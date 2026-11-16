Jarmarki świąteczne to ogromne wyzwanie dla wystawców: w Gdańsku wynajem stoiska to nawet 31 tys. zł netto.

Do tego dochodzą ukryte opłaty za prąd i prowizje, wymuszające dziesiątki tysięcy złotych sprzedaży tylko na pokrycie podstawowych wydatków.

Czy te wysokie koszty przełożą się na ceny przysmaków i ozdób? Sprawdź, co to oznacza dla Twojego świątecznego budżetu!

Boże Narodzenie zbliża się wielkimi krokami, a w polskich miastach trwają przygotowania do świątecznych jarmarków. Dla odwiedzających to okazja do kupienia prezentów i spróbowania sezonowych przysmaków. Dla wystawców – inwestycja, która nie zawsze musi się zwrócić. Jak ustalił „Fakt”, ceny wynajmu stoisk na jarmarku świątecznym w Gdańsku sięgają nawet 31 tys. zł netto. A zanim przedsiębiorca zacznie zarabiać, musi jeszcze pokryć szereg dodatkowych wydatków.

Skala kosztów najlepiej widoczna jest w wyliczeniach dotyczących opłacalności sprzedaży. Przy założeniu, że po pokryciu bezpośrednich kosztów przedsiębiorcy pozostaje 40 proc. przychodu, na sam wynajem punktu za 12 tys. zł trzeba wygenerować 30 tys. zł sprzedaży. W przypadku najdroższego stoiska, kosztującego 31 tys. zł, kwota rośnie do 77,5 tys. zł. To dopiero próg pozwalający pokryć czynsz, a nie wszystkie koszty działalności. Do rachunku trzeba doliczyć między innymi energię, transport, wynagrodzenia pracowników i pozostałe opłaty. W gastronomii dochodzi jeszcze prowizja od sprzedaży.

Nawet 31 tys. zł za gastronomię. Tak wyglądają ceny stoisk

Najwięcej za udział w gdańskim jarmarku zapłacą przedsiębiorcy sprzedający jedzenie i napoje. Organizator udostępnia różne rodzaje punktów gastronomicznych, w tym domki, karczmy, kontenery oraz Anielski Młyn. Ceny najdroższych obiektów dochodzą do 31 tys. zł netto. Mniejsze wydatki czekają sprzedawców rękodzieła, ozdób i wyrobów artystycznych. Za sześciometrowy domek trzeba zapłacić od 9500 do 12 tys. zł netto. Stawka zależy od lokalizacji, a najdroższe miejsca znajdują się w strefie premium.

Podobnie wygląda sytuacja sprzedawców artykułów spożywczych. W ich przypadku wynajem sześciometrowego domku kosztuje od 9500 do 12 600 zł netto. Dodatkowym obciążeniem dla gastronomii jest przewidziana w regulaminie 10-procentowa prowizja od przychodu netto. Oznacza to, że poza stałą opłatą za wynajem przedsiębiorca oddaje organizatorowi również część wpływów ze sprzedaży.

Prąd za 1250 zł, do tego kaucja. Lista wydatków jest dłuższa

Wystawcy muszą uwzględnić w swoim budżecie nie tylko wynajem, ale również koszty techniczne. Przyłącze elektryczne o mocy 3 kW dla domków rzemieślniczych i spożywczych kosztuje 1250 zł netto. Za faktycznie zużytą energię trzeba zapłacić osobno, zgodnie ze wskazaniami licznika.

Organizator pobiera także kaucję w wysokości 500 zł za domek handlowy lub 2500 zł za punkt gastronomiczny. Jest to zabezpieczenie, dlatego nie należy traktować jej automatycznie jako bezzwrotnego kosztu. W zależności od rodzaju działalności mogą pojawić się również opłaty za wodę, wyposażenie czy zwiększenie mocy przyłącza. Osobną pozycją pozostają koszty zakupu towaru i zatrudnienia pracowników.

Boże Narodzenie to wielki biznes. Czy wysokie koszty odbiją się na cenach?

Świąteczne jarmarki przyciągają klientów atmosferą, dekoracjami i sezonową ofertą. Jednak dla przedsiębiorców sprzedaż pierników, ozdób czy gorących napojów wiąże się ze znacznym ryzykiem finansowym. Wysoki czynsz trzeba pokryć niezależnie od tego, ilu klientów pojawi się przy stoisku.

Duże koszty prowadzenia działalności mogą również wpływać na ceny oferowanych produktów. Nie oznacza to jednak, że na podstawie samego cennika wynajmu można przewidzieć, ile w tym roku zapłacimy za grzane wino, jedzenie czy świąteczne dekoracje. Jedno jest pewne: zanim wystawcy zaczną liczyć zyski z bożonarodzeniowego handlu, muszą odzyskać niemałe pieniądze zainwestowane w udział w jarmarku.

Laury Biznesu 2026 - Aleś Bialacki