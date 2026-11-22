Klient rezygnuje przy płatności

Z badania Early-Stage Startup Index 2026, przeprowadzonego przez Startup Hub Poland na zlecenie PayPal, wynika, że aż 86 proc. startupów z Polski i krajów bałtyckich planuje wejście na nowe rynki zagraniczne. Chęci są więc duże, ale z realizacją planów bywa różnie.

Za granicą sprzedaje już ponad 59 proc. startupów z Estonii, Łotwy i Litwy. W Polsce ten odsetek wynosi zaledwie 30 proc. Firmy, które próbują zdobywać zagranicznych klientów, napotykają kolejne przeszkody. Blisko 54 proc. wszystkich badanych założycieli przyznało, że przynajmniej raz straciło klienta lub transakcję z powodu problemów z płatnościami.

Wśród największych barier ekspansji wymieniane są przede wszystkim pozyskiwanie klientów (86 proc.) oraz złożoność przepisów i podatków (67 proc.). Problemy z płatnościami wskazuje blisko 41 proc. respondentów.

Bezpieczeństwo ważniejsze niż logo firmy

Dla młodych firm kluczowe staje się zaufanie. Klient, który po raz pierwszy trafia na nieznaną markę, musi mieć pewność, że bezpiecznie zapłaci za zamówienie. Dlatego startupy coraz większą wagę przywiązują do ochrony przed oszustwami i sprawnej obsługi transakcji.

Bezpieczeństwo i ochrona przed oszustwami to najważniejsze oczekiwanie wobec dostawców płatności. Wskazuje je blisko 75 proc. badanych firm. W 2024 r. było to zaledwie 27 proc. Coraz większym problemem są również opłaty za transakcje zagraniczne i różnice walutowe. Wymienia je 75 proc. startupów.

– Na nowym rynku każda sprzedaż sprowadza się do tego samego momentu – płatności – podkreśla Maria Teresa Minotti z PayPal.

AI już jest, ale nie przy płatnościach

Badanie pokazuje również, że sztuczna inteligencja szybko zdobywa popularność wśród młodych firm. Z AI korzysta już 70 proc. polskich założycieli startupów. Jeśli doliczyć przedsiębiorstwa planujące jej wdrożenie, odsetek sięga 90 proc.

Technologia pomaga przede wszystkim analizować dane i rozwijać produkty. Jest jednak obszar, w którym wciąż wykorzystywana jest bardzo rzadko. Do zarządzania płatnościami AI stosuje mniej niż 3 proc. badanych startupów.

Jednocześnie 54 proc. firm korzystających ze sztucznej inteligencji spodziewa się, że znacząco przyspieszy ona ich zagraniczną ekspansję. Coraz większe zainteresowanie budzi też handel agentowy, w którym zakupy w imieniu klienta mogą realizować agenty AI.

Niemcy i USA na celowniku polskich firm

Polskie startupy najczęściej myślą o ekspansji do Niemiec, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Duży rynek krajowy pozwala im jednak najpierw rozwijać działalność w Polsce, a dopiero później szukać klientów za granicą.

Problem w tym, że tylko 27,5 proc. polskich startupów współpracuje z zewnętrznym dostawcą płatności. To najniższy wynik spośród czterech badanych krajów. Jednocześnie 72,5 proc. firm wskazuje opłaty transgraniczne i kwestie walutowe jako jedno z największych wyzwań.

Zdaniem Pauliny Brym-Ciuby ze Startup Hub Poland ekspansja zaczyna się na długo przed wejściem na nowy rynek. Trzeba wcześniej przygotować model sprzedaży, umowy, płatności i logistykę. Dopiero wtedy pierwsze zagraniczne zamówienia mogą potwierdzić, że biznes rzeczywiście ma szansę rozwinąć skrzydła poza Polską.