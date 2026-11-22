Ceny hurtowe paliw na 22.11.2026. Kto sprzedaje najtaniej?

Dzisiejsza sesja na polskim rynku hurtowym upływa pod znakiem braku zmian. W związku z niedzielą i brakiem aktualizacji, obowiązują cenniki z soboty, 21 listopada (w przypadku firmy BP Europa są to notowania z piątku, 20 listopada). Sytuacja cenowa u czołowych dostawców na polskim rynku prezentuje się następująco:

Orlen: benzyna Pb95 – 5160 zł/m³, benzyna Pb98 – 5776 zł/m³, olej napędowy (ON) – 6474 zł/m³.

benzyna Pb95 – 5160 zł/m³, benzyna Pb98 – 5776 zł/m³, olej napędowy (ON) – 6474 zł/m³. Aramco: benzyna Pb95 – 5159 zł/m³, benzyna Pb98 – 5776 zł/m³, olej napędowy (ON) – 6475 zł/m³.

benzyna Pb95 – 5159 zł/m³, benzyna Pb98 – 5776 zł/m³, olej napędowy (ON) – 6475 zł/m³. BP Europa (cennik z 20.11): benzyna Pb95 – 5163 zł/m³, benzyna Pb98 – 5768 zł/m³, olej napędowy (ON) – 6547 zł/m³.

Analizując aktualne oferty, po weekendowej pauzie najtańszą benzynę Pb95 oferuje Aramco (5159 zł/m³). Z kolei najtańszy olej napędowy (ON) znajdziemy w ofercie Orlenu, gdzie wyceniono go na 6474 zł/m³.

Dynamika zmian na rynku hurtowym. Kto podnosi, a kto obniża ceny paliw?

Brak dzisiejszych aktualizacji oznacza wyczekiwanie i obserwację rynku globalnego, jednak warto przypomnieć trend, z którym weszliśmy w ten weekend. Ostatnie dni przyniosły znaczące ruchy w cennikach, faworyzujące przede wszystkim tankujących olej napędowy.

Przed przerwą weekendową (zmiany między 20 a 21 listopada) rafinerie zdecydowały się na ostre cięcia cen diesla. Zarówno Orlen, jak i Aramco obniżyły hurtową cenę ON aż o 73 zł/m³. Zupełnie inna dynamika towarzyszyła benzynom – tu korekty były znacznie ostrożniejsze i rozbieżne. Popularna 95-tka nieznacznie potaniała (o 3 zł/m³ w Orlenie i 4 zł/m³ w Aramco), natomiast benzyna premium Pb98 zanotowała wzrosty odpowiednio o 8 zł/m³ i 7 zł/m³. Brak nowych decyzji cenowych dzisiaj wskazuje, że rynek łapie oddech przed otwarciem rynków finansowych i towarowych w poniedziałek, kiedy to poznamy nowy kierunek dla hurtu.

Co to oznacza dla kierowców? Analiza rynku paliw

Obecny spokój i wypracowana ostatnio przestrzeń do spadków w hurcie to zjawiska mocno osadzone w globalnym kontekście rynkowym. Obserwujemy tendencję spadkową na notowaniach ropy Brent, która po okresie bardzo wysokich wycen oscyluje wokół 92,50 USD za baryłkę. Rynki wyceniają ryzyko globalnej nadpodaży, zwracają uwagę na rosnące zapasy surowca w USA oraz stabilizację logistyki w Cieśninie Ormuz. Prawdziwym testem dla cen będzie zbliżające się spotkanie ministrów państw OPEC+ (29 listopada 2026 r.), na którym zapadną decyzje o limitach wydobycia na 2027 rok. Należy jednak pamiętać, że przestrzeń do głębszych obniżek trwale ogranicza napięcie geopolityczne na linii USA-Iran.

Na krajowym podwórku korzystny efekt lekko taniejącej ropy jest niestety tłumiony przez wyraźną słabość polskiego złotego. Dynamiczny wzrost kursu USD/PLN powyżej poziomu 4,06 bezpośrednio zwiększa koszty zakupu surowca wyrażone w złotówkach. To właśnie bariera walutowa najsilniej hamuje odczuwalne cięcia marż rafinerii i głębsze spadki w cennikach hurtowych. Ogromne znaczenie stabilizujące na rynku wewnętrznym ma u nas trwający do końca 2026 roku rządowy program osłonowy „Ceny Paliwa Niżej” (CPN), utrzymujący obniżony VAT i akcyzę oraz narzucający stacjom maksymalne ceny detaliczne wyznaczane przez Ministerstwo Energii.

Dzięki barierom osłonowym i ostatnich cięciach w hurcie analitycy przewidują: w nadchodzącym tygodniu popularna benzyna Pb95 ma utrzymać się na stacjach poniżej psychologicznej bariery 6 zł za litr (prognozy 5,84–5,96 zł/l). Znacznie droższym paliwem pozostanie olej napędowy, wyceniany powyżej 7 zł/l (7,29–7,42 zł/l). Zmiany w hurcie zawsze przekładają się na stacje z opóźnieniem. Dzisiejsza stabilizacja w hurcie oznacza, że kierowcy nie powinni spodziewać się drastycznych zmian cen na pylonach w najbliższych dniach.

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