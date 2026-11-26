- Biznesmen Zbigniew Jakubas żąda 100 tys. zł od Oskara Szafarowicza.
- Powodem ma być rozpowszechnianie w internecie plotki o tajnym spotkaniu premiera Donalda Tuska z liderem Rozwoju Plus Mateuszem Morawieckim.
- Osobne wezwanie do zapłaty 10 tys. zł wystosowane zostało przez pełnomocnika Mateusza Morawieckiego.
- Całkowite zignorowanie żądań przez Oskara Szafarowicza i zapowiedź kroków prawnych ze strony biznesmena i polityka.
Ultimatum dla Szafarowicza
Reakcja biznesmena Zbigniewa Jakubasa była natychmiastowa i bardzo stanowcza. Po tym, jak działacz i aktywista PiS Oskar Szafarowicz opublikował na platformie X wpis o rzekomym spotkaniu premiera Donalda Tuska z byłym premierem Mateuszem Morawieckim w posiadłości przedsiębiorcy, ten drugi postanowił działać. W jego imieniu adwokat Paweł Sawicki wystosował oficjalne pismo.
W oświadczeniu przesłanym do mediów pełnomocnik wezwał Oskara Szafarowicza do „natychmiastowego zaniechania dalszego rozpowszechniania nieprawdziwych informacji”. To jednak nie wszystko. W ramach zadośćuczynienia biznesmen Zbigniew Jakubas zażądał od Oskara Szafarowicza wpłaty 100 tys. zł na rzecz Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Lublinie. Młody działacz miał też usunąć swój wpis z serwisu X do 24 listopada do godziny 23:59 i opublikować przeprosiny. Termin na wpłatę pieniędzy wyznaczono na 1 grudnia 2026 roku.
Wirtualna Polska poinformowała, że adwokat Zbigniewa Jakubasa jasno zapowiedział, że dalsze naruszanie dóbr osobistych jego klienta „spotka się z odpowiednią reakcją prawną”. Mimo tak postawionego ultimatum, Oskar Szafarowicz nie zastosował się do wezwania. Kontrowersyjny wpis wciąż jest widoczny na jego profilu, a przeprosiny się nie pojawiły. Wygląda na to, że sprawa znajdzie swój finał w sądzie.
Skąd wzięła się plotka o spotkaniu Tuska z Morawieckim?
Całe zamieszanie zaczęło się od publikacji w tygodniku „Do Rzeczy”. Dziennikarze opisali tam rzekomą „gospodarską wizytę” obecnego i byłego szefa rządu w Nowym Sączu. Według artykułu, premier Donald Tusk i były premier Mateusz Morawiecki mieli spotkać się w posiadłości Zbigniewa Jakubasa, znanego biznesmena i właściciela firmy Newag. Autorzy tekstu zaznaczyli jednak, że informację pozyskali z dwóch źródeł, z których jedno jest powiązane z Suwerenną Polską, a sam temat rozmów polityków pozostaje nieznany.
Mimo tych zastrzeżeń, temat szybko podchwycił Oskar Szafarowicz. Młody działacz partii Jarosława Kaczyńskiego opublikował na platformie X własną, bardziej barwną relację. Według niego do spotkania doszło w piątek, 20 listopada, w ekskluzywnej restauracji. Szczegółowy opis, w którym padły słowa o rosole i pierogach, a potem „twardej polityce”, błyskawicznie rozszedł się po sieci, wywołując prawdziwą burzę. To właśnie ten wpis stał się bezpośrednią przyczyną ostrej reakcji zarówno ze strony Zbigniewa Jakubasa, jak i otoczenia Mateusza Morawieckiego. Sam biznesmen w rozmowie z Wirtualną Polską określił całą sytuację jako „bzdurę totalną, wręcz idiotyczną”.
Fala dementi i kolejne wezwanie
Zbigniew Jakubas nie był jedyną osobą, która postanowiła prawnie zareagować na internetową plotkę. Przez cały weekend otoczenie byłego premiera Mateusza Morawieckiego również stanowczo dementowało doniesienia o tajnej kolacji z Donaldem Tuskiem. W końcu i tutaj zapadła decyzja o podjęciu konkretnych kroków wobec Oskara Szafarowicza.
Adwokat i poseł Rozwoju Plus Paweł Jabłoński, działający jako pełnomocnik Mateusza Morawieckiego, wystosował do aktywisty osobne, formalne wezwanie. Podobnie jak w przypadku Zbigniewa Jakubasa, Oskar Szafarowicz został wezwany do natychmiastowego usunięcia wpisu oraz opublikowania oświadczenia przyznającego, że jego treść była nieprawdziwa. Pełnomocnik byłego premiera zażądał również wpłaty 10 tys. zł na rzecz Caritas Polska, zapowiadając, że brak reakcji będzie oznaczał skierowanie sprawy do sądu.
Wiarygodność plotki o spotkaniu Tusk Morawiecki podważył również dziennikarz Polsatu Marcin Fijołek. Wskazał on, że rzeczonego dnia nagrywał z byłym premierem program i zgranie terminów było trudne ze względu na problemy zdrowotne w rodzinie polityka.
Więc pudło. Ale spin top – skwitował na platformie X.
Ostatecznie do tego, że cała historia była jedynie plotką, przyznał się nawet jeden z autorów pierwotnego tekstu w „Do Rzeczy”, Piotr Gociek, dystansując się od całej sprawy. Mimo to wygląda na to, że dla Oskara Szafarowicza może to być dopiero początek problemów.