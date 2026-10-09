Sejm zatwierdził projekt zaostrzenia kar dla kierowców na przejazdach kolejowych, by walczyć z wypadkami i lekceważeniem przepisów.

Kierowcy stracą prawo jazdy na 3 miesiące za kluczowe wykroczenia: objeżdżanie zapór, wjazd pod rogatki czy ignorowanie czerwonych świateł.

Dowiedz się, kiedy nowe regulacje zaczną obowiązywać i jakich zachowań unikać, by nie utracić uprawnień.

Kierowcy, którzy lekceważą zasady bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych, muszą liczyć się z zaostrzeniem kar. Sejm przyjął projekt przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury, przewidujący obowiązkowe zatrzymanie prawa jazdy na trzy miesiące za określone wykroczenia w pobliżu torów. Za nowelizacją zagłosowało 422 posłów, przeciw było pięciu, a dwóch wstrzymało się od głosu. Projekt trafi teraz do Senatu, dlatego nowe sankcje nie obowiązują jeszcze kierowców.

Za co kierowcy stracą uprawnienia?

Najważniejsza zmiana dotyczy zachowań, które mogą doprowadzić do zderzenia samochodu z pociągiem. Zgodnie z przyjętym przez Sejm projektem kierowcy mają tracić prawo jazdy na trzy miesiące za objeżdżanie opuszczonych zapór lub półzapór, wjeżdżanie na przejazd podczas opuszczania rogatek albo ruszanie, zanim zostaną całkowicie podniesione.

Surowa sankcja ma również dotyczyć ignorowania czerwonych sygnałów świetlnych, w tym dwóch czerwonych świateł migających naprzemiennie. Szczególnie niebezpieczny jest także wjazd na torowisko, gdy po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca na dalszą jazdę. Wystarczy korek, aby samochód utknął między rogatkami i znalazł się na drodze nadjeżdżającego pociągu.

W materiałach dotyczących zmian wskazano ponadto na obowiązek zatrzymania się przed znakiem STOP. To jeden z podstawowych wymogów bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych, którego lekceważenie może doprowadzić do tragicznych konsekwencji.

Mandat 4000 zł to nie wszystko. Nowe kary dla kierowców

Obecnie za najpoważniejsze wykroczenia na przejazdach kolejowych grozi mandat w wysokości 2000 zł oraz 15 punktów karnych. Jeśli kierowca ponownie popełni określone wykroczenie w warunkach recydywy, kara finansowa wzrasta do 4000 zł.

Nowelizacja przewiduje dodatkową konsekwencję w postaci czasowego zatrzymania prawa jazdy. Oznacza to, że kierowca, który zignoruje sygnalizację lub wykona inny manewr objęty nowymi przepisami, może zostać pozbawiony możliwości prowadzenia pojazdów przez trzy miesiące.

Jeszcze poważniejsze sankcje przewidziano dla sprawców wypadków i katastrof komunikacyjnych na przejazdach kolejowo-drogowych. Zgodnie z projektem sąd będzie zobowiązany orzec zakaz prowadzenia pojazdów na co najmniej trzy lata. Obecnie zastosowanie takiego środka nie jest w tych przypadkach automatyczne.

Tragiczna katastrofa na Mazowszu. To przyspieszyło zmiany

Zaostrzenie przepisów jest odpowiedzią na katastrofę kolejową w Sokolnikach Suchych w województwie mazowieckim. Do zdarzenia doszło 9 września 2026 roku, gdy kierowca ciężarówki wjechał na przejazd mimo czerwonego sygnału świetlnego i zderzył się z pociągiem InterCity.

W wyniku zderzenia wykoleiły się lokomotywa oraz dwa pierwsze wagony. Pociągiem podróżowało co najmniej 114 osób, w tym troje członków załogi. Dziesięć osób przewieziono do szpitali. Jedna z pasażerek, 39-letnia kobieta podróżująca w pierwszym wagonie, zmarła.

Ministerstwo Infrastruktury podkreśla, że choć wypadki na przejazdach kolejowych nie należą do najczęstszych zdarzeń drogowych, ich skutki bywają wyjątkowo tragiczne. Ogromna masa pociągu i długa droga hamowania sprawiają, że maszynista często nie jest w stanie uniknąć zderzenia z pojazdem znajdującym się na torach.

4,5 tys. wykroczeń w osiem miesięcy. Kamery ujawniają skalę problemu

Niebezpieczne zachowania kierowców na przejazdach kolejowych nie są odosobnionymi przypadkami. W systemie Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym działa zaledwie 10 urządzeń rejestrujących wjazd na czerwonym świetle, zainstalowanych na przejazdach kolejowo-drogowych.

Od stycznia do końca sierpnia 2026 roku kamery zarejestrowały około 4,5 tys. wykroczeń. Najwięcej przypadków odnotowano w Warszawie. Oznacza to, że nawet niewielka liczba urządzeń ujawnia tysiące przypadków łamania przepisów.

Skalę zagrożenia pokazują również nagrania publikowane w ramach kampanii „Bezpieczny przejazd”. Widać na nich kierowców, którzy próbują przejechać przez tory mimo ostrzeżeń lub ignorują opuszczające się rogatki.

Kiedy kierowcy zaczną tracić prawo jazdy na nowych zasadach?

Przyjęcie projektu przez Sejm nie oznacza natychmiastowego wejścia przepisów w życie. Ustawa trafi teraz do Senatu, a następnie musi przejść pozostałe etapy procesu legislacyjnego.

Do czasu wejścia nowych regulacji w życie kierowców obowiązują dotychczasowe sankcje. Jeśli przepisy zostaną ostatecznie uchwalone i zaczną obowiązywać, za wskazane w ustawie wykroczenia na przejazdach kolejowych będzie grozić również trzymiesięczne zatrzymanie prawa jazdy.

2026 KARPACZ Stanisław Bukowiec