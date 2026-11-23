Wielka inwestycja Tajwanu w Polsce. Nawet 40 tys. miejsc pracy

Tajwan przygotowuje się do realizacji dużego projektu technologicznego w Polsce. W podwrocławskiej Miękini powstanie park przemysłowy TEEMA, który przyciągnie firmy działające w branży elektronicznej i technologicznej. O szczegółach przedsięwzięcia opowiedział w wywiadzie dla portalu WNP tajwański minister gospodarki Ming-Hsin Kung.

Największe zainteresowanie budzi liczba planowanych miejsc pracy. Według przedstawiciela tajwańskiego rządu inwestycja może docelowo zapewnić zatrudnienie nawet 40 tys. osób.

–Mogę potwierdzić, że w parku technologicznym będzie praca dla 40 tysięcy osób, ale nie dla wszystkich od razu, ponieważ inwestycja będzie rozwijana stopniowo. Całkowita powierzchnia działki w Miękini wynosi około 150 hektarów, natomiast w pierwszym etapie park TEEMA zajmie 50 hektarów – powiedział Ming-Hsin Kung w rozmowie z WNP.

Projekt realizowany przez Tajwańskie Stowarzyszenie Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego znajduje się na etapie przygotowań. Podpisanie listu intencyjnego przewidywane jest w 2027 roku. Tajwański minister zapewnił, że jego rząd w pełni popiera przedsięwzięcie.

Dlaczego Tajwan chce inwestować właśnie w Polsce?

Zdaniem Ming-Hsin Kunga Polska jest jednym z najważniejszych partnerów Tajwanu w Europie. Decydują o tym przede wszystkim rozwinięty przemysł, wykwalifikowani pracownicy oraz potencjał polskich inżynierów.

Tajwan poszukuje obecnie partnerów, którzy pomogą mu rozwijać międzynarodowe łańcuchy dostaw niezależne od Chin. Polska, dzięki swojemu położeniu, może odegrać w tym procesie istotną rolę.

Planowany park technologiczny znajdzie się blisko granic z Czechami i Niemcami. Dzięki temu działające w nim przedsiębiorstwa będą mogły dostarczać komponenty m.in. do fabryk półprzewodników w niemieckim Dreźnie.

Polska i Tajwan chcą wspólnie produkować drony

Współpraca gospodarcza obu krajów nie ograniczy się do inwestycji przemysłowych. Tajwan dostrzega również duży potencjał w produkcji dronów, które znajdą zastosowanie zarówno w wojsku, jak i sektorze cywilnym.

Jednym z głównych celów jest ograniczenie zależności od chińskich komponentów. Tajwańskie przedsiębiorstwa zwiększają własne możliwości produkcyjne i rozwijają technologie pozwalające zastępować części pochodzące z Chin.

Polska mogłaby wnieść do współpracy doświadczenie w testowaniu bezzałogowców oraz wiedzę o potrzebach europejskiego rynku. Tajwan dysponuje natomiast zapleczem umożliwiającym szybkie wdrażanie nowych rozwiązań.

Tajwan może pomóc Polsce w budowie gigafabryki AI

Kolejnym obszarem współpracy jest sztuczna inteligencja. Polska ubiega się o możliwość budowy jednej z europejskich gigafabryk AI, które będą wykorzystywać ogromną moc obliczeniową do rozwijania zaawansowanych technologii.

Minister gospodarki Tajwanu przyznał, że tajwańskie przedsiębiorstwa mogłyby uczestniczyć w tym przedsięwzięciu jako dostawcy sprzętu.

–Moim zdaniem nadejście ery sztucznej inteligencji to kolejna fala rewolucji przemysłowej – stwierdził Ming-Hsin Kung.

W jego ocenie rozwój AI będzie miał ogromny wpływ na przyszłość europejskiego przemysłu. Tajwan liczy również na dalsze zacieśnianie współpracy z Polską w zakresie cyberbezpieczeństwa i nowych technologii.

Źródło: WNP.pl