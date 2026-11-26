Zrób zakupy za min. 200 zł w Biedronce, a otrzymasz 25% zniżki na ładowanie samochodu elektrycznego na stacjach Powerdot.

To pilotażowa promocja, z której skorzysta pierwszych 2000 klientów, dlatego warto się pospieszyć.

Rabat możesz wykorzystać od razu przy stacji ładowania lub otrzymać kod ważny przez 5 dni, by użyć go później.

Akcja testuje zainteresowanie klientów, a jej wyniki zadecydują o ewentualnym wprowadzeniu podobnych ofert na stałe.

Na czym polega nowa promocja Biedronki i Powerdot?

Współpraca Biedronki z firmą Powerdot, jednym z głównych dostawców szybkich ładowarek w Polsce, trwa od 2023 roku. Dziś stacje tego operatora znajdziemy już przy ponad 430 sklepach sieci w całym kraju. Teraz obie firmy postanowiły pójść o krok dalej i połączyć codzienne zakupy z oszczędnościami na eksploatacji auta.

Mówiąc wprost, jeśli wydasz w Biedronce co najmniej 200 złotych, dostaniesz 25-procentowy rabat na ładowanie swojego pojazdu na stacji Powerdot. To nowa promocja w Biedronce, która łączy codzienne zakupy z korzyścią dla kierowców, jaką jest tańsze ładowanie samochodu elektrycznego. Trzeba się jednak spieszyć, bo akcja jest programem pilotażowym i została ograniczona do 2000 pierwszych osób, które zgłoszą się po zniżkę.

Jak skorzystać z rabatu na ładowanie? Instrukcja krok po kroku

Cały proces jest prosty i zajmuje dosłownie chwilę. Jeśli chcesz obniżyć koszt ładowania swojego auta, wystarczy trzymać się kilku zasad.

Jak to działa w praktyce?

Zrób zakupy za minimum 200 zł w dowolnym stacjonarnym sklepie Biedronka. Zachowaj paragon – może być w wersji papierowej lub jako e-paragon w aplikacji. Promocja nie obejmuje zamówień z dostawą do domu. Podejdź do stacji ładowania Powerdot przy sklepie i zeskanuj widoczny na niej kod QR. Zostaniesz przeniesiony na stronę internetową promocji. Prześlij zdjęcie lub skan swojego paragonu za pośrednictwem otwartej strony. Pamiętaj, że każdy paragon można wykorzystać tylko raz. Po weryfikacji otrzymasz rabat. Możesz go użyć od razu, obniżając koszt trwającej sesji ładowania, albo zachować na później. W drugim przypadku na twój adres e-mail trafi kod zniżkowy ważny przez pięć dni.

Kluczowe jest, aby tego samego dnia, w którym zrobiono zakupy, przesłać zdjęcie lub skan paragonu za pośrednictwem specjalnej strony. Kod rabatowy można wykorzystać na dowolnej stacji Powerdot zlokalizowanej przy sklepie Biedronki.

To dopiero początek? Firmy testują zainteresowanie klientów

Obie firmy nie ukrywają, że obecna akcja to forma testu. Ma on pokazać, czy klienci są zainteresowani łączeniem zakupów z tańszym ładowaniem i czy cały proces przyznawania zniżek działa bez zarzutu. Jeśli pomysł chwyci, niewykluczone, że podobne oferty będą pojawiać się w przyszłości na stałe.

Naszym celem jest ułatwianie kierowcom ładowania samochodów w miejscach, które odwiedzają regularnie, takich jak sklepy czy centra handlowe. Pilotaż zorganizowany we współpracy z Biedronką łączy wygodę z możliwością obniżenia kosztów ładowania. Chcemy sprawdzić, czy tego typu promocja sprawdzi się i wzbudzi zainteresowanie odbiorców. To pomoże nam ocenić, czy warto wprowadzić podobną ofertę na stałe. – mówi Grigoriy Grigoriev, Country Manager Powerdot Polska.

Dla Biedronki to z kolei sposób na zaoferowanie klientom dodatkowej wartości, która wykracza poza samą ofertę sklepu.

Korzyść z zakupów w Biedronce wykracza poza sam sklep – paragon pozwala zaoszczędzić również na ładowaniu samochodu. Klient może wykorzystać rabat od razu albo zachować go na kolejną wizytę, zależnie od swoich potrzeb, wykorzystując kod w ciągu pięciu dni od jego otrzymania. Chcemy, by zakupy w Biedronce dawały naszym klientom dodatkowe korzyści – także poza sklepem, w codziennym życiu. – komentuje Ilona Pochmara-Dargiewicz, Menedżer Ds. Nieruchomości w sieci Biedronka.

Wyniki pilotażu pokażą, czy w przyszłości kierowcy aut elektrycznych będą mogli regularnie liczyć na podobne udogodnienia podczas codziennych zakupów.

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