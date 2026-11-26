Senat przyjął ustawę okołobudżetową na 2027 r. bez poprawek.

Dzięki temu możliwe jest udzielenie 1,5 mld zł nieoprocentowanej pożyczki dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Konieczność wsparcia PAŻP wyniknęła po zajęciu jej środków przez Eurocontrol w wyniku sporu o szczepionki.

Zwiększenie limitów wynagrodzeń dla szefów spółek państwowych i dodatkowe środki na drogi.

Przekazanie ustawy do podpisu prezydenta Karola Nawrockiego.

Miliardowa pożyczka dla PAŻP. Skąd wziął się problem ze szczepionkami?

Zielone światło od Senatu to kluczowa wiadomość dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Chodzi o gigantyczną, nieoprocentowaną pożyczkę w wysokości do 1,5 miliarda złotych, która ma uratować finanse tej strategicznej instytucji. Pieniądze są potrzebne na już, bo agencja wpadła w poważne tarapaty finansowe.

Skąd ten problem? Wszystko przez decyzję Eurocontrol, czyli Europejskiej Organizacji ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej, która zajęła wpływy PAŻP z opłat trasowych. Mówiąc prościej – chodzi o pieniądze, które linie lotnicze płacą za możliwość latania w polskiej przestrzeni powietrznej. To główne źródło dochodu agencji.

Cała sprawa jest pokłosiem głośnego sporu o niewykorzystane szczepionki przeciw COVID-19. Kontrakt, który Polska zawarła kilka lat temu, stał się przedmiotem postępowania przed belgijskim sądem. Niekorzystny dla Polski wyrok sprawił, że wierzyciele mogli zająć środki należące do polskiego podmiotu – w tym przypadku padło na PAŻP. Ustawa okołobudżetowa na 2027 rok, którą Senat przyjął bez poprawek, ma umożliwić ministrowi finansów udzielenie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej nieoprocentowanej pożyczki w wysokości do 1,5 mld zł, by ratować jej płynność.

Teraz dokument, przyjęty głosami 61 senatorów, trafi na biurko prezydenta Karola Nawrockiego. Jego podpis jest ostatnim krokiem, by pieniądze mogły popłynąć do agencji.

Co jeszcze znalazło się w ustawie okołobudżetowej na 2027 rok?

Choć ratowanie finansów PAŻP to główny powód szybkiego procedowania ustawy, dokument zawiera znacznie więcej zapisów, które wpłyną na finanse państwa. Jednym z nich są zmiany dotyczące zarobków w państwowych spółkach. Ustawa okołobudżetowa na 2027 rok przewiduje także ustalenie nowych podstaw do wyliczania limitów wynagrodzeń dla osób kierujących spółkami z udziałem Skarbu Państwa. W porównaniu z 2026 rokiem limity te wzrosną o 3 procent.

Co to oznacza w praktyce? Nowe podstawy wyniosą odpowiednio 4 671,97 zł oraz 6 299,84 zł i to od nich będą zależeć maksymalne pensje menedżerów w kluczowych dla państwa firmach.

To nie wszystko. Ustawa daje też ministrowi finansów nowe narzędzie. Na polecenie premiera Donalda Tuska będzie mógł przekazywać państwowym osobom prawnym skarbowe papiery wartościowe o łącznej wartości do 500 mln zł. Pieniądze te mają być przeznaczone na finansowanie ich działalności statutowej lub na inwestycje.

Drogi, amunicja i remonty. Na co jeszcze pójdą publiczne pieniądze?

Ustawa okołobudżetowa to jednak nie tylko ratunek dla PAŻP i nowe limity pensji. Dokument daje też zielone światło dla kilku innych, kosztownych inwestycji. Największa kwota, bo aż 3,35 miliarda złotych, ma zostać przeznaczona na drogi. Pieniądze z Krajowego Funduszu Drogowego trafią na realizację zadań z „Programu Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej do 2030 roku”.

Ważny zapis dotyczy także polskiego przemysłu zbrojeniowego. Ustawa wydłuża do końca 2027 roku możliwość wykorzystywania przez Fundusz Inwestycji Kapitałowych specjalnych papierów wartościowych. Chodzi o pieniądze na zwiększenie zdolności produkcji amunicji w Polsce. Na rachunku funduszu wciąż znajduje się na ten cel 850 milionów złotych.

Na liście wydatków znalazły się też remonty i inwestycje w rządowych nieruchomościach. Kancelaria Prezydenta RP dostanie większą elastyczność w przesuwaniu środków na prace w zabytkowych obiektach, takich jak Pałac Prezydencki czy Belweder. Z kolei szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów będzie mógł przyznać Centrum Obsługi Administracji Rządowej dotację w wysokości do 9,7 mln zł na inwestycje w budynki, którymi zarządza ta instytucja.

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