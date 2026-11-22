"Bez cudzoziemców byłbym ugotowany". Historie właścicieli mieszkań w Warszawie

Okazuje się, że rynek najmu mieszkań w stolicy, który niegdyś był domeną studentów i osób zaczynających karierę zawodową w Warszawie, teraz stał się domeną cudzoziemców. Warszawa.wyborcza.pl wskazuje, że liczne przykłady zawartych ostatnio transakcji, potwierdzają tylko tę diagnozę.

To nie jest dla mnie nowość, że kiedy daję ogłoszenie, zgłaszają się również obcokrajowcy. Ale nigdy wcześniej nie byli w tak przeważającej większości – opowiada Andrzej, który od kilkunastu lat wynajmuje kawalerkę na warszawskiej Ochocie.

Kiedy ostatnio szukał najemcy, odezwał się do niego tylko jeden Polak. Reszta chętnych to byli cudzoziemcy: po cztery osoby z Ukrainy i Białorusi, dwie Hiszpanki, dwóch Hindusów i Portugalczyk.

Andrzej przyznaje, że na rynku zrobiło się trudniej. Po tym, jak poprzedni lokatorzy – małżeństwo z Ukrainy – wyjechali do Niemiec, obawiał się problemów ze znalezieniem kogoś na ich miejsce. Ostatecznie podpisał umowę z Hiszpanką. Za jaką cenę? 3 tys. zł z opłatami, czyli tyle samo, ile płacili poprzedni najemcy.

Myślę, że to nieco poniżej rynkowej stawki dla tej lokalizacji – stwierdza.

W podobnej sytuacji jest wielu właścicieli. Kamil, który ma kawalerkę niedaleko Parku Szczęśliwickiego, również zauważył zmianę. Na jego ogłoszenie odpowiedziało 20 osób. Połowa z nich pochodziła z krajów innych niż Ukraina, głównie z Kaukazu. Ostatecznie wybrał obywatela Indii. Andrzej kwituje to krótko: "Bez cudzoziemców byłbym ugotowany. Pewnie musiałbym mocno zejść z ceny albo sprzedać mieszkanie po ojcu" .

Jego znajoma wynajmuje z kolei mieszkanie na Ursynowie Ukraińcom. Wniosek nasuwa się sam: coraz wyraźniej widać, że cudzoziemcy na rynku najmu ratują sytuację wielu właścicieli w stolicy.

Co czwarte mieszkanie w stolicy dla imigranta

To, co obserwują właściciele mieszkań, potwierdzają twarde dane. Z badania Narodowego Banku Polskiego przeprowadzonego wśród pośredników nieruchomości wynika, że w 2025 roku imigranci ekonomiczni odpowiadali za 13 proc. zawieranych w stolicy transakcji najmu mieszkań. Do tego trzeba doliczyć uchodźców, którzy stanowili kolejne 12 proc. Łącznie daje to jedną czwartą całego rynku.

Co ciekawe, ich udział jest jeszcze większy, gdy spojrzymy na wynajem pojedynczych pokoi. W tym segmencie obie grupy – imigranci ekonomiczni i uchodźcy – odpowiadają już za 35 proc. wszystkich transakcji. Trzeba też pamiętać, że statystyki NBP nie uwzględniają zagranicznych studentów, których wrzucono do jednej kategorii ze studentami z Polski. Realny udział cudzoziemców jest więc prawdopodobnie jeszcze wyższy.

Ten trend nie jest niczym nowym. Podobny skok zainteresowania ze strony obcokrajowców obserwowaliśmy już w 2022 roku, zaraz po wybuchu pełnoskalowej wojny na Ukrainie. Wtedy do Polski napłynęła ogromna fala uchodźców, co momentalnie przełożyło się na gwałtowny wzrost popytu i skokowe podwyżki czynszów. Dziś sytuacja jest bardziej stabilna, ale wynajem mieszkań w Warszawie wciąż w dużej mierze opiera się na klientach z zagranicy.

Dlaczego właściciele wolą wynajmować obcokrajowcom?

Okazuje się, że rosnące znaczenie cudzoziemców na rynku to nie tylko kwestia popytu. Wielu właścicieli mieszkań w Warszawie, mając wybór, świadomie decyduje się na lokatorów z zagranicy. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta, choć nieoczywista: są postrzegani jako mniej problemowi.

Patryk, który wynajmuje kawalerkę na Mokotowie, od czterech lat ma tych samych lokatorów – parę z Białorusi.

Jestem zadowolony, w ogóle nie ma żadnych problemów, nie mieli też szczególnych oczekiwań dotyczących wyposażenia. Praktycznie nie mamy kontaktu – opowiada.

Wcześniej wynajmował Polakom i wspomina to gorzej.

W pewnym momencie przestali płacić i nie chcieli się wyprowadzić. Bałem się, że skończy się to w sądzie – mówi "Gazecie Wyborczej".

Jego zdaniem z zagranicznym lokatorem, gdyby przestał płacić, łatwiej byłoby się rozstać. Powód jest prozaiczny i... bardzo cyniczny. Cudzoziemcy zazwyczaj nie znają polskiego prawa na tyle, by wykorzystywać luki w systemie i przeciągać proces eksmisji w nieskończoność. Doświadczenia właścicieli pokazują, że cudzoziemcy na rynku najmu są często postrzegani jako lokatorzy bardziej bezproblemowi i mniej wymagający niż Polacy. To sprawia, że dla wielu wynajmujących stają się klientami pierwszego wyboru. Z tego można wnioskować, że nie chodzi tu o kwestie problemów, jakie potencjalnie mieliby wywoływać najemcy w stylu zakłócania ciszy nocnej czy niszczenia mienia. Chodzi tu raczej o chęć wykorzystania przez wielu właścicieli mieszkań nieznajomości polskiego prawa i nieumiejętności dochodzenia praw najemcy przez cudzoziemców.

Wpływ imigracji na ceny

Kilka lat temu napływ imigrantów do Polski rzeczywiście znacznie wpływał na wzrost cen na rynku wynajmu mieszkań. Niektóre nowe analizy pokazują jednak, że wpływ imigracji na czynsze jest obecnie niewielki i to nie ona w głównej mierze odpowiada za obecne ceny najmu mieszkań. Prawdziwe przyczyny mają leżeć gdzie indziej, choć logika wydaje się prosta – większy popyt przy tej samej liczbie lokali musi prowadzić do wzrostu cen.

Smart-magazine.pl podkreśla, że sytuacja, którą obserwujemy na rynku od początku 2026 roku, jest o wiele bardziej skomplikowana. Analitycy z ośrodka Polityka Insight wzięli ten temat pod lupę i doszli do jednoznacznych wniosków. Napływ uchodźców stanowiący równowartość 1 procenta populacji podnosił ceny najmu mieszkań o zaledwie 0,2-0,3 procent. To wzrost tak niewielki, że w praktyce jest niemal nieodczuwalny w skali całego rynku. Nie tłumaczy on w żaden sposób skokowych podwyżek rzędu kilkunastu czy kilkudziesięciu procent, z jakimi mieliśmy do czynienia w ostatnich latach.

Skoro to nie migracja jest głównym problemem, to co nim jest? Odpowiedź, według portalu Smart-magazine.pl, leży w fundamentalnych wskaźnikach gospodarczych, które kształtują całą naszą ekonomiczną rzeczywistość. Według danych udostępnionych przez analityków, na wysokie czynsze składają się przede wszystkim trzy elementy:

Inflacja: Utrzymujący się od dłuższego czasu wzrost cen towarów i usług sprawia, że właściciele mieszkań przerzucają wyższe koszty utrzymania nieruchomości i życia na najemców. To naturalny mechanizm obronny przed utratą wartości pieniądza. Ceny nieruchomości: Mieszkania w Polsce są po prostu bardzo drogie. Inwestor, który kupuje lokal za gotówkę lub na kredyt, oczekuje zwrotu z inwestycji na określonym poziomie. Im wyższa cena zakupu, tym wyższy musi być czynsz, aby całe przedsięwzięcie było opłacalne. Oprocentowanie kredytów: Koszt pieniądza ma tu kluczowe znaczenie. Wysokie stopy procentowe, które miały hamować inflację, jednocześnie drastycznie podniosły raty kredytów hipotecznych. Właściciele mieszkań, którzy sami spłacają kredyt, muszą uwzględnić ten koszt w cenie najmu, aby nie dokładać do interesu.

Warto dodać do tego spekulacyjną działalność flipperów i marże deweloperskie, które dopełniają upośledzenie poleskiego rynku nieruchomości.

Właściciele mieszkań mogą podziękować imigrantom

Jak się okazuje, niektórzy eksperci nie zgadzają się z takim postawieniem sprawy. Twierdzą, że imigracja i zwiększanie popytu na rynku nieruchomości w stolicy jest raczej wymarzonym scenariuszem dla posiadaczy mieszkań na wynajem. Mikołaj Paja bez ogródek stwierdza, że gdyby nie tak duży popyt na warszawskie lokale wśród imigrantów, ich właściciele musieliby ograniczyć ceny.

Bez cudzoziemców popyt na warszawskim rynku najmu byłby nieporównywalnie mniejszy. Dane NBP brutalnie to pokazują – komentuje wprost Mikołaj Paja, ekspert mieszkaniowy z Miasto Jest Nasze.

Jego zdaniem to właśnie napływ obcokrajowców utrzymuje dziś popyt na stabilnym poziomie i chroni właścicieli mieszkań przed koniecznością obniżania cen.

Co by się stało, gdyby ich zabrakło?

Moim zdaniem oznacza to po prostu, że właściciele musieliby mocno zejść z cen. Powinni być więc wdzięczni obcokrajowcom – zauważa ekspert w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".

Można więc stwierdzić, że ekspert nie do końca zgadza się z diagnozą, jaką postawił ośrodek Polityka Insight, jakoby imigracja nie miała tu wielkiego znaczenia. Jak podkreśla Paja, czynsze co prawda nie rosną już tak gwałtownie jak w 2022 roku, ale wciąż utrzymują się na wysokim poziomie. Wzrost płac w ostatnich latach powinien był sprawić, że mieszkania staną się bardziej dostępne. Tak się jednak nie stało, a jednym z głównych powodów jest właśnie stały popyt generowany przez imigrantów.

Zdaniem Mikołaja Paji, zmiany demograficzne i słabnąca atrakcyjność przeprowadzki do stolicy dla mieszkańców innych regionów Polski sprawią, że ten trend będzie się tylko nasilał. Zdaniem eksperta, wynajem mieszkań w Warszawie w kolejnych latach będzie jeszcze bardziej zależny od napływu migrantów.

Ekspert zwraca jednak uwagę na drugą, ciemniejszą stronę tego zjawiska. Słabsza znajomość języka i polskich przepisów sprawia, że obcokrajowcy często znajdują się na gorszej pozycji w relacji z właścicielem.

Prawda jest taka, że oni często nie wiedzą, jakie mają prawa. Mogą zakładać, że polskie przepisy ich nie dotyczą albo że dochodzenie swoich praw jest zbyt skomplikowane. I w pewnym sensie trudno się dziwić, bo polska procedura sądowa jest skomplikowana, szczególnie z perspektywy obcokrajowca. Założenie tego właściciela (...), że cudzoziemca łatwiej się pozbyć, może być prawidłowe. Bo pozycja migrantów bywa słabsza – ocenia Mikołaj Paja.

To prowadzi do sytuacji, w których słabsza pozycja prawna cudzoziemców na rynku najmu jest poważnym problemem, który bywa wykorzystywany przez wynajmujących. Część z nich, zwłaszcza ci wykonujący nisko płatne prace, jest skazana na lokale o bardzo niskim standardzie. Mimo to, wniosek dla właścicieli mieszkań jest jeden. Nawet ci, którzy do tej pory podchodzili do tematu niechętnie, będą musieli zmienić swoje nastawienie.

Nawet jeżeli ktoś ma bardzo mocno antyimigranckie przekonania, będzie musiał je zrewidować. Po prostu – podsumowuje ekspert w "GW".

Rzeczywistość ekonomiczna nie pozostawi im wyboru.

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