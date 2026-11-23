Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) porównała koszty ogrzewania budynku pelletem i pompą ciepła. W analizie przyjęto, że gospodarstwo domowe kupuje cztery tony pelletu, a cena jednej tony wynosi 2260 zł. Łączny rachunek za opał sięga więc 9040 zł.

Nie chodzi jednak o proste porównanie ceny pelletu z ceną energii elektrycznej. Eksperci zestawili koszty uzyskania takiej samej ilości ciepła. Cztery tony pelletu o wartości opałowej 5 kWh na kilogram dostarczają 20 tys. kWh energii. Przy założonej sprawności kotła na poziomie 85 proc. do ogrzewania budynku trafia około 17 tys. kWh ciepła.

Taką samą ilość ciepła musi zapewnić pompa. W obliczeniach przyjęto cenę energii elektrycznej na poziomie około 89 groszy za kWh, razem z opłatami za dystrybucję.

Pompa ciepła może obniżyć rachunek o ponad 5 tys. zł

Kluczowe znaczenie ma współczynnik SCOP. Określa on sezonową efektywność pompy ciepła, czyli to, ile ciepła urządzenie dostarcza w stosunku do zużytego prądu. Im wyższy SCOP, tym mniej energii elektrycznej potrzeba do ogrzania domu.

Według wyliczeń PORT PC pompa o SCOP równym 3 zużyje około 5667 kWh prądu. Przy przyjętej cenie energii oznacza to koszt około 5043 zł. W przypadku urządzenia ze współczynnikiem SCOP równym 4 zużycie spada do 4250 kWh, a rachunek wynosi około 3783 zł.

Jeszcze niższe wydatki pojawiają się przy SCOP równym 5. W takim wariancie pompa potrzebuje około 3400 kWh prądu, co kosztuje mniej więcej 3026 zł. W zależności od efektywności pompy różnica wynosi od około 4 tys. do ponad 6 tys. zł rocznie. Przy SCOP równym 4 oszczędność sięga około 5257 zł - informuje serwis wnp.pl.

Nawet tańszy pellet nie zmienia całego obrazu

PORT PC sprawdziła również, co stanie się, jeśli pellet będzie znacznie tańszy. W alternatywnym wariancie przyjęto cenę 1500 zł za tonę. Cztery tony kosztowałyby wtedy 6000 zł.

Nawet przy takim założeniu pompa ciepła wypada korzystnie w każdym z trzech analizowanych wariantów. Przy SCOP równym 3 koszt prądu wynosi około 5043 zł, czyli o 957 zł mniej niż zakup pelletu. Przy SCOP równym 4 rachunek spada do 3783 zł, a oszczędność wynosi 2217 zł. Największa różnica pojawia się przy SCOP równym 5 – wtedy prąd kosztuje około 3026 zł, czyli o 2974 zł mniej.

Trzeba jednak pamiętać, że cena 1500 zł za tonę pelletu to założenie przyjęte na potrzeby analizy, a nie prognoza cen na rynku.

To nie są rachunki każdego gospodarstwa

Wyliczenia pokazują, jak duże znaczenie mają cena energii i sprawność urządzenia grzewczego. Nie oznacza to jednak, że każdy właściciel pompy ciepła zapłaci dokładnie 3783 zł, a każdy użytkownik kotła na pellet wyda 9040 zł.

To modelowe porównanie, oparte na konkretnych założeniach. Rzeczywiste koszty zależą między innymi od izolacji budynku, temperatury, instalacji grzewczej, sposobu użytkowania urządzenia oraz faktycznych cen prądu i opału. W analizie nie porównywano też kosztów zakupu i montażu urządzeń ani ich serwisowania.

Wniosek jest taki, że przy przyjętych parametrach ogrzewanie pompą ciepła może oznaczać kilka tysięcy złotych oszczędności w ciągu roku. Samo porównanie cen pelletu i prądu nie wystarczy – liczy się przede wszystkim to, ile ciepła można uzyskać z zakupionej energii.

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