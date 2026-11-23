Miłosz Kłeczek z TV Republika ujawnił zaskakujące kulisy swojej kariery, twierdząc, że odrzucił ofertę pracy w "Faktach" TVN.

Dziennikarz przekonuje, że świadomie wybrał stację z 50-krotnie niższą oglądalnością i 100-krotnie mniejszymi zarobkami, aby zachować wolność poglądów.

Sprawdź, dlaczego jego decyzja wywołała dyskusję i czy rzeczywiście poświęcił fortunę dla swoich przekonań.

Czy można zrezygnować z pracy w jednym z najbardziej rozpoznawalnych programów informacyjnych w Polsce i wybrać znacznie niższe wynagrodzenie? Miłosz Kłeczek przekonuje, że właśnie taką decyzję podjął przed laty. Jak opisuje portal Wirtualnemedia.pl, dziennikarz TV Republika opowiedział o swojej zawodowej przeszłości podczas wystąpienia przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Kłeczek zwrócił się wówczas do obecnych na miejscu policjantów, zachęcając ich, by nie wybierali, jak to określił, „drogi na skróty”. Za przykład podał własną karierę i propozycję zatrudnienia, którą miał otrzymać od TVN. Dziennikarz stwierdził, że zrezygnował z możliwości dołączenia do redakcji „Faktów”. Według jego relacji zdecydował się na pracę w miejscu o znacznie mniejszej widowni i niższych zarobkach.

— Poszedłem do miejsca, gdzie oglądalność była 50 razy mniejsza, a pieniądze 100 razy mniejsze — mówił Kłeczek.

Wyjaśniał, że ważniejsza była dla niego możliwość wypowiadania własnych poglądów. Nie przedstawił jednak konkretnych kwot wynagrodzenia ani danych potwierdzających przytoczone proporcje. Są to zatem jego własne szacunki, a nie udokumentowane zestawienie zarobków w obu redakcjach.

Zamiast „Faktów” TVN wybrał inną stację? Tak wyglądała jego kariera

Wypowiedź Miłosza Kłeczka wywołuje pytanie, o którym etapie kariery mówił dziennikarz. Nie wskazał bowiem dokładnej daty otrzymania propozycji ani nazwy redakcji, którą miał wybrać zamiast „Faktów”. Według analizy Wirtualnemedia.pl mogło chodzić o Superstację, z którą Kłeczek był związany w latach 2014–2016. Wcześniej pracował w grupie TVN, m.in. jako reporter TVN Meteo, a także przygotowywał materiały dla TTV.

W Superstacji zajmował się tematyką społeczną, lifestylową, gospodarczą i sportową. Dopiero później trafił do TVP Info, gdzie zyskał rozpoznawalność jako prowadzący programy publicystyczne. To ważny szczegół: Kłeczek nie był osobą zupełnie niezwiązaną wcześniej z TVN. Pracował już w mediach należących do tej grupy, a opisywana przez niego propozycja miała dotyczyć przejścia do redakcji głównego programu informacyjnego stacji.

Kłeczek już wcześniej mówił o „Faktach”. Wspominał reakcję przełożonych

Nie jest to pierwszy raz, kiedy dziennikarz opowiada o odrzuceniu propozycji pracy w „Faktach”. Podobny wątek pojawił się 28 października w programie „Blaski i Cienie” emitowanym przez TV Republika. Kłeczek wspominał wówczas początki swojej pracy w grupie TVN. Jak relacjonował, uczestniczył w płatnym stażu, po którym spośród około 20 osób wybrano jedną lub dwie do zatrudnienia. Twierdził, że znalazł się w tym gronie. Po kilku latach pracy miał otrzymać propozycję zawodowego awansu do „Faktów”. Według jego opowieści odmowa zaskoczyła osoby, które zaoferowały mu tę możliwość.

— I oni się na mnie obrazili. Oni nie wierzyli w to, co się dzieje — wspominał.

Nie wiadomo jednak, jakie dokładnie warunki zatrudnienia mu przedstawiono. W dostępnej relacji nie ma też niezależnego potwierdzenia samej oferty ze strony TVN.

Od TVP Info do TV Republika. Gdzie dziś pracuje Miłosz Kłeczek?

Miłosz Kłeczek pochodzi z Częstochowy, a pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywał podczas stażu w radiowej Jedynce. Po pracy w grupie TVN i Superstacji związał się z TVP Info, gdzie prowadził m.in. „Woronicza 17”, „Forum” oraz „Strefę starcia”. Po zmianach w mediach publicznych pod koniec 2023 roku zakończył pracę w TVP. W styczniu 2024 roku rozpoczął współpracę z TV Republika, debiutując jako gospodarz programu „Miłosz Kłeczek Zaprasza”. Później zaczął prowadzić także „Miłosz Kłeczek – wysokie napięcie”.

Obecnie jest jednym z rozpoznawalnych dziennikarzy stacji. Jego najnowsza wypowiedź zwróciła uwagę przede wszystkim ze względu na porównanie zarobków i deklarację, że świadomie zrezygnował z możliwości pracy w „Faktach”. Czy rzeczywiście oznaczało to wynagrodzenie 100 razy niższe? Tego nie sposób ustalić na podstawie samej wypowiedzi dziennikarza. Kłeczek nie ujawnił konkretnych stawek, a przedstawiona przez niego historia pozostaje jego osobistą relacją o zawodowym wyborze.

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