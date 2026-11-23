Mieszkanie za remont. Od 1 grudnia rusza nabór wniosków

Mieszkańcy Gdyni ponownie będą mogli ubiegać się o mieszkanie komunalne w ramach programu „Mieszkanie za remont”. Druga edycja rozpocznie się 1 grudnia 2026 roku i potrwa do 31 stycznia 2027 roku. Tym razem miasto przeznaczyło na ten cel 31 lokali wymagających przeprowadzenia prac remontowych.

Zasady programu są proste. Osoby, które spełnią wymagania i zostaną zakwalifikowane, samodzielnie sfinansują remont wybranego mieszkania. Po zakończeniu prac i ich pozytywnym odbiorze przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych będą mogły podpisać umowę najmu na czas nieoznaczony. Władze miasta zdecydowały się kontynuować program po dużym zainteresowaniu jego pierwszą edycją. Wówczas na 60 dostępnych lokali mieszkańcy złożyli aż 214 wniosków. W części lokali remonty dobiegają już końca, a przed podpisaniem umów najmu konieczny będzie ich odbiór techniczny.

Gdzie znajdują się mieszkania? Miasto udostępniło 31 lokali

Mieszkania przeznaczone do remontu znajdują się w różnych częściach Gdyni. Najwięcej lokali przygotowano przy ulicy Morskiej, gdzie dostępnych będzie osiem mieszkań. Kolejne siedem znajduje się przy ulicy Opata Hackiego, a pięć przy ulicy Biskupa Dominika.

Pozostałe mieszkania zlokalizowano przy ulicach Świętojańskiej (cztery lokale), Młyńskiej (trzy) oraz Orzeszkowej i Widnej (po dwa).

Od 1 grudnia na stronie Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni zainteresowani znajdą szczegółowy wykaz mieszkań. Opublikowane zostaną również informacje o ich powierzchni oraz rzuty przedstawiające układ pomieszczeń. Dokumentacja będzie dostępna do zakończenia naboru, czyli 31 stycznia 2027 roku.

Kto może otrzymać mieszkanie za remont? Obowiązują limity dochodowe

Program nie jest skierowany do wszystkich zainteresowanych. O przydział lokalu mogą ubiegać się mieszkańcy Gdyni, którzy spełniają wymagania dochodowe określone przez Radę Miasta oraz zobowiążą się do przeprowadzenia remontu na własny koszt.

Wysokość dochodów musi mieścić się w następujących przedziałach:

Gospodarstwo jednoosobowe: od 3956,98 zł do 6924,71 zł.

od 3956,98 zł do 6924,71 zł. Gospodarstwo wieloosobowe: od 2967,74 zł do 4946,22 zł na osobę.

Limity odpowiadają określonym wielokrotnościom najniższej emerytury. Jednak samo spełnienie kryteriów nie gwarantuje otrzymania mieszkania. Wszystkie zgłoszenia zostaną zweryfikowane, a następnie ocenione według obowiązującego systemu punktowego.

Na podstawie uzyskanych wyników powstanie lista kandydatów. Dokument zostanie zaopiniowany przez Społeczną Komisję Mieszkaniową, a następnie przekazany do zatwierdzenia prezydent Gdyni, Aleksandrze Kosiorek. Następnie osoby z listy będą mogły obejrzeć dostępne lokale i wybrać mieszkanie. Po podpisaniu odpowiedniej umowy rozpoczną remont, którego przebieg oraz zakończenie skontroluje Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych. W przypadku rezygnacji uczestnika jego miejsce może zająć kolejna osoba z listy.

Jak i gdzie złożyć wniosek o mieszkanie za remont?

Nabór rozpocznie się 1 grudnia 2026 roku i zakończy 31 stycznia 2027 roku. Formularze oraz wymagane załączniki będą dostępne w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gdyni oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dokumenty można przekazać na trzy sposoby:

Osobiście – w Sali Obsługi Mieszkańca przy ul. 10 Lutego 24, stanowiska 4 i 5.

– w Sali Obsługi Mieszkańca przy ul. 10 Lutego 24, stanowiska 4 i 5. Pocztą tradycyjną – na adres: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Spraw Społecznych, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia.

– na adres: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Spraw Społecznych, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia. Elektronicznie – za pośrednictwem platformy ePUAP.

Ważne jest dotrzymanie terminu. Wnioski, które wpłyną poza wyznaczonym okresem naboru, nie zostaną rozpatrzone.

Źródło: gdynia.pl