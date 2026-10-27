Rosja zaostrza kurs. Jakie towary trafiły na czarną listę?

Rosja wprowadziła nowe, szerokie ograniczenia handlowe wymierzone w Unię Europejską. O zmianach poinformował Główny Inspektorat Weterynarii, powołując się na oficjalny komunikat rosyjskiej Federalnej Służby ds. Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego z 23 października 2026 roku. Nowe restrykcje obejmują produkty pochodzenia zwierzęcego, które podlegają kontroli weterynaryjnej. W praktyce oznacza to problemy dla eksporterów m.in. mięsa i jego przetworów – pisze portal Agro News.

Zakaz dotyczy wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej, a więc bezpośrednio uderza w polskich producentów. Co ważniejsze, embargo objęło również te firmy i zakłady, które do tej pory znajdowały się w rejestrze podmiotów uprawnionych do eksportu na obszar celny Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej. Nowe rosyjskie embargo unieważnia wcześniejsze ustalenia i zamyka rynek nawet dla sprawdzonych dostawców z Polski. Oznacza to, że posiadane wcześniej pozwolenia tracą na znaczeniu w obliczu nowych przepisów.

Nie tylko import. Dlaczego zakaz tranzytu przez Rosję to największy problem?

Decyzja Kremla to nie tylko blokada rosyjskiego rynku. Dla wielu europejskich, w tym polskich, przedsiębiorców znacznie dotkliwsze mogą okazać się ograniczenia w przewozie towarów. Nowe przepisy oznaczają, że produktów objętych embargiem nie można już przewozić przez terytorium Rosji, nawet jeśli ich ostatecznym odbiorcą jest firma w zupełnie innym państwie, na przykład w Kazachstanie czy Mongolii.

To paraliżuje dotychczasowe szlaki logistyczne. Firmy, które opierały swoje dostawy na trasach przebiegających przez Rosję, muszą teraz na gwałt szukać alternatyw. Największym ciosem dla eksporterów jest jednak wprowadzony jednocześnie zakaz tranzytu przez Rosję, który komplikuje dostawy do krajów trzecich. Nowe trasy, omijające terytorium Federacji Rosyjskiej, są z reguły znacznie dłuższe, a co za tym idzie – droższe i bardziej czasochłonne. To bezpośrednio przełoży się na koszty prowadzenia działalności i konkurencyjność polskich produktów na rynkach azjatyckich.

Są pewne wyjątki. Czego nie obejmuje rosyjskie embargo?

Mimo że lista restrykcji jest długa, rosyjskie władze przewidziały kilka wyłączeń. Zakaz nie obejmuje wszystkich towarów pochodzenia zwierzęcego. Ma to znaczenie głównie dla firm zajmujących się hodowlą, genetyką oraz biologiczną ochroną upraw. Zgodnie z komunikatem, przez granicę nadal będą mogły przejechać między innymi:

zwierzęta hodowlane, jaja wylęgowe i jednodniowe pisklęta,

materiał genetyczny i produkty lecznicze do użytku weterynaryjnego,

zwierzęta towarzyszące w podróży,

zwierzęta cyrkowe i z ogrodów zoologicznych,

owady i inne organizmy wykorzystywane w ochronie upraw (np. kolonie trzmieli),

zapłodniona ikra ryb, narybek, a także nasienie, zarodki i larwy,

materiał hodowlany mięczaków.

Należy jednak pamiętać, że te wyjątki nie oznaczają pełnej swobody. Każdy z tych towarów wciąż podlega szczegółowym przepisom weterynaryjnym i może wymagać dodatkowych pozwoleń przy wjeździe na teren Rosji lub tranzycie.

Co to oznacza dla polskich producentów?

Bezpośrednie skutki decyzji Kremla będą różne w zależności od profilu firmy. Najmocniej odczują je ci eksporterzy, których łańcuchy dostaw opierały się na tranzycie przez Rosję. To właśnie oni stają przed koniecznością pilnej reorganizacji transportu i szukania nowych, omijających Rosję szlaków. To już kolejne ograniczenie handlowe w tym roku – we wrześniu 2026 roku Moskwa wprowadziła podobny zakaz tranzytu dla mięsa drobiowego.

Wprowadzony przez Kreml zakaz importu z Polski i reszty UE zmusza firmy do natychmiastowej weryfikacji łańcuchów dostaw i poszukiwania nowych, często droższych dróg transportu. Na ten moment trudno oszacować skalę strat, ponieważ oficjalny komunikat nie zawiera danych na ten temat. Nie podano również, jak długo nowe ograniczenia będą obowiązywać. Dla polskich przedsiębiorców to sygnał, że handel na kierunkach wschodnich staje się coraz bardziej ryzykowny i nieprzewidywalny.

Złoty Laur 2026 - Andrzej Poczobut