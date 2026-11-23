W poniedziałek 23 listopada Mateusz Morawiecki pojawił się przed zakładem LG Electronics w Mławie w towarzystwie posłanki Anny Cicholskiej oraz przedstawicieli NSZZ „Solidarność”. Tematem konferencji były planowane zwolnienia w miejscowych zakładach przemysłowych. Według oficjalnych informacji przekazanych Powiatowemu Urzędowi Pracy w Mławie cztery firmy zamierzają zredukować zatrudnienie łącznie o 759 osób. Największe zwolnienia planuje LG Electronics, które chce rozwiązać umowy z 460 pracownikami. Pozostałe redukcje dotyczą Top Run Poland, Heesung Electronics Poland oraz Curtis Evoplast.

Morawiecki oskarża rząd o niszczenie gospodarki

Podczas konferencji Morawiecki i przedstawiciele związków zawodowych mówili o około tysiącu zagrożonych miejsc pracy.

Popatrzmy na chwilę na Mławę. Mława ma około 30 tys. mieszkańców. Tutaj z jednej fabryki, z jednego zakładu pracy ma być w masowych zwolnieniach wyrzuconych około tysiąca osób – mówił były premier.

Przekonywał, że problemy mławskiego przemysłu wpisują się w szersze zjawisko ograniczania zatrudnienia w Polsce. Wymieniał między innymi Radomsko, Elbląg, Wołów, Hrubieszów, Krosno, Biłgoraj i Szamotuły jako miejscowości, z których docierają do niego informacje o zwolnieniach.

Panie premierze, zwracam się do premiera Tuska. Nie można rujnować polskiej gospodarki. Niszczycie miejsca pracy. Niszczycie i likwidujecie zakłady pracy. Odbudowa takich zakładów zajmuje potem dziesięciolecia – mówił Morawiecki.

Były szef rządu przekonywał, że za jego kadencji bezrobocie było rekordowo niskie, a obecnie rośnie. Krytykował również stan finansów publicznych i politykę gospodarczą obecnego gabinetu. – Ludzie tracą pracę, zakłady tracą zamówienia, a wy tracicie kontakt z rzeczywistością – zwrócił się do rządzących.

Zdaniem Morawieckiego, jednym z problemów polskiego przemysłu są wysokie ceny energii. Były premier przekonywał, że potrzebne jest aktywne przyciąganie inwestorów, przygotowywanie terenów inwestycyjnych i tworzenie warunków do powstawania nowych miejsc pracy.

„Pracują tutaj żona, mąż, dzieci”

O sytuacji pracowników mówił również Ireneusz Maliszewski, przewodniczący międzyzakładowej organizacji związkowej działającej w LG Electronics.

– Dzieje się bardzo źle. Zapowiedziane zwolnienia pracowników na pewno odbiją się szerokim echem. Wiele rodzin tutaj pracuje. Pracują tutaj żona, mąż, dzieci i jest obawa, że stracą właśnie oni pracę – mówił związkowiec.

Zwrócił też uwagę na sytuację starszych pracowników, którzy spędzili w zakładzie wiele lat i mogą mieć trudności ze znalezieniem nowego zatrudnienia. – Ci pracownicy są w różnym wieku. Nie mają już czasu na to, żeby się przenieść do innego miasta, do większego. Są to pracownicy wieloletni – podkreślał Maliszewski.

Przedstawiciel załogi wskazał także na rosnące koszty produkcji, w tym energii i transportu. Jego zdaniem mogą one skłaniać koncern do przenoszenia produkcji poza Unię Europejską.

– Pracodawca wybrał sobie tańsze miejsca pracy i przenosi tę produkcję do tańszych krajów spoza Unii Europejskiej – przekonywał.

Maliszewski zwrócił szczególną uwagę na Indonezję, skąd mławski zakład otrzymuje obecnie podzespoły. Wyraził obawę, że w przyszłości do Polski mogą trafiać już gotowe telewizory zamiast części przeznaczonych do montażu w Mławie.

Solidarność ostrzega przed kolejnymi zwolnieniami

Dariusz Paczuski, przewodniczący zarządu Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność”, przekonywał, że problemy mławskich fabryk są konsekwencją rosnących kosztów działalności przemysłowej. Krytykował między innymi unijny Zielony Ład i politykę energetyczną.

– Z takim wysiłkiem do Polski zapraszaliśmy firmy, koncerny międzynarodowe, aby tutaj budowały fabryki, aby w naszym kraju zatrudniały naszych rodaków. Co z tego zostanie za momencik? – pytał.

Związkowiec ostrzegał, że likwidacja miejsc pracy w dużych zakładach może pociągać za sobą problemy przedsiębiorstw współpracujących z nimi. Domagał się także większej ochrony zatrudnienia na umowach o pracę.

LG nie zamierza zamykać fabryki

Mimo niepokojących zapowiedzi zwolnień nie ma obecnie informacji o planowanym zamknięciu całego zakładu LG Electronics w Mławie.

Burmistrz miasta Piotr Jankowski poinformował 20 listopada, że w rozmowach z prezesem spółki Jeong Tack Kimem otrzymywał zapewnienia o kontynuowaniu działalności. Koncern ma ograniczać nierentowne obszary produkcji, ale nadal zamierza produkować w Mławie telewizory i radioodbiorniki samochodowe.

Zwolnienia grupowe w czterech przedsiębiorstwach zaplanowano na końcówkę 2026 r. i pierwsze miesiące 2027 r. Ostateczna liczba pracowników, którzy stracą zatrudnienie, nie jest jeszcze znana.

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