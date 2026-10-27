Globalny koncern Skydance, nowy właściciel TVN, reorganizuje stację po przejęciu Warner Bros. Discovery, dążąc do miliardowych oszczędności.

Koniec pracy hybrydowej dla wielu w TVN: nowy właściciel nakazuje powrót do biur na pięć dni w tygodniu i uruchamia program dobrowolnych odejść.

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Koniec z dwoma dniami pracy z domu? Taki scenariusz czeka dużą część pracowników TVN, którzy dotychczas korzystali z modelu hybrydowego. Nowy właściciel stacji, Skydance, zamierza wprowadzić obowiązek pracy stacjonarnej przez pięć dni w tygodniu. To część reorganizacji międzynarodowego koncernu medialnego po przejęciu Warner Bros. Discovery.

Jak informuje portal Wirtualnemedia.pl, który dotarł do wiadomości skierowanej do zatrudnionych, obecnie wielu pracowników TVN wykonuje obowiązki w systemie 3:2 – trzy dni spędza w biurze, a dwa pracuje zdalnie. Nowe zasady mają oznaczać odejście od tego rozwiązania.

Decyzja jest związana z ujednolicaniem sposobu funkcjonowania spółek należących do grupy. W Paramount, z którym Skydance połączył się w 2025 roku, pięciodniowy model pracy biurowej obowiązywał już wcześniej. Teraz koncern chce rozszerzyć go na kolejne zespoły, argumentując to potrzebą ściślejszej współpracy i budowania wspólnej kultury organizacyjnej.

Nie wiadomo jeszcze, kiedy nowe zasady zaczną obowiązywać w polskiej stacji. Powrót do biur ma być wprowadzany etapami, z uwzględnieniem poszczególnych lokalizacji. Pracownicy mają otrzymać informacje z odpowiednim wyprzedzeniem.

„Wszyscy jesteśmy w szoku”. Tak zareagowali pracownicy TVN24

Zapowiedź zmian wywołała zaskoczenie wśród części zatrudnionych. Jeden z dziennikarzy TVN24, który poprosił o anonimowość, opowiedział Wirtualnym Mediom o reakcji pracowników.

Wszyscy jesteśmy w szoku. Wiele osób pracowało w formacie 3:2. Trzy dni pracy na żywo i dwa zdalnej – powiedział rozmówca portalu.

Dla osób przyzwyczajonych do pracy hybrydowej nowe zasady oznaczają konieczność zmiany codziennej organizacji życia. Dotyczy to między innymi dojazdów do biura czy łączenia obowiązków zawodowych z rodzinnymi. Nie jest jednak jasne, czy wszyscy pracownicy TVN zostaną objęci identycznymi zasadami. Z dotychczasowych informacji wynika, że zmiana ma dotyczyć dużej części zatrudnionych korzystających z pracy hybrydowej.

Skydance uruchamia program dobrowolnych odejść

Na zmianie organizacji pracy plany koncernu się nie kończą. Skydance ogłosił również program dobrowolnych odejść – Voluntary Buyout Program (VBO). To rozwiązanie, które ma pomóc w ograniczeniu kosztów zatrudnienia i zmniejszyć potrzebę ewentualnych późniejszych redukcji etatów. Pracownicy zakwalifikowani do programu mają otrzymać indywidualne propozycje zakończenia zatrudnienia. Każda oferta będzie zawierać szczegółowe warunki odejścia oraz czas na podjęcie decyzji.

Na razie nie ujawniono, ile osób może zostać objętych programem w TVN ani jakie świadczenia finansowe zostaną im zaproponowane. Nie ma również informacji o konkretnych planowanych zwolnieniach w polskiej stacji. Program dobrowolnych odejść nie oznacza automatycznie zwolnień grupowych. Jego uruchomienie pokazuje jednak, że nowy właściciel przygotowuje zmiany w strukturze zatrudnienia. Ich rzeczywista skala pozostaje nieznana.

Miliardy dolarów do zaoszczędzenia

Za reorganizacją stoi jedna z największych transakcji na światowym rynku mediów. Skydance, który w 2025 roku połączył się z Paramount, w październiku 2026 roku sfinalizował przejęcie Warner Bros. Discovery. Wartość transakcji wyniosła 110 mld dolarów. Nowy właściciel chce osiągnąć ponad 6 mld dolarów oszczędności. Ograniczanie kosztów i integracja przejętych spółek są elementami realizacji tego planu.

Warner Bros. Discovery jest właścicielem Grupy TVN, dlatego decyzje podejmowane na szczeblu międzynarodowym mają znaczenie również dla polskiej stacji. Skydance kieruje David Ellison, syn Larry'ego Ellisona, współzałożyciela Oracle. Dla zatrudnionych najważniejsze będą teraz szczegóły wdrażania nowych zasad oraz warunki programu VBO. Nie podano jeszcze daty zakończenia pracy hybrydowej w TVN ani liczby stanowisk, których mogą dotyczyć zmiany kadrowe.

Złoty Laur 2026 - Hubert Biskupski