Polski rynek pracy doświadcza spowolnienia, odnotowując spadek liczby pracujących o 30 tys. osób w ciągu roku.

Z sektora przedsiębiorstw ubyło blisko 40 tys. etatów, a prognozy wskazują na wzrost bezrobocia do miliona osób na początku 2027 roku.

Czy demografia to jedyna przyczyna tych zmian i kiedy możemy spodziewać się poprawy? Sprawdź szczegóły najnowszych danych GUS.

Polski rynek pracy wciąż nie odzyskał pełnej formy. Jak wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego, na koniec czerwca 2026 r. w gospodarce narodowej pracowało 15 mln 114,8 tys. osób. To o 0,2 proc. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Choć procentowo spadek wydaje się niewielki, oznacza zmniejszenie liczby pracujących o około 30 tys. osób. Pewnym pocieszeniem jest poprawa w ujęciu miesięcznym. W porównaniu z majem liczba pracujących zwiększyła się o 0,3 proc.

Największymi obszarami zatrudnienia w Polsce pozostają przemysł oraz handel. W przetwórstwie przemysłowym na koniec czerwca pracowało ponad 2,7 mln osób, a w handlu i naprawie pojazdów samochodowych ponad 2,1 mln. Łącznie te dwa sektory skupiały niemal co trzeciego pracującego w kraju. W obu przypadkach ich udział w ogólnej liczbie pracujących zmniejszył się w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Z polskich firm ubyło blisko 40 tys. etatów

Niepokojące sygnały płyną również z nowszych danych GUS dotyczących sektora przedsiębiorstw. W październiku przeciętne zatrudnienie wyniosło 6 mln 362,5 tys. etatów i było o 0,7 proc. niższe niż przed rokiem. Jak zauważa „Rzeczpospolita”, od stycznia 2026 r. ubyło w tym sektorze blisko 40 tys. etatów.

Spadek zatrudnienia nie musi jednak oznaczać masowych zwolnień. Istotną rolę odgrywa również demografia. Krystian Jaworski, ekonomista Credit Agricole Bank Polska, w rozmowie z „Rzeczpospolitą” wskazał, że utrzymujące się od końca 2023 r. spadki zatrudnienia w znacznej mierze wynikają z osiągania wieku emerytalnego przez pracowników.

Warto przy tym pamiętać, że statystyki dotyczące sektora przedsiębiorstw obejmują podmioty zatrudniające powyżej dziewięciu osób, a zatrudnienie jest przeliczane na pełne etaty. Nie są więc tożsame z danymi o liczbie pracujących w całej gospodarce.

Ponad 900 tys. bezrobotnych

Według danych GUS na koniec października 2026 r. stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,8 proc. Choć nie zmieniła się w porównaniu z wrześniem, była o 0,2 pkt proc. wyższa niż rok wcześniej. Jeszcze wymowniejsze są dane dotyczące liczby osób zarejestrowanych w urzędach pracy. Jak podaje Krajowa Izba Gospodarcza, pod koniec października było ich 905,3 tys., czyli o 38 tys. więcej niż przed rokiem.

Ekonomiści KIG nie spodziewają się w najbliższym czasie poprawy tych statystyk. Wraz z zakończeniem sezonu prac w rolnictwie, budownictwie czy turystyce bezrobocie może ponownie zacząć rosnąć.

Według prognoz KIG:

w grudniu 2026 r. stopa bezrobocia może wynieść 6 proc., a liczba bezrobotnych zbliżyć się do 940 tys.,

w lutym 2027 r. stopa bezrobocia może osiągnąć 6,4 proc., a liczba zarejestrowanych bezrobotnych przekroczyć milion.

Mimo trudniejszej sytuacji zatrudnieniowej polska gospodarka nadal rośnie. Według szybkiego szacunku GUS w trzecim kwartale 2026 r. PKB zwiększył się o 3,5 proc. w ujęciu rocznym. Na wyraźniejszą poprawę zatrudnienia możemy jednak jeszcze poczekać. Ekonomiści Erste, których prognozy przytacza „Rzeczpospolita”, spodziewają się stopniowej poprawy dynamiki zatrudnienia i powrotu do wzrostów w ujęciu rocznym w drugiej połowie 2027 r.

Laury Biznesu 2026 - Leszek Balcerowicz