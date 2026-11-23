Warto podsumować, jak w 4 lata Władimir Putin doszczętnie pozbawił Rosję jej największej broni, czyli energii – napisał Jakub Wiech w serwisie X.

Warto podsumować, jak w 4 lata Władimir Putin doszczętnie pozbawił Rosję jej największej broni, czyli energii. Jeszcze w 2021 roku Rosjanie byli głównym dostawcą ropy, gazu i węgla do Unii Europejskiej. Kontrolowali rafinerie, gazociągi przesyłowe i magazyny gazu w krajach UE, budowali potężne projekty infrastrukturalne pokroju magistrali Nord Stream, a każdy komunikat Moskwy dotyczący surowców energetycznych był czytany z najwyższą uwagą przez europejskich polityków, finansistów i przedsiębiorców. A dziś? Udział Rosji w dostawach gazu do UE spadł z 45 do 12%, a w przyszłym roku Unia wprowadza zakaz zawierania umów gazowych z Rosjanami, dotyczący tak LNG, jak i gazu rurociągowego. W kwestii dostaw ropy sprawy rysują się dla Moskwy jeszcze gorzej, bo jej udział w unijnym imporcie spadł do 3%. Z kolei rosyjskiego węgla UE od 2022 r. w ogóle nie sprowadza. To wszystko przełożyło się na straty finansowe - w 2025 r. kraje UE zapłaciły za rosyjskie surowce o 85% mniej niż w roku 2021. Rosjanie przestali też dysponować zdolnościami przesyłowymi. Gazociągi Nord Stream i Nord Stream 2 nie działają, 3/4 ich mocy zostało uszkodzonych. Gazociąg Jamalski nie działa, a kontrolę nad jego cześcią przejęła Polska. Gazociąg Braterstwo nie działa, bo Ukraina nie przedłużyła umowy przesyłowej z Rosją. Przy pracy został jedynie Turk Stream. Mówiąc krótko: Rosja z absolutnego giganta, trzęsącego całym rynkiem energetycznym UE i wywierającego presję za pomocą kurków z gazem i ropą stała się podrzędnym dostawcą surowców, z pomijalnym udziałem w importach. Co więcej, Europejczycy wyzbyli się psychologicznego strachu przed zerwaniem rosyjskich dostaw. Ale to nie wszystko. Rosjanie stracili kontrolę nad własnym przemysłem rafineryjnym, co jeszcze mocniej uderzyło w ich możliwości eksportowe i dochody budżetowe. Wszystko ze względu na ukraińskie ataki. Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej w pierwszych ośmiu miesiącach 2026 roku ukraińskie drony trafiały rosyjską rafinerię średnio raz na trzy dni. W czerwcu 2026 roku rosyjski przerób ropy spadł do najniższego poziomu od ponad 20 lat. Według danych ukraińskiego wywiadu na koniec września, aż 15 z 38 największych rosyjskich rafinerii zostało wyłączonych z eksploatacji, a kolejnych 12 musiało ograniczać produkcję. Przełożyło się to na straty szacowane na ponad 23,2 mld dolarów. Wszystko to wywołało kryzys paliwowy w Rosji, który wymusił z jednej strony: wprowadzenie zakazu eksportu rosyjskich paliw, a z drugiej: import np. z Białorusi czy Indii. Zwłaszcza indyjskie rafinerie robiły tu niesamowity biznes, bo kupowały bardzo tanią rosyjską ropę, a sprzedawały Rosjanom drogie, wysokomarżowe paliwa. I tak Rosja w 4 lata została pozbawiona swojej energetycznej broni, którą wykuwała w pocie czoła przez dekady, inwestując pieniądze i wpływy polityczne. Nie wiadomo, jak skończy się wojna na Ukrainie, ale tę energetyczną rozgrywkę Putin już przegrał.— Jakub Wiech (@jakubwiech) November 22, 2026

Dziennikarz przypomina, że przed rosyjską inwazją na Ukrainę Moskwa była głównym dostawcą surowców energetycznych do Unii Europejskiej. Rosyjskie przedsiębiorstwa kontrolowały część infrastruktury, w tym gazociągi, magazyny gazu i rafinerie. Wstrzymanie dostaw mogło wywołać poważny kryzys gospodarczy.

Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej.

Rosja straciła europejski rynek. Rachunki spadły o 85 proc.

Według cytowanych przez Wiecha danych Komisji Europejskiej udział rosyjskiego gazu w imporcie UE spadł z 45 proc. w 2021 r. do 12 proc. w 2025 r. W przypadku ropy naftowej Rosja odpowiadała w 2025 r. za zaledwie 2 proc. unijnego importu, podczas gdy przed wojną była jednym z najważniejszych dostawców. Import rosyjskiego węgla został praktycznie wyeliminowany przez sankcje wprowadzone w 2022 r.

W 2025 r. państwa UE płaciły Rosji za paliwa kopalne o 85 proc. mniej niż przed kryzysem energetycznym. To oznacza utratę ogromnego źródła dochodów, z którego Moskwa korzystała przez dziesięciolecia.

Unia przyjęła również przepisy przewidujące całkowite wycofanie importu rosyjskiego gazu. Zakaz jest wprowadzany etapami. Import rosyjskiego LNG ma zostać zakończony do końca 2026 r., a gazu rurociągowego najpóźniej 30 listopada 2027 r.

Nord Stream nie działa, a Polska przejęła kontrolę nad gazociągiem jamalskim

Rosja utraciła również znaczną część infrastruktury pozwalającej jej przesyłać gaz do Europy. Nord Stream i Nord Stream 2 pozostają nieczynne. We wrześniu 2022 r. eksplozje uszkodziły trzy z czterech nitek tych magistrali. Gazociąg jamalski nie jest wykorzystywany do transportu rosyjskiego gazu na Zachód, a Polska przejęła kontrolę nad spółką EuRoPol Gaz, do której należy jego polski odcinek.

Z początkiem 2025 r. zakończył się też tranzyt rosyjskiego gazu przez Ukrainę, ponieważ Kijów nie przedłużył umowy z Moskwą. Jedyną czynną trasą rurociągową dostarczającą rosyjski gaz do państw UE pozostaje TurkStream i jego europejskie przedłużenie.

Rosja z absolutnego giganta, trzęsącego całym rynkiem energetycznym UE i wywierającego presję za pomocą kurków z gazem i ropą stała się podrzędnym dostawcą surowców – ocenia Wiech.

Ukraińskie drony uderzyły w rosyjskie rafinerie

Jednak problemy Moskwy nie kończą się na utracie europejskich odbiorców. Coraz poważniejsze konsekwencje przynoszą ukraińskie ataki na rosyjski przemysł naftowy. Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) w pierwszych ośmiu miesiącach 2026 r. rosyjskie rafinerie były trafiane przez ukraińskie drony średnio raz na trzy dni. W czerwcu przerób ropy spadł do 3,8 mln baryłek dziennie, czyli najniższego poziomu od ponad 20 lat. Było to około 30 proc. mniej niż rok wcześniej.

Jeszcze bardziej dramatyczny obraz przedstawił ukraiński wywiad wojskowy. Według opublikowanych 5 listopada informacji, pod koniec września 15 z 38 największych rosyjskich rafinerii nie pracowało, a kolejnych 12 ograniczyło produkcję. Ukraińskie służby oszacowały straty rosyjskiego sektora naftowego na ponad 23,2 mld dolarów. Z kolei agencja Reuters informowała 18 listopada, powołując się na źródła branżowe, że ataki zakłóciły lub wstrzymały działalność 15 z 35 największych rosyjskich rafinerii. IEA opisywała natomiast coraz poważniejsze problemy rosyjskiego sektora z utrzymaniem produkcji paliw.

Rosja sprzedaje ropę Indiom, a potem kupuje od nich benzynę

Jednym z najbardziej wymownych skutków ukraińskich ataków jest konieczność sprowadzania przez Rosję gotowych paliw z zagranicy. Reuters już w lipcu 2026 r. informował, że Rosja rozpoczęła import benzyny z Indii. Dostawy miały pomóc w opanowaniu niedoborów spowodowanych m.in. uszkodzeniem rafinerii. Moskwa sprowadzała paliwa również z Białorusi i Kazachstanu oraz wprowadzała ograniczenia eksportowe, aby zapewnić zaopatrzenie własnego rynku.

Sytuacja jest paradoksalna, ponieważ Indie należą do największych... odbiorców rosyjskiej ropy naftowej, kupowanej z rabatem w związku z zachodnimi sankcjami. Jak wynika z danych organizacji Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), w sierpniu 2026 r. Indie odpowiadały za 94 proc. rosyjskiego importu benzyny. Część dostaw pochodziła z rafinerii Vadinar, należącej do Nayara Energy, spółki powiązanej z rosyjskim Rosnieftem.

Czy Putin rzeczywiście przegrał energetyczną wojnę?

Wiech kończy swój wpis jednoznaczną oceną:

„Nie wiadomo, jak skończy się wojna na Ukrainie, ale tę energetyczną rozgrywkę Putin już przegrał”.

Z pewnością dane potwierdzają ogromną zmianę w stosunkach energetycznych Rosji z Europą. Moskwa utraciła większość unijnego rynku, a wraz z nim znaczną część możliwości wywierania presji gospodarczej na europejskie państwa. Nie oznacza to jednak, że Rosja przestała być światową potęgą surowcową. Nadal eksportuje znaczne ilości ropy do Chin, Indii i innych odbiorców. Sprzedaż surowców pozostaje ważnym źródłem dochodów rosyjskiego budżetu.

Różnica polega na tym, że Rosja musi w znacznie większym stopniu polegać na odbiorcach spoza Europy, a jej własny przemysł rafineryjny stał się celem regularnych ataków. Energia, która przez dziesięciolecia dawała Moskwie przewagę w relacjach z Europą, przestała być równie skutecznym narzędziem nacisku.

Kim jest Jakub Wiech?

Jakub Wiech jest dziennikarzem i publicystą zajmującym się energetyką, polityką klimatyczną i bezpieczeństwem energetycznym; przez trzy lata kierował portalem Energetyka24, a obecnie rozwija własny projekt „Elektryfikacja”.

W ostatnich miesiącach znalazł się w centrum kontrowersji związanych ze swoją rozprawą doktorską, wobec której formułowano zarzuty dotyczące m.in. wykorzystania cudzych treści; we wrześniu 2026 r. nie uzyskał stopnia doktora, a później publicznie przyznał się do części błędów, kwestionując jednocześnie niektóre oskarżenia.

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