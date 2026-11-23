Minister Agnieszka Bartol stanowczo oświadczyła, że nie popiera szybkiego wejścia Polski do strefy euro, ucinając spekulacje na temat wspólnej waluty.

Polska otrzyma ostatnią transzę KPO w wysokości 55 mld zł (12,7 mld euro), która wpłynie na konto kraju w grudniu 2026 roku.

Rząd Donalda Tuska ma już plan dystrybucji środków KPO, a minister Bartol spotka się z samorządami, by zapewnić ich efektywne wykorzystanie.

Polska stawia twarde warunki w negocjacjach budżetowych UE, sprzeciwiając się przekazywaniu dochodów z ETS do wspólnego budżetu i posiadając prawo weta.

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Dyskusja o wspólnej walucie wraca przy okazji każdej dużej transzy unijnych funduszy. Nie inaczej było i tym razem. Minister funduszy i polityki regionalnej Agnieszka Bartol, która w strukturach unijnych pełni też kluczową funkcję tzw. szerpy, czyli osoby przygotowującej szczyty europejskie, została zapytana wprost o plany rządu Donalda Tuska w tej kwestii.

Jej odpowiedź jest jednoznaczna i ucina wszelkie spekulacje. Pytana wprost o to, czy popiera szybkie wejście do strefy euro, minister Agnieszka Bartol odpowiedziała przecząco. Podkreśliła przy tym, że korzyści z członkostwa w UE to nie tylko pieniądze, ale przede wszystkim dostęp do ogromnego, wspólnego rynku, który jest kluczowy dla polskich firm i eksporterów.

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Deklaracja w sprawie euro padła w momencie, gdy Komisja Europejska dała zielone światło na wypłatę dla Polski gigantycznych środków. Chodzi o ostatnią, największą w historii naszego członkostwa w programie, płatność z Krajowego Planu Odbudowy. Mowa o kwocie 12,7 mld euro, czyli około 55 mld zł.

Najważniejsza informacja jest taka, że znamy już konkretny termin. Sprawa jest w zasadzie przesądzona, a teraz pozostaje tylko dopełnić formalności w Radzie UE.

Minister funduszy i polityki regionalnej Agnieszka Bartol potwierdziła, że ostatnia transza KPO w wysokości 55 mld zł wpłynie do Polski w grudniu 2026 roku. Pieniądze mają pojawić się na polskim koncie jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. To świetna wiadomość, zwłaszcza w kontekście dwuletnich opóźnień w pozyskiwaniu tych funduszy przez poprzedni rząd.

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Sama wypłata to jedno, ale kluczowe jest to, jak te pieniądze zostaną wykorzystane. Minister Agnieszka Bartol uspokaja, że mimo poślizgu Polska zdąży wydać i rozliczyć całą pulę z KPO w wyznaczonym terminie. Rząd ma już konkretny plan działania, by środki jak najszybciej trafiły tam, gdzie są najbardziej potrzebne.

Minister Agnieszka Bartol zapowiedziała, że jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia odwiedzi wszystkie polskie regiony, by omówić z samorządami zasady dystrybucji funduszy. To sygnał, że rządowi zależy na bliskiej współpracy z samorządami przy wydawaniu unijnych środków.

Przy okazji padły też inne ważne deklaracje. Polska jasno stawia swoje warunki w negocjacjach nad nowym budżetem UE.

Nie zgadzamy się na zasób własny pochodzący z ETS-u – powiedziała wprost minister, przypominając, że w tej sprawie potrzebna jest jednomyślność wszystkich państw, więc Polska ma prawo weta.

Szefowa resortu funduszy uspokoiła też, że wizja Polski jako płatnika netto do unijnej kasy, czyli kraju, który więcej wpłaca, niż otrzymuje, „szybko się nie wydarzy”.

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