Jarmark już otwarty. Wstęp jest bezpłatny

Jarmark Warszawski ruszył 20 listopada i będzie działał aż do 6 stycznia 2027 roku. Stoiska rozstawiono na placu Defilad i części placu Centralnego, tuż obok Pałacu Kultury i Nauki. Na odwiedzających czekają nie tylko drewniane domki z jedzeniem, ale także stoiska z rękodziełem, świątecznymi ozdobami i prezentami. Nie brakuje również atrakcji dla dzieci.

Teren jarmarku można odwiedzać bezpłatnie. Płacić trzeba oczywiście za zakupy, jedzenie i wybrane atrakcje. Jarmark jest czynny codziennie w godz. 11–22.

Pierogi za 25 zł, a pajda ze smalcem za 20 zł

Ile trzeba przygotować na coś do zjedzenia? Osoby, które wolą tradycyjne smaki, mogą wybrać porcję siedmiu pierogów. Cena wynosi 25 zł. Do wyboru są farsze z mięsem, kapustą i grzybami, serem lub ruskie.

Tyle samo kosztuje pajda chleba ze smalcem, podawana z ogórkiem, cebulką i szczypiorkiem. Wersja bez dodatków to wydatek 20 zł. Jeśli ktoś ma ochotę na pajdę z cebulką i kiełbasą z patelni, musi zapłacić już 35 zł.

Na stoiskach można znaleźć także dania z dziczyzny. Pajda z pasztetem z dzika kosztuje 20 zł, frytki z dziczyzną 35 zł, a gulasz z dzika 40 zł. Za kanapkę z szarpanym dzikiem trzeba zapłacić 45 zł. Nieco tańszy od niej jest podstawowy hot dog – 29 zł. Bardziej rozbudowane wersje kosztują 35 zł. Pieczona golonka to już wydatek 55 zł.

Homar za 249 zł. Takich cen można się nie spodziewać

Na warszawskim jarmarku można spróbować również owoców morza. I tutaj ceny robią największe wrażenie. Kanapka z krewetkami lub łososiem kosztuje 39 zł, a z ośmiornicą – 55 zł. Za bułkę z homarem, czyli lobster roll, trzeba zapłacić 99 zł.

To jednak dopiero początek świątecznego cennika. Połówka homara z sosem Thermidor kosztuje 149 zł. Cały homar to już wydatek aż 249 zł! W ofercie są także surowe ostrygi sprzedawane po 16 zł za sztukę.

Dla porównania: za podstawową pajdę chleba ze smalcem zapłacimy 20 zł. Najdroższa z wymienionych propozycji jest więc ponad dwanaście razy droższa. Kto wybierze się na jarmark z rodziną i będzie chciał spróbować kilku dań, powinien przygotować się na spory rachunek.

Gorąca czekolada i kołacz też kosztują

Na spacerze między świątecznymi stoiskami można skusić się na coś słodkiego. Zimowa herbata o pojemności 300 ml kosztuje 19 zł. Za gorącą czekoladę trzeba zapłacić 16 zł za 200 ml lub 22 zł za 300 ml. Dodatkowa porcja bitej śmietany to kolejne 2 zł.

Są też świąteczna kołacze. Wersja z wybraną posypką kosztuje 30 zł. Jeśli ktoś ma ochotę na krem pistacjowy, cena rośnie do 40 zł.

Warszawski jarmark kusi więc szeroką ofertą – od prostych, tradycyjnych przekąsek po kosztowne owoce morza. Sam spacer nic nie kosztuje, ale kulinarna wyprawa może mocno obciążyć portfel.

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