wyróżnia osoby, firmy i instytucje za osiągnięcia, działalność i wkład w rozwój polskiej gospodarki oraz życia społecznego. To prestiżowa nagroda dla tych, którzy tworzą, inspirują i podejmują ważne wyzwania. Pomysłodawcą Złotego Lauru jest Hubert Biskupski, zastępca redaktora naczelnego "Super Expressu" i szef "Super Biznesu".

20 października 2026 r. Złote Laury "Super Biznesu" zostały przyznane po raz 13. Przez te wszystkie lata wręczyliśmy ponad 200 statuetek i zgromadziliśmy ponad 2000 wyjątkowych osobistości świata polityki, kultury i biznesu.

Złotym Laurem wyróżnione zostają osoby, firmy i instytucje, które wnoszą realny wkład w rozwój Polski. Nagroda trafia do tych, którzy nie boją się myśleć nieszablonowo, wprowadzają innowacje, angażują się w projekty społeczne, a swoją pracą budują pozytywny wizerunek kraju na arenie międzynarodowej.

Złoty Laur "Super Biznesu" to prestiżowa nagroda

Kapituła złożona z przedstawicieli redakcji magazynu „Super Biznes” co roku, od 13 lat, wybiera laureatów Złotego Lauru Super Biznesu, doceniając ich wkład w rozwój gospodarczy kraju i budowanie pozytywnego wizerunku Polski na świecie. Wyróżnienia przyznawane są w wielu kategoriach, obejmujących nie tylko biznes, ale też kulturę, sport czy filantropię.

Aby zrozumieć rangę tego wydarzenia, warto spojrzeć na laureatów z poprzednich lat. To postaci, które swoimi osiągnięciami wyznaczają nowe kierunki i inspirują innych do działania. W 2025 roku tytuł Osobowości Roku trafił w ręce dr. Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego, rok wcześniej do prof. Jerzego Buzka, a w tym roku do Andrzeja Poczobuta. Z kolei tytuł Osobowości 35-lecia otrzymał prof. Leszek Balcerowicz.

Tego typu wyróżnienia pokazują, że najlepsze nagrody dla biznesu w 2026 roku trafiają nie tylko do tradycyjnych przedsiębiorców, ale także do wizjonerów z różnych dziedzin. Wybory kapituły co roku udowadniają, że innowacyjność nie ma jednej definicji, a sukces można osiągnąć, realizując odważne, często pionierskie projekty.

Złoty Laur to jednak coś więcej niż tylko wręczenie statuetek i świętowanie dotychczasowych sukcesów. Wydarzeniu od lat towarzyszy merytoryczna dyskusja o najważniejszych sprawach dla kraju - w ramach cyklu „Poland Go!”.