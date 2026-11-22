Polacy najchętniej podróżują po lądzie

Wyniki najnowszych danych Eurostatu nie pozostawiają wątpliwości. Choć tanie linie lotnicze, zagraniczne wakacje i dalekie podróże cieszą się dużym zainteresowaniem, Polacy wciąż najchętniej wybierają transport lądowy.

W 2025 roku mieszkańcy Polski odbyli łącznie 70,93 mln podróży obejmujących co najmniej jeden nocleg. Aż 59,56 mln z nich zrealizowano samochodem, autobusem lub koleją. Oznacza to, że blisko 84 proc. wszystkich wyjazdów odbyło się właśnie w ten sposób.

Na drugim miejscu znalazł się transport lotniczy. Samoloty wykorzystano podczas 11,15 mln podróży, co stanowiło około 15,7 proc. wszystkich wyjazdów.

Samoloty daleko za samochodami

Jeszcze większa różnica widoczna jest w przypadku pozostałych środków transportu. Podróże drogą wodną wybrano zaledwie 225,3 tys. razy. Do kategorii pozostałych środków transportu zakwalifikowano natomiast 111,7 tys. wyjazdów.

Polska należy do państw Unii Europejskiej, w których transport lądowy odgrywa szczególnie dużą rolę w turystyce. Podobnie jest między innymi w Rumunii, Hiszpanii i Grecji. W tych krajach znaczenie mają m.in. podróże krajowe i możliwość przemieszczania się samochodem.

Na Malcie i Cyprze królują samoloty

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w państwach wyspiarskich. Największy udział transportu lotniczego w podróżach turystycznych odnotowano na Malcie, Cyprze i w Irlandii. Trudno się temu dziwić. Ze względu na położenie geograficzne samolot jest tam często najwygodniejszym sposobem dotarcia do zagranicznych destynacji.

W niektórych krajach wyspiarskich ważną rolę odgrywa również transport morski. Szczególnie widać to na Malcie i w greckich regionach, gdzie promy są istotnym elementem komunikacji i obsługi ruchu turystycznego.

Polacy odpowiadają za 5,9 proc. podróży w UE

Eurostat podał również dane dotyczące całej Unii Europejskiej. W 2025 roku mieszkańcy państw członkowskich odbyli około 1,21 mld podróży obejmujących co najmniej jeden nocleg.

Polacy odpowiadali za około 5,9 proc. wszystkich takich wyjazdów. To pokazuje, jak dużą część unijnego ruchu turystycznego stanowią podróże mieszkańców naszego kraju. I mimo rosnącej popularności lotów samolotowych, w polskiej turystyce nadal króluje transport lądowy.

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