Były agent CBA Artur Chodziński aresztowany w śledztwie Zondacrypto, podejrzany o płatną protekcję i przyjęcie 650 tys. zł.

Afera wokół giełdy kryptowalut obejmuje zaginięcie założyciela BitBay oraz nowe wątki, w tym finansowanie TV Republika.

Kto jeszcze jest zamieszany w ten skandal i co ujawnia prokuratura? Sprawdź wszystkie szczegóły sprawy.

Śledztwo w sprawie Zondacrypto zatacza coraz szersze kręgi. W czwartek, 26 listopada, Sąd Rejonowy Warszawa-Mokotów zdecydował o zastosowaniu trzymiesięcznego aresztu wobec byłego funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego Artura Chodzińskiego. Mężczyzna usłyszał dwa zarzuty, z których pierwszy dotyczy płatnej protekcji. Według śledczych były agent CBA miał przyjąć blisko 650 tys. zł łapówki, a także inne korzyści majątkowe, m.in. bilety na mecze, pobyty w hotelach oraz posiłki. Drugi zarzut dotyczy prowadzenia działalności detektywistycznej bez wymaganej licencji.

– Artur Chodziński nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył obszerne wyjaśnienia – przekazała rzeczniczka Prokuratora Generalnego prok. Anna Adamiak.

Sąd zdecydował o areszcie. Prokuratura wskazuje na ryzyko ucieczki

Prokuratura Krajowa poinformowała, że sąd w całości podzielił argumentację śledczych. Uznał, że istnieje duże prawdopodobieństwo popełnienia zarzucanych podejrzanemu przestępstw, a za zastosowaniem tymczasowego aresztowania przemawiają obawa matactwa, ucieczki oraz grożąca mu surowa kara.

Chodziński nie jest jedyną osobą, wobec której w związku ze śledztwem zastosowano tymczasowy areszt. We wtorek sąd zdecydował również o przedłużeniu o kolejne trzy miesiące aresztu byłego prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza.

Kulisy sprawy Zondacrypto

Postępowanie dotyczące działalności giełdy kryptowalut ruszyło 17 kwietnia 2026 r. Prokuratura Regionalna w Katowicach wszczęła je pod kątem oszustw znacznej wartości oraz prania brudnych pieniędzy. Do tej pory wpłynęło już kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie.

Jednym z najbardziej tajemniczych wątków sprawy pozostaje zaginięcie Sylwestra Suszka, założyciela giełdy BitBay, poprzedniczki Zondacrypto. Biznesmen zniknął w marcu 2022 r. Na początku sierpnia śledczy zdecydowali o połączeniu obu postępowań.

Zarzuty stawiane części podejrzanych dotyczą m.in. pozbawienia Suszka wolności oraz udziału w grupie przestępczej, której celem miało być przejęcie składników jego majątku i wyrządzenie szkody majątkowej wielkich rozmiarów operatorowi Zondacrypto.

Śledczy badają finansowanie TV Republika

W środę funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przeprowadzili przeszukania w Warszawie i Chełmie. Działania miały związek z odrębnym wątkiem postępowania dotyczącego finansowania TV Republika.

Wcześniej zatrzymano również trzy osoby związane z działalnością giełdy kryptowalut, odpowiedzialne m.in. za jej infrastrukturę informatyczną, finanse oraz obsługę prawną. Wszystkie zostały tymczasowo aresztowane na trzy miesiące. Postępowanie w sprawie Zondacrypto nadal trwa. Zastosowanie tymczasowego aresztowania nie przesądza o winie podejrzanych.

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie uwzględnił dziś wniosek prokuratora z Zespołu Śledczego nr 4 PK i zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy wobec Artura Chodzińskiego, podejrzanego w śledztwie dotyczącym giełdy ZondaCrypto. Sąd w całości podzielił argumentację prokuratora zarówno w zakresie dużego prawdopodobieństwa popełnienia przez podejrzanego zarzucanych mu przestępstw, jak i istnienia przesłanek szczególnych uzasadniających zastosowanie tymczasowego aresztowania, tj. obawy matactwa, realnie grożącej surowej kary oraz obawy ucieczki.— Prokuratura (@PK_GOV_PL) November 26, 2026

Afera Zondacrypto. Setki milionów złotych strat

Początki Zondacrypto sięgają 2014 r., kiedy Sylwester Suszek założył w Katowicach giełdę kryptowalut BitBay. Kryzys platformy wybuchł w kwietniu 2026 r., gdy klienci stracili możliwość wypłacania pieniędzy i kryptowalut. Już na początkowym etapie śledztwa prokuratura szacowała wartość szkód na co najmniej 350 mln zł. Jak informowała PAP, kwota ta rosła wraz z liczbą zgłaszających się pokrzywdzonych.

Kolejny przełom nastąpił 27 sierpnia 2026 r., kiedy estoński sąd ogłosił upadłość spółki BB Trade Estonia OÜ, będącej operatorem Zondacrypto. Klienci giełdy mogą dochodzić swoich roszczeń w ramach postępowania upadłościowego. Tymczasem od 1 października sprawą zajmuje się specjalny zespół siedmiorga prokuratorów. Śledczy analizują m.in. przepływy pieniędzy i kryptowalut oraz działalność osób i podmiotów związanych z giełdą.

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