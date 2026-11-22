Norma Euro 7 od 29 listopada. Co zmieni się dla kierowców?

Od 29 listopada 2026 roku nowe modele samochodów osobowych i lekkich aut dostawczych będą musiały spełniać wymagania normy Euro 7. Rok później przepisy obejmą niemal wszystkie nowe pojazdy z tych kategorii, w tym również samochody benzynowe. Co zmieni się dla kierowców? Choć Euro 7 kojarzy się przede wszystkim z bardziej rygorystycznymi ograniczeniami emisji spalin, w przypadku aut osobowych większość dotychczasowych limitów pozostanie bez zmian. Nowe przepisy wprowadzą jednak dokładniejszą kontrolę ilości szkodliwych substancji wydostających się z pojazdów.

Nowy system wykryje usterkę. Kierowca otrzyma ostrzeżenie

Jedną z najważniejszych nowości będzie system OBM, który na bieżąco sprawdzi, ile szkodliwych substancji emituje samochód. Będzie kontrolował przede wszystkim poziom tlenków azotu i drobnych cząstek zanieczyszczeń. System wykryje przekroczenia sięgające co najmniej 2,5-krotności ustalonych limitów. Jeśli stwierdzi nieprawidłowości, kierowca otrzyma ostrzeżenie i czas na usunięcie problemu. Po przejechaniu 2400 km bez naprawy system może ograniczyć możliwość dalszego korzystania z auta. W przypadku wykrycia usterki lub celowej ingerencji, która utrudnia prawidłową kontrolę emisji spalin, system oznaczy problem komunikatem „Error”.

Wówczas na desce rozdzielczej wyświetli się ostrzeżenie, a system zacznie liczyć kilometry przejechane bez usunięcia usterki. W niektórych przypadkach producent może opóźnić pojawienie się pierwszego komunikatu, ale nie dłużej niż do przejechania 400 km. Po pokonaniu 1400 km ostrzeżenie będzie już wyświetlane bez przerwy.

Samochód może zablokować uruchomienie silnika. Przepisy przewidują cztery rozwiązania

Z unijnych przepisów, a dokładniej rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1257 oraz rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2025/1707, wynika, że samochody spełniające normę Euro 7 będą mogły automatycznie ograniczać możliwość dalszej jazdy w przypadku niewykonania wymaganej naprawy. Przewidziano cztery rozwiązania: ograniczenie liczby kolejnych uruchomień silnika do 20, limit przejechanych kilometrów odpowiadający zasięgowi na jednym baku, blokadę rozruchu po tankowaniu lub zablokowanie wlewu paliwa. Samochód nie zostanie jednak wyłączony podczas jazdy. Ograniczenia będą dotyczyć kolejnego uruchomienia silnika lub tankowania.

Jeżeli naprawa okaże się nieskuteczna, przepisy przewidują jeszcze surowsze ograniczenia. Po ponownym wykryciu usterki kierowca może mieć do dyspozycji zaledwie trzy uruchomienia silnika. Odblokowanie pojazdu będzie wymagało odpowiedniej diagnostyki, co może oznaczać dodatkowe koszty w warsztacie.

Czy norma Euro 7 obejmie również starsze samochody?

Nowe wymagania zaczną obowiązywać 29 listopada 2026 roku przy zatwierdzaniu nowych typów samochodów osobowych i lekkich dostawczych. Rok później obejmą zasadniczo wszystkie nowe auta tych kategorii. Właściciele starszych samochodów spełniających normy Euro 4, Euro 5 i Euro 6 nie będą musieli montować nowych systemów ani dostosowywać pojazdów do Euro 7. Z czasem samochody wyposażone w takie zabezpieczenia pojawią się jednak również na rynku wtórnym.

Źródło: forsal.pl