Pracownicy Biedronki powiedzieli „dość”

Referendum strajkowe w Biedronce ruszyło 16 listopada. Głosowanie odbywa się przez internet i ma charakter tajny. Za jego organizacją stoi „Solidarność” działająca w Jeronimo Martins Polska. Związkowcy chcą w ten sposób pokazać zarządowi, jak duże jest niezadowolenie pracowników.

– Musimy razem pokazać pracodawcy, że mamy dosyć niskich płac, mamy dosyć pracy do późnych godzin nocnych, mamy dosyć tego, że pracowników na sklepach jest coraz mniej, a pracy coraz więcej – powiedziała Gabriela Kaim, przewodnicząca „Solidarności” w Biedronce, cytowana przez serwis solidarnosckatowice.pl.

Do referendum doprowadził brak porozumienia po wielomiesięcznych rozmowach z zarządem firmy. Negocjacje w ramach sporu zbiorowego trwały od lutego do września. Według związkowców pracodawca nie zgodził się na żaden z przedstawionych postulatów.

– Na wszystkie nasze postulaty pracodawca miał jedną odpowiedź: „nie”. W takiej sytuacji nie mieliśmy innego wyjścia, jak tylko referendum strajkowe – podkreśla Gabriela Kaim. Zaznacza jednocześnie, że strajk jest dla pracowników ostatecznością i związek nadal jest gotowy do rozmów.

Podwyżki, premie i więcej ludzi w sklepach

Czego konkretnie domagają się pracownicy Biedronki? Na liście postulatów znalazły się przede wszystkim podwyżki wynagrodzeń. Związkowcy chcą również wprowadzenia premii frekwencyjnej dla tych grup pracowników, które obecnie nie mają takiego składnika wynagrodzenia.

Kolejny ważny punkt to zwiększenie liczby osób zatrudnionych w sklepach. Pracownicy skarżą się, że obowiązków jest coraz więcej, a nie ma ludzi do ich wykonywania. Związkowcy chcą także, aby sklepy kończyły pracę najpóźniej o godz. 22.00.

Całodobowe sklepy przed świętami przelały czarę goryczy

Niezadowolenie pracowników miały dodatkowo zwiększyć zapowiedzi wydłużenia godzin pracy sklepów przed Bożym Narodzeniem. Jak twierdzi przewodnicząca „Solidarności”, załogi otrzymały informację, że placówki mają działać całodobowo.

– To już naprawdę przesada. Pracodawca musi zrozumieć, że jesteśmy ludźmi, a nie maszynami – mówi Gabriela Kaim.

Związkowcy liczą, że duża frekwencja w referendum pokaże zarządowi skalę problemu. Samo głosowanie nie oznacza jednak automatycznie, że strajk się odbędzie.

Kiedy referendum będzie ważne?

Głosowanie prowadzone jest online. Pracownik musi najpierw potwierdzić swoją tożsamość i to, że jest zatrudniony w Biedronce oraz ma prawo udziału w referendum. Następnie odpowiada, czy popiera zorganizowanie akcji strajkowej, czy jest przeciw. Jak zapewniają związkowcy, głosowanie jest tajne, a pracodawca nie będzie wiedział, jak zagłosowała konkretna osoba.

Referendum potrwa do 21 grudnia. Zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, aby było ważne, musi w nim wziąć udział co najmniej połowa pracowników objętych sporem. Dodatkowo większość głosujących musi opowiedzieć się za strajkiem. Dopiero spełnienie tych warunków otworzy drogę do przeprowadzenia akcji protestacyjnej.

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