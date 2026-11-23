Sprawa wokół Wojciecha K. i jego byłej spółki Optima Development Poland nabiera tempa. Prokuratura Regionalna w Warszawie, która prowadzi śledztwo, od tygodni próbowała przesłuchać biznesmena w związku z zarzutami o wielomilionowe oszustwa. Ponieważ było to niemożliwe, śledczy zdecydowali się na radykalny krok.

Dlaczego sąd zgodził się na areszt dla Wojciecha K.?

W odpowiedzi na wniosek prokuratury, sąd wydał decyzję o tymczasowym aresztowaniu biznesmena. "Puls Biznesu" ocenia, że to kluczowy moment w całej sprawie, ponieważ otwiera śledczym drogę do wystawienia za nim listu gończego. Sąd właśnie przychylił się do wniosku prokuratury o tymczasowy areszt dla Wojciecha K., co po uprawomocnieniu się decyzji pozwoli wystawić za nim list gończy.

Jak informuje rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Warszawie, Mateusz Martyniuk, biznesmen jest poszukiwany w związku z dwoma głównymi zarzutami.

Poszukujemy Wojciecha K. w związku z dwoma zarzutami. Pierwszy dotyczy oszukania w latach 2014-19 posiadaczy 26 serii obligacji ODP na ponad 72 mln zł oraz naruszenia ustawy o obligacjach poprzez podawanie nieprawdziwych i zatajanie prawdziwych informacji, a także przeznaczenie uzyskanych pieniędzy na inne cele niż określone w warunkach emisji. Drugi zarzut obejmuje niegospodarność i wyrządzenie w latach 2014-17 Optimie szkody na łączną kwotę 7,6 mln zł – wyjaśnia Mateusz Martyniuk.

W skrócie: prokuratura uważa, że Wojciech K. świadomie wprowadzał w błąd osoby, które kupowały obligacje jego firmy, a zebrane w ten sposób pieniądze przeznaczał na zupełnie inne cele. Dodatkowo miał działać na szkodę własnej spółki.

O jakie pieniądze chodzi? Prokuratura mówi o milionach

Zarzuty, które prokuratura chce postawić Wojciechowi K., są bardzo poważne i dotyczą gigantycznych kwot. Pierwszy z nich to oszustwo na szkodę kilkuset osób, które zainwestowały w obligacje spółki Optima Development Poland. Mówimy tu o łącznej kwocie ponad 72 mln zł. Śledczy szacują, że realna szkoda, jaką ponieśli obligatariusze, to blisko 52 mln zł.

To właśnie z ich pieniędzy w dużej mierze sfinansowano budowę czterogwiazdkowego hotelu Rezydencja Gubałówka w Zakopanem. Podczas gdy inwestorzy od lat bezskutecznie czekali na zwrot swoich pieniędzy, Wojciech K. prowadził wystawne życie. W mediach społecznościowych chwalił się egzotycznymi podróżami i wizytami w luksusowych restauracjach. Wierzyciele od dawna sugerowali, że ten styl życia był finansowany z pieniędzy wyprowadzanych ze spółki.

Teraz prokuratura zdaje się potwierdzać te podejrzenia. Drugi zarzut dotyczy bowiem niegospodarności i wyrządzenia spółce Optima szkody na 7,6 mln zł. Według śledczych Wojciech K. miał przywłaszczyć sobie co najmniej 1,3 mln zł, wykonując nieuzasadnione przelewy na prywatne konto, wypłacając gotówkę w bankomatach i płacąc firmowymi kartami za prywatne wydatki.

Jakie zarzuty usłyszała matka Andziaks, Agnieszka K.?

Wojciech K. nie jest jedyną osobą, której działaniom przyglądają się śledczy. Okazuje się, że za znacznie większego beneficjenta nieprawidłowości w spółce Optima prokuratura uważa jego byłą żonę, Agnieszkę K. To matka znanej influencerki Angeliki „Andziaks” Trochonowicz . Kobieta od samego początku była zaangażowana w prowadzenie hotelu Rezydencja Gubałówka, a w latach 2016-2021 pełniła funkcję prokurenta w spółce Optima Development Poland.

Zarzuty usłyszała już ponad dwa miesiące temu. Jak wyjaśnia prokurator Mateusz Martyniuk, chodzi o ogromne pieniądze.

Chodzi o wyrządzenie ODP szkody w wielkich rozmiarach poprzez przyjęcie na swój osobisty rachunek bankowy, bez podstawy faktycznej i prawnej, łącznie ponad 6,3 mln zł. Z przelewów z rachunku firmowego Optimy Agnieszka K. uczyniła sobie stałe źródło dochodu, działając przy tym wspólnie i w porozumieniu z Wojciechem K., prezesem spółki – tłumaczy rzecznik prokuratury.

Agnieszka K. nie przyznała się do winy, jednak prokuratura zastosowała wobec niej szereg środków zapobiegawczych. Matka Andziaks musiała wpłacić 100 tys. zł poręczenia majątkowego, ma zakaz opuszczania kraju, odebrano jej paszport i objęto dozorem policyjnym. Co ważne, dostała też zakaz kontaktowania się z Wojciechem K.

Jaki związek ze sprawą ma Andziaks?

W całej sprawie pojawia się wątek Angeliki „Andziaks” Trochonowicz , jednej z najpopularniejszych polskich influencerek. Jest ona córką Agnieszki K. i pasierbicą Wojciecha K. W przeszłości celebrytka promowała w swoich mediach społecznościowych hotel Rezydencja Gubałówka, co miało pomóc w budowaniu wizerunku luksusowego obiektu.

"Puls Biznesu" próbował skontaktować się z influencerką, aby zapytać o zarzuty wobec jej matki, jednak bezskutecznie. To o tyle istotne, że Agnieszka K., której prokuratura zarzuca przyjęcie ponad 6,3 mln zł ze spółki ojczyma Andziaks, pełni funkcję prezesa w firmach córki – Twinkle Candle i Twinkle Candle Poznań. Nie otrzymaliśmy odpowiedzi na pytanie, czy w związku z problemami prawnymi matki, influencerka zamierza odwołać ją z zajmowanego stanowiska.

Pod koniec października 2025 roku Andziaks wydała oświadczenie, w którym zapewniała, że jej majątek nie ma nic wspólnego z interesami ojczyma, a nawet, że to ona wspiera go finansowo. Ujawniła również, że Wojciech K. przebywa w Austrii, o czym, jej zdaniem, wiedzą organy ścigania. Informacje te potwierdza prokuratura. Uwagę śledczych przykuł fakt, że niedługo po postawieniu zarzutów Agnieszce K., influencerka opublikowała relację ze „spontanicznego” wyjazdu do Wiednia. Na pytanie, czy spotkała się tam z ojczymem, również nie odpowiedziała.

To zresztą nie pierwsze problemy prawne Wojciecha K. Już ponad dwa lata temu zakopiańska prokuratura oskarżyła go o działanie na szkodę spółki i jej wierzycieli. W grudniu 2019 roku, gdy Optima Development Poland miała już poważne problemy finansowe, sprzedała za zaledwie 10 tys. zł część rekreacyjną hotelu (m.in. restaurację, spa i basen) innej spółce, również zarządzanej przez Wojciecha K. Zdaniem śledczych, transakcja ta uszczupliła majątek firmy o prawie 6,1 mln zł. Biznesmen nie przyznawał się do winy. Ostatecznie syndyk masy upadłościowej odzyskał w sądzie sprzedane nieruchomości, a hotel działa dziś pod nową nazwą – Rezydencja Nova.

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