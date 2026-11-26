Oficjalne zerwanie rozmów o fuzji. Co ogłosiły spółki?

Marzenia o stworzeniu polskiego, finansowego czempiona właśnie się skończyły. W środę, w oficjalnych komunikatach giełdowych Bank Pekao i firma PZU poinformowały o podpisaniu oświadczenia, które unieważnia wszystkie dotychczasowe ustalenia w sprawie połączenia. To definitywny koniec planów, które miały doprowadzić do powstania największej grupy finansowej w tej części Europy.

Decyzja dotyczy kluczowych dokumentów, które stanowiły mapę drogową dla całego procesu. Chodzi o list intencyjny podpisany jeszcze w grudniu 2024 roku, a także późniejsze, bardziej szczegółowe umowy: memorandum o współpracy z czerwca 2025 roku oraz tzw. term sheet z tego samego miesiąca, który precyzował warunki transakcji. Wszystkie te porozumienia, które przez ponad rok rozpalały wyobraźnię inwestorów, właśnie trafiły do kosza, co oznacza, że głośna fuzja PZU i Pekao nie dojdzie do skutku.

Obie firmy zostawiły sobie jednak małą furtkę. W komunikacie podkreślono, że wygaszenie obecnych umów nie wyklucza w przyszłości „analizowania i dalszego prowadzenia reorganizacji aktywów Grupy PZU”. Mówiąc prościej: ten konkretny plan umarł, ale niewykluczone, że kiedyś pojawi się nowy. Na razie jednak projekt zostaje zamrożony na czas nieokreślony.

Dlaczego plany połączenia PZU i Pekao upadły?

Za fiaskiem tej wielkiej operacji nie stoją problemy biznesowe, lecz prawo i polityka. W oficjalnym komunikacie spółki bardzo dyplomatycznie wskazują na:

brak przesłanek pozwalających zasadnie oczekiwać wejścia w życie niezbędnych zmian prawa w horyzoncie czasowym przewidzianym w dokumentach.

Kryje się za tym informacja, że projekt wymagał zmiany kilku ustaw, a stało się jasne, że rząd Donalda Tuska nie jest w stanie przeprowadzić ich na czas. A czas był tutaj kluczowy. Aneks do umowy, podpisany w grudniu 2025 roku, stawiał sprawę jasno. Porozumienie miało wygasnąć, jeśli odpowiednie ustawy nie zostaną opublikowane w Dzienniku Ustaw do końca 2026 roku, a w życie nie wejdą do końca kwietnia 2027 roku. Te terminy okazały się nierealne.

Zresztą, sygnały, że projekt ma pod górkę, płynęły z rządu już od dawna. W listopadzie minister aktywów państwowych Wojciech Balczun w rozmowie z Business Insider Polska wprost zapowiedział, że do połączenia nie dojdzie. Kilka miesięcy wcześniej, w czerwcu, tłumaczył, z czego wynikają problemy.

Wiemy, w jakiej sytuacji politycznej jesteśmy i jak reaguje pałac prezydencki na inicjatywy rządowe.

To jasny sygnał, że rząd obawiał się zablokowania kluczowych zmian przez prezydenta.

Jak miała wyglądać fuzja i co miała dać?

Plany były naprawdę ambitne. Nie chodziło jedynie o proste połączenie dwóch firm, ale o skomplikowaną operację, która miała stworzyć nowego, finansowego giganta. Co najważniejsze, na jego czele miał stanąć Bank Pekao, a nie ubezpieczeniowy potentat, czyli PZU. To bank miał być spółką notowaną na giełdzie, która wchłonęłaby część biznesu ubezpieczyciela.

Plan zakładał kilka kroków:

Najpierw PZU musiałoby zostać podzielone na dwie części: spółkę holdingową (zarządzającą aktywami) i spółkę operacyjną (zajmującą się ubezpieczeniami).

Następnie spółka holdingowa PZU zostałaby połączona z Bankiem Pekao.

W zamian akcjonariusze PZU otrzymaliby akcje Banku Pekao – zarówno te, które PZU już posiada, jak i zupełnie nowe, specjalnie wyemitowane na potrzeby tej transakcji.

Po całej tej operacji Skarb Państwa kontrolowałby około 27 proc. akcji w nowym, połączonym podmiocie. Ale najważniejsza była korzyść finansowa. Głównym celem było uwolnienie ogromnej nadwyżki kapitałowej, szacowanej nawet na 20 miliardów złotych. Te pieniądze mogłyby zostać przeznaczone na dalszy rozwój i inwestycje, tworząc podmiot zdolny do konkurowania z największymi graczami w Europie. Niestety, skomplikowana struktura prawna wymagała zmian w ustawach, co ostatecznie pogrzebało cały projekt.

Rząd Donalda Tuska od początku był sceptyczny

To, co dzisiaj jest oficjalnym komunikatem, tajemnicą poliszynela było od wielu miesięcy. Rząd premiera Donalda Tuska nigdy nie podchodził z entuzjazmem do projektu odziedziczonego po poprzednikach. Brak politycznego poparcia dla tak skomplikowanej operacji był widoczny niemal od samego początku i ostatecznie stał się głównym hamulcem.

Już w czerwcu 2025 roku minister aktywów państwowych Wojciech Balczun studził emocje. Tłumaczył wtedy, że rząd ma pełną świadomość, jak trudne legislacyjnie jest to zadanie. Mówił o konieczności nowelizacji aż czterech różnych ustaw, co w obecnej sytuacji politycznej jest ogromnym wyzwaniem. Wprost nawiązywał do relacji z Pałacem Prezydenckim, dając do zrozumienia, że przepchnięcie takich zmian przez parlament i uzyskanie podpisu prezydenta graniczy z cudem.

W ten sposób jeden z najambitniejszych projektów na polskim rynku finansowym ostatnich lat kończy się, zanim na dobre się zaczął. Potencjał na uwolnienie 20 miliardów złotych i stworzenie regionalnego czempiona pozostanie na razie w sferze analiz i prezentacji. Obaj giganci – PZU i Bank Pekao – będą musieli szukać drogi rozwoju osobno.

Biedrzycka Expressem | 2026 11 25