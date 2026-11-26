Biznesmen Zbigniew Jakubas żąda 100 tys. zł od Oskara Szafarowicza.

Powodem ma być rozpowszechnianie w internecie plotki o tajnym spotkaniu premiera Donalda Tuska z liderem Rozwoju Plus Mateuszem Morawieckim.

Osobne wezwanie do zapłaty 10 tys. zł wystosowane zostało przez pełnomocnika Mateusza Morawieckiego.

Całkowite zignorowanie żądań przez Oskara Szafarowicza i zapowiedź kroków prawnych ze strony biznesmena i polityka.

Ultimatum dla Szafarowicza

Reakcja biznesmena Zbigniewa Jakubasa była natychmiastowa i bardzo stanowcza. Po tym, jak działacz i aktywista PiS Oskar Szafarowicz opublikował na platformie X wpis o rzekomym spotkaniu premiera Donalda Tuska z byłym premierem Mateuszem Morawieckim w posiadłości przedsiębiorcy, ten drugi postanowił działać. W jego imieniu adwokat Paweł Sawicki wystosował oficjalne pismo.

Piątek, 20 listopada 2026r., godziny mocno popołudniowe. Ekskluzywna restauracja w Nowym Sączu. Zbigniew Jakubas (wpływowy polski biznesmen, https://t.co/5u2oFUZ0XO. właściciel spółki Newag); Mateusz Morawiecki (były premier, lider podprogowej formacji Rozwój Plus); Donald Tusk (aktualny premier). Zaczęło się od rosołu, na drugie pierogi. Potem już twarda polityka… Magdalenka 2.0 ma dziś miejsce na Podhalu.— Oskar Szafarowicz (@Szafarowicz2001) November 22, 2026

W oświadczeniu przesłanym do mediów pełnomocnik wezwał Oskara Szafarowicza do „natychmiastowego zaniechania dalszego rozpowszechniania nieprawdziwych informacji”. To jednak nie wszystko. W ramach zadośćuczynienia biznesmen Zbigniew Jakubas zażądał od Oskara Szafarowicza wpłaty 100 tys. zł na rzecz Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Lublinie. Młody działacz miał też usunąć swój wpis z serwisu X do 24 listopada do godziny 23:59 i opublikować przeprosiny. Termin na wpłatę pieniędzy wyznaczono na 1 grudnia 2026 roku.

Wirtualna Polska poinformowała, że adwokat Zbigniewa Jakubasa jasno zapowiedział, że dalsze naruszanie dóbr osobistych jego klienta „spotka się z odpowiednią reakcją prawną”. Mimo tak postawionego ultimatum, Oskar Szafarowicz nie zastosował się do wezwania . Kontrowersyjny wpis wciąż jest widoczny na jego profilu, a przeprosiny się nie pojawiły. Wygląda na to, że sprawa znajdzie swój finał w sądzie.

Skąd wzięła się plotka o spotkaniu Tuska z Morawieckim?

Całe zamieszanie zaczęło się od publikacji w tygodniku „Do Rzeczy”. Dziennikarze opisali tam rzekomą „gospodarską wizytę” obecnego i byłego szefa rządu w Nowym Sączu. Według artykułu, premier Donald Tusk i były premier Mateusz Morawiecki mieli spotkać się w posiadłości Zbigniewa Jakubasa, znanego biznesmena i właściciela firmy Newag. Autorzy tekstu zaznaczyli jednak, że informację pozyskali z dwóch źródeł, z których jedno jest powiązane z Suwerenną Polską, a sam temat rozmów polityków pozostaje nieznany.

Mimo tych zastrzeżeń, temat szybko podchwycił Oskar Szafarowicz . Młody działacz partii Jarosława Kaczyńskiego opublikował na platformie X własną, bardziej barwną relację. Według niego do spotkania doszło w piątek, 20 listopada, w ekskluzywnej restauracji. Szczegółowy opis, w którym padły słowa o rosole i pierogach, a potem „twardej polityce”, błyskawicznie rozszedł się po sieci, wywołując prawdziwą burzę. To właśnie ten wpis stał się bezpośrednią przyczyną ostrej reakcji zarówno ze strony Zbigniewa Jakubasa, jak i otoczenia Mateusza Morawieckiego. Sam biznesmen w rozmowie z Wirtualną Polską określił całą sytuację jako „bzdurę totalną, wręcz idiotyczną”.

Fala dementi i kolejne wezwanie

Zbigniew Jakubas nie był jedyną osobą, która postanowiła prawnie zareagować na internetową plotkę. Przez cały weekend otoczenie byłego premiera Mateusza Morawieckiego również stanowczo dementowało doniesienia o tajnej kolacji z Donaldem Tuskiem. W końcu i tutaj zapadła decyzja o podjęciu konkretnych kroków wobec Oskara Szafarowicza.

Adwokat i poseł Rozwoju Plus Paweł Jabłoński , działający jako pełnomocnik Mateusza Morawieckiego, wystosował do aktywisty osobne, formalne wezwanie. Podobnie jak w przypadku Zbigniewa Jakubasa, Oskar Szafarowicz został wezwany do natychmiastowego usunięcia wpisu oraz opublikowania oświadczenia przyznającego, że jego treść była nieprawdziwa. Pełnomocnik byłego premiera zażądał również wpłaty 10 tys. zł na rzecz Caritas Polska, zapowiadając, że brak reakcji będzie oznaczał skierowanie sprawy do sądu.

🔴 Dwa dni temu pan Oskar @Szafarowicz2001 zamieścił kłamliwy wpis, mający na celu odebranie wiarygodności premierowi Mateuszowi @MorawieckiM w oczach prawicowych i centroprawicowych wyborców – poprzez przypisanie mu udziału w niepublicznym spotkaniu z Donaldem Tuskiem i czynienie z nim niejawnych ustaleń politycznych („Magdalenka 2.0”). 👉 Niezwłocznie po zamieszczeniu tego kłamstwa zwróciłem się do pana O. Szafarowicza o usunięcie wpisu, zamieszczenie przeprosin i wpłatę odpowiedniej (wówczas) kwoty na szczytny cel – Caritas Polska. ❌ Pan O. Szafarowicz nie tylko nie przeprosił, nie tylko nie usunął wpisu – ale zamieszczał kolejne kłamstwa, które miały utwierdzać odbiorców w przekonaniu, że to co napisał w rzeczywistości było prawdą – i sugerował, że ma na to dowody. W chwili, gdy kierowałem wezwanie do pana O. Szafarowicza, oszczerczy wpis miał niewiele ponad 40 tys. wyświetleń. Od tego czasu dotarł znacznie szerzej – do dziś zobaczyło go niemal MILION (!) osób. Większość nie uwierzyła. Ale całkiem spora grupa – idąca co najmniej w setki tysięcy ludzi – uznała niestety, że to co napisał pan O. Szafarowicz jest prawdą… Tym samym jego cel został (przynajmniej częściowo) osiągnięty. 🟥 W takiej sytuacji pan O. Szafarowicz nie pozostawił żadnego innego wyjścia: dziś do Sądu Okręgowego w Warszawie skierowany został pozew o ochronę dóbr osobistych premiera @MorawieckiM, naruszonych przez O. Szafarowicza. Domagamy się nie tylko usunięcia kłamliwych wpisów i zamieszczenia przeprosin – ale także wpłaty 30 tys. zł na cel społeczny (Caritas Polska). Dlaczego kwota jest wyższa, niż wskazana w wezwaniu? Z trzech powodów: 1️⃣ O. Szafarowicz nie usunął skutków naruszenia dóbr osobistych dobrowolnie – choć miał dwa dni aby to zrobić; 2️⃣ Brnął w kłamstwa i bezczelnie „przepraszał” jedynie za to, że umieścił Nowy Sącz na Podhalu – utwierdzając swoich odbiorców w przekonaniu, że pozostała część jego wpisu była prawdziwa; 3️⃣ Kłamstwa O. Szafarowicza uzyskały ponad 20x większy zasięg niż w chwili, gdy dałem mu możliwość dobrowolnej naprawy szkody... W takich warunkach kwota 30 000 zł naprawdę nie jest wygórowana. Pan O. @Szafarowicz2001 jest dorosłym człowiekiem, który ponosi odpowiedzialność za swoje słowa i czyny. A jeśli dotąd nie zdawał sobie sprawy, że słowa mają konsekwencje – być może ta sprawa stanie się dla niego cenną życiową lekcją. /-/ adw. Paweł Jabłoński— 🇵🇱 Paweł Jabłoński (@paweljablonski_) November 24, 2026

Wiarygodność plotki o spotkaniu Tusk Morawiecki podważył również dziennikarz Polsatu Marcin Fijołek. Wskazał on, że rzeczonego dnia nagrywał z byłym premierem program i zgranie terminów było trudne ze względu na problemy zdrowotne w rodzinie polityka.

Więc pudło. Ale spin top – skwitował na platformie X.

Cholera, nawet chętnie bym uwierzył, bo inby na prawicy na finał weekendu dają frajdę prawie jak 3 pkt Legii, ale w ten piątek nagrywaliśmy @MorawieckiM do Politycznego WF i ciężko było zgrać termin, bo miał szpitalne historie z żoną i rano, i wieczorem. Więc pudło. Ale spin top.— Marcin Fijołek (@marcinfijolek) November 22, 2026

Ostatecznie do tego, że cała historia była jedynie plotką, przyznał się nawet jeden z autorów pierwotnego tekstu w „Do Rzeczy”, Piotr Gociek, dystansując się od całej sprawy. Mimo to wygląda na to, że dla Oskara Szafarowicza może to być dopiero początek problemów.

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