Tragiczny wypadek podczas pobytu w uzdrowisku

O śmierci Micka Flicka poinformowała jego rodzina. Z przekazanego oświadczenia wynika, że miliarder zmarł 20 listopada w Rosenheim w Górnej Bawarii. Kilka dni wcześniej doszło do nieszczęśliwego wypadku. Flick upadł i doznał poważnego urazu głowy. Ostatnie chwile życia spędził w otoczeniu najbliższych.

Wiadomość o jego śmierci była ogromnym zaskoczeniem dla przyjaciół. Nic nie wskazywało na to, że planowane spotkania i podróże nie dojdą do skutku.

Pochodził z jednej z najbogatszych rodzin Niemiec

Mick Flick urodził się w rodzinie, której nazwisko od dziesięcioleci kojarzone jest z wielkimi pieniędzmi i przemysłowym imperium. Od najmłodszych lat obracał się w świecie elit i międzynarodowego towarzystwa. Z czasem zbudował własną pozycję jako mecenas sztuki i kolekcjoner.

Nazwisko Flick miało jednak również mroczną historię. Jego dziadek, Friedrich Flick, stworzył potężny koncern przemysłowy, który w czasach rządów Adolfa Hitlera był ważną częścią niemieckiego przemysłu zbrojeniowego. W należących do niego zakładach wykorzystywano dziesiątki tysięcy robotników przymusowych.

Po II wojnie światowej Friedrich Flick stanął przed amerykańskim trybunałem w Norymberdze. Został skazany na siedem lat więzienia za wykorzystywanie pracy przymusowej i grabież mienia na okupowanych terenach. Ostatecznie spędził za kratami około trzech lat.

Kolekcja sztuki i zarzuty o „krwawe pieniądze”

Przeszłość rodziny powróciła do publicznej debaty, gdy Mick Flick zaczął prezentować swoją imponującą kolekcję sztuki współczesnej. Początkowo pokazywał ją w Zurychu, a od 2004 roku również w Berlinie.

Zbiór liczył na początku XXI wieku około 2500 dzieł. Była to jedna z najważniejszych prywatnych kolekcji sztuki współczesnej na świecie.

Nie brakowało jednak krytyków. Pojawiały się pytania, czy prezentowanie ogromnej kolekcji nie służy symbolicznej rehabilitacji rodzinnego majątku, którego część miała swoje korzenie w działalności koncernu w czasach nazistowskich. W debacie publicznej pojawiało się nawet określenie „krwawe pieniądze”.

Flick postanowił zmierzyć się z historią swojego rodu. Zlecił naukowe badania nad przeszłością rodziny, a w 2005 roku przekazał 5 mln euro Fundacji „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość”, która wspierała między innymi byłych robotników przymusowych.

Dwa małżeństwa i życie wśród europejskich elit

Miliarder prowadził również barwne życie prywatne. Jego pierwszą żoną była hiszpańska modelka Andrea de Portago, znana jako muza Andy'ego Warhola.

Później poślubił Marię Felicitas „Mayę” hrabinę von Schönburg-Glauchau, starszą siostrę Glorii von Thurn und Taxis. Doczekali się trojga dzieci, ale ich małżeństwo zakończyło się rozwodem na początku lat 90.

W ostatnich latach życia Flick był związany z Catherine Burdą, dziedziczką fortuny wydawniczej. Para mieszkała w szwajcarskim kurorcie Gstaad.

Nie zdążył spełnić ostatniego podróżniczego planu

Jak donoszą niemieckie media, Mick Flick i jego partnerka planowali w najbliższym czasie wyjazd do Egiptu. Mieli zwiedzać kraj i poznawać jego zabytki oraz sztukę. Do podróży już nie dojdzie. Po śmierci miliardera pozostała córka, dwóch synów i wnuk.

Wiadomość o tragedii poruszyła również jego wieloletnich przyjaciół. Wśród nich był legendarny niemiecki piłkarz Gunter Netzer.

– Catherine zadzwoniła do nas wczoraj w południe i przekazała tę smutną wiadomość. To ogromny szok, trudno jest nam znaleźć odpowiednie słowa. Nic nie wskazywało na taką tragedię. Łączyła nas głęboka i wspaniała przyjaźń – powiedział Netzer w rozmowie z „Bildem”.

Poruszony śmiercią przyjaciela jest także artysta Rolf Sachs. – Jestem całkowicie wstrząśnięty i głęboko zasmucony. Myślami jestem również z jego rodziną – przekazał gazecie „Bild”.

Odejście Micka Flicka zamyka ważny rozdział w historii jednej z najbardziej znanych niemieckich rodzin przemysłowych. Sam miliarder przez lata próbował budować własną tożsamość – nie tylko jako spadkobierca ogromnej fortuny, ale przede wszystkim jako kolekcjoner i mecenas sztuki.

ZŁOTY LAUR 2026 - Mirosław Czekaj