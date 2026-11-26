Pierwsze intensywne opady śniegu i przymrozki oznaczają wysokie ryzyko dla kierowców, którzy mogą zapłacić mandaty sięgające nawet 3000 zł.

Za nieodśnieżone szyby, dach, tablice rejestracyjne czy jazdę "na czołgistę" grożą surowe kary finansowe i punkty karne.

Uważaj na popularne błędy, takie jak pozostawienie uruchomionego silnika podczas postoju, które również może skończyć się mandatem.

Sprawdź, jak uniknąć kosztownych pułapek zimowej jazdy i zabezpiecz swój portfel przed niepotrzebnymi wydatkami.

Pierwsze większe opady śniegu i poranne przymrozki mogą okazać się wyjątkowo kosztowne dla kierowców. Jak informuje Policja Mazowiecka, za jazdę samochodem z oszronionymi lub niedokładnie oczyszczonymi szybami grożą surowe kary. W zależności od kwalifikacji wykroczenia kierowca musi liczyć się z mandatem sięgającym 3000 zł, a także ryzykiem otrzymania punktów karnych. Funkcjonariusze zwracają szczególną uwagę na tzw. jazdę na czołgistę. Chodzi o sytuację, w której kierowca usuwa szron lub śnieg jedynie z niewielkiego fragmentu przedniej szyby, pozostawiając sobie mocno ograniczone pole widzenia.

Podstawą do ukarania kierowcy jest m.in. art. 66 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z przepisami stan pojazdu musi umożliwiać bezpieczną jazdę i odpowiednią obserwację otoczenia. Nie wystarczy więc odśnieżyć fragmentu przedniej szyby. Oczyszczenia wymagają również pozostałe szyby i lusterka.

Nawet 12 punktów karnych. Nie zapominaj o dachu

Kosztownym błędem jest również pozostawienie grubej warstwy śniegu na dachu pojazdu. Podczas gwałtownego hamowania może ona zsunąć się na przednią szybę, całkowicie zasłaniając kierowcy drogę. Z kolei odpadające podczas jazdy bryły lodu mogą uszkodzić inne samochody lub doprowadzić do niebezpiecznego manewru.

Policjanci z Mławy przypominają, że niewłaściwe przygotowanie pojazdu do jazdy może skutkować nie tylko wysoką karą finansową, ale również nawet 12 punktami karnymi. Nie jest to jednak automatyczna kara za każde nieodśnieżone auto. Liczba punktów zależy od rodzaju stwierdzonego wykroczenia. Dla doświadczonego kierowcy 12 punktów oznacza wykorzystanie połowy dopuszczalnego limitu. Jeszcze bardziej dotkliwa może być taka kara dla osób, które mają prawo jazdy krócej niż rok. W ich przypadku limit wynosi zaledwie 20 punktów.

Możesz dostać mandat jeszcze przed wyjazdem

Wielu kierowców podczas mroźnych poranków najpierw uruchamia silnik i ogrzewanie, a dopiero później przystępuje do skrobania szyb. W tym czasie samochód stoi na parkingu przez kilka lub nawet kilkanaście minut. Tymczasem pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym jest wykroczeniem. Postój w rozumieniu przepisów to unieruchomienie pojazdu na dłużej niż minutę, które nie wynika z warunków lub przepisów ruchu drogowego. Za złamanie tego zakazu grozi mandat w wysokości 100 zł.

To nie wszystko. Oddalenie się od samochodu z uruchomionym silnikiem może kosztować kolejne 50 zł. Natomiast za używanie pojazdu w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmiernym hałasem lub emisją spalin taryfikator przewiduje karę do 300 zł.

Zimowe mandaty 2026

Przed wyjazdem warto poświęcić chwilę również na oczyszczenie reflektorów, kierunkowskazów i tablic rejestracyjnych. Za zasłanianie świateł oraz tablic przepisy przewidują aż 8 punktów karnych. Sprawdziliśmy, jakie kary grożą kierowcom za najczęstsze zimowe zaniedbania:

jazda samochodem w niewłaściwym stanie, niezapewniającym odpowiedniej widoczności – do 3000 zł,

zasłanianie świateł i urządzeń sygnalizacyjnych – 300 zł i 8 punktów karnych,

zasłanianie tablic rejestracyjnych – 500 zł i 8 punktów karnych,

niedopełnienie obowiązku zapewnienia czytelności tablic rejestracyjnych – 100 zł,

postój z włączonym silnikiem na obszarze zabudowanym – 100 zł,

oddalenie się od pojazdu z pracującym silnikiem – 50 zł,

powodowanie uciążliwości związanych z nadmiernym hałasem lub emisją spalin – do 300 zł.

Pułapką może być również niewłaściwe korzystanie z łańcuchów przeciwślizgowych. Wolno ich używać wyłącznie na drogach pokrytych śniegiem. Za złamanie tego przepisu grozi mandat w wysokości 100 zł.

Nadciągają intensywne opady śniegu

Tymczasem pogoda nie będzie rozpieszczać zmotoryzowanych. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dla części pięciu województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

Alerty mają obowiązywać od godz. 15 w czwartek, 26 listopada, do godz. 18 w piątek. Lokalnie grubość pokrywy śnieżnej może zwiększyć się nawet o 20 cm. Kierowcy powinni więc zarezerwować sobie dodatkowy czas na przygotowanie samochodu przed porannym wyjazdem.

Złoty Laur 2026 - Ireneusz Fąfara, prezes Orlenu