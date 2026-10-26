Biedronka pod nową nazwą. Klienci mogą być zaskoczeni

Przechodnie w Siewierzu mogą się zdziwić, gdy zobaczą szyld sklepu przy ul. Rynek 11. Zamiast dobrze znanej nazwy Biedronka pojawił się tam napis „7Biek”. Nowe logo utrzymano w charakterystycznych dla sieci kolorach, a w dolnej części litery „B” umieszczono grafikę nawiązującą do słynnego owada.

Zmiany widać nie tylko nad wejściem. Nowe oznaczenie pojawia się również wewnątrz sklepu, między innymi przy kasach, a także w gazetkach reklamowych.

Czy to oznacza, że Biedronka rezygnuje ze swojej marki? Nic na to nie wskazuje. Nowy szyld to element pilotażowego projektu, który ma sprawdzić, jak klienci zareagują na inną koncepcję sklepu.

Sieć sprawdza nowy pomysł

Za projektem stoi Jeronimo Martins Polska, właściciel Biedronki. Jak wyjaśnił w rozmowie z serwisem Bedzin.naszemiasto.pl Konrad Nafalski, starszy menedżer ds. komunikacji korporacyjnej sieci, firma testuje nową koncepcję i układ placówki.

– W naszej firmie nieustannie poszukujemy nowych rozwiązań, które pozwalają nam jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby klientów i podnosić komfort zakupów – powiedział przedstawiciel sieci.

Na razie eksperyment prowadzony jest w Siewierzu. Firma zbiera opinie klientów i analizuje ich reakcje. Dopiero wyniki pilotażu pozwolą ocenić, czy podobne sklepy pojawią się także w innych miejscowościach.

Ceny i produkty pozostają bez zmian

Klienci, którzy obawiają się, że nowy szyld oznacza zupełnie inny sklep, mogą odetchnąć z ulgą. Jak zapewnia przedstawiciel Biedronki, w placówce „7Biek” dostępny jest asortyment znany z dotychczasowej sieci. Pozostają również atrakcyjne ceny regularne, do których przyzwyczaili się kupujący.

Pierwsze opinie klientów na temat nowej koncepcji i układu sklepu są pozytywne – przekazał Konrad Nafalski. To jednak dopiero początek testów. Sieć nie przesądza jeszcze, czy pomysł zostanie wykorzystany na większą skalę.

Skąd wzięła się nazwa „7Biek”?

Nowa nazwa nie pojawiła się przypadkowo. Jak zwraca uwagę Portal Spożywczy, może nawiązywać do usługi BIEK, czyli Biedronka Express. To rozwiązanie umożliwiające szybkie dostawy zakupów spożywczych, realizowane we współpracy z aplikacją Glovo.

Według Portalu Spożywczego działa obecnie 30 sklepów przygotowanych specjalnie do obsługi zamówień internetowych w ramach tej usługi. W latach 2024–2026 uruchomiono ją w ośmiu nowych miastach.

Na razie nie wiadomo, czy „7Biek” stanie się nowym formatem sklepów rozwijanym w całej Polsce. Pewne jest natomiast, że Biedronka sprawdza kolejne rozwiązania, które mają poprawić komfort zakupów. Mieszkańcy Siewierza jako pierwsi mogą przekonać się, jak wygląda ten eksperyment.

Złoty Laur 2026 - Leszek Balcerowicz