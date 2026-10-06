Rewolucja dla 15 milionów Polaków: nawet "bezterminowe" prawa jazdy stracą ważność, wymuszając obowiązkową wizytę w urzędzie.

Wielka akcja wymiany rusza w 2028 roku, ale część kierowców musi sprawdzić swoje dokumenty już teraz, aby uniknąć dotkliwych kar.

Nie ryzykuj wysokiego mandatu – dowiedz się, co musisz przygotować i jak sprawdzić, czy Twoje uprawnienia są nadal ważne.

Kierowcy, którzy otrzymali prawo jazdy przed zmianą przepisów, często mają dokument bez wpisanej daty ważności. Nie oznacza to jednak, że nigdy nie będą musieli go wymienić. Bezterminowe prawa jazdy przestały być wydawane w Polsce 19 stycznia 2013 r., a obecnie dokument może być wydany maksymalnie na 15 lat.

Posiadaczy starych dokumentów czeka wielka akcja wymiany. Zgodnie z przepisami ma ona rozpocząć się 19 stycznia 2028 r. i zakończyć 18 stycznia 2033 r. Właśnie w tym pięcioletnim okresie około 15 mln Polaków będzie musiało zgłosić się po nowe prawo jazdy.

Dla posiadaczy bezterminowych praw jazdy kluczowe jest rozróżnienie dokumentu od samych uprawnień. Wymiana starego blankietu na nowy nie oznacza automatycznie, że kierowca straci bezterminowo uzyskane uprawnienia do prowadzenia pojazdów.

Nie wszyscy mogą czekać do 2028 roku

Choć największa wymiana dopiero przed nami, część kierowców musi sprawdzić swoje dokumenty już teraz. W 2026 r. dotyczy to osób, którym kończy się ważność terminowego prawa jazdy, np. wydanego wcześniej na 3, 5 lub 10 lat.

Łatwo o tym zapomnieć, ponieważ od 4 grudnia 2020 r. podczas jazdy po Polsce kierowca nie musi wozić ze sobą plastikowego prawa jazdy. Dokument może więc przez lata leżeć w domu, a jego właściciel może nie zwracać uwagi na zapisane w nim terminy.

Wymiana prawa jazdy. Co trzeba przygotować?

Do uzyskania nowego dokumentu potrzebny jest przede wszystkim wniosek oraz aktualne zdjęcie o wymiarach 35 na 45 mm. Kierowca musi również potwierdzić swoją tożsamość i przedstawić dotychczasowe prawo jazdy.

W określonych przypadkach potrzebne może być także aktualne orzeczenie lekarskie. Dotyczy to przede wszystkim kierowców, u których ważność uprawnień została ograniczona ze względów zdrowotnych.

Mandat za nieważne prawo jazdy? Kluczowe są uprawnienia

Kierowcy powinni uważać na popularne uproszczenie, zgodnie z którym samo niewymienienie dokumentu automatycznie oznacza nawet 5 tys. zł mandatu. W przypadku bezterminowych praw jazdy ustawodawca wyznaczył okres ich obowiązkowej wymiany dopiero na lata 2028–2033.

Poważniejszy problem pojawia się wtedy, gdy kierowca prowadzi pojazd, mimo że nie ma ważnych uprawnień do kierowania. W takiej sytuacji konsekwencje mogą być dotkliwe. Dlatego osoby posiadające terminowe prawo jazdy powinny sprawdzić, kiedy kończy się ważność ich uprawnień, i odpowiednio wcześniej dopełnić formalności.

Dla milionów właścicieli bezterminowych dokumentów czasu jest jeszcze sporo. Warto jednak zapamiętać datę 19 stycznia 2028 r. – właśnie wtedy rozpocznie się wielka wymiana praw jazdy, która obejmie około 15 mln Polaków.

2026 KARPACZ Stanisław Bukowiec