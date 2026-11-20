Biedronka ukarana za nieuczciwe praktyki wobec dostawców

Jak wyjaśnił UOKiK w swoim komunikacie, sprawa dotyczy dodatkowych rabatów, których Jeronimo Martins Polska domagała się od dostawców już po dostarczeniu towarów do sklepów Biedronka. Według ustaleń urzędu takie rabaty nie były wcześniej uzgadniane ani zapisane w umowach. UOKiK uznał, że firma w ten sposób nieuczciwie wykorzystywała swoją przewagę nad dostawcami. W rezultacie nałożył na spółkę karę przekraczającą 723 mln zł.

- Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w 2024 r. potwierdził praktykę, obniżając karę do ponad 506 mln zł. W dzisiejszym wyroku Sąd Apelacyjny ponownie potwierdził naruszenia prawa przez Jeronimo Martins Polska, ustalając wysokość kary dla właściciela sieci Biedronka na 170 mln zł – czytamy w komunikacie UOKiK.

Urząd przekazał również, że Sąd Apelacyjny uznał działania Biedronki za nieuczciwe. Zwrócił szczególną uwagę na to, że spółka działała świadomie, a jej praktyki były bardzo szkodliwe dla dostawców. Zdaniem sądu Jeronimo Martins Polska mogło przewidzieć, że takie postępowanie zostanie uznane za złamanie przepisów dotyczących przewagi kontraktowej.

Dostawcy płacili dodatkowe rabaty. Groziły im wysokie kary

- Sąd podzielił ustalenia faktyczne dokonane przez Prezesa UOKiK, zwracając przykładowo uwagę na niewiarygodność zeznań świadków zgłoszonych przez Jeronimo Martins Polska. Jak zauważył Sąd, niektórzy dostawcy wciąż współpracujący z JMP na rozprawie wyrażali wręcz radość i wdzięczność z faktu, że mogli zapłacić sieci Biedronka dodatkowe rabaty mimo że nie były one wcześniej uzgodnione. Jednocześnie nie potrafili wyjaśnić, jaki był cel takiego rabatu czy też jaką korzyść z tego tytułu odnieśli. W ustnych motywach wyroku podkreślono, że płatność była jednostronnie narzucana przez Biedronkę, o czym świadczyły wysokie kary umowne grożące za odmowę zapłaty (nawet 110 proc. wartości rabatu), a także ryzyko zerwania współpracy z największą siecią handlową w kraju – czytamy w komunikacie urzędu.

Kara dla Biedronki obniżona do 170 mln zł. UOKiK zapowiada dalsze kroki

W komunikacie zaznaczono również, że Sąd Apelacyjny zdecydował o zmniejszeniu kary finansowej. Według UOKiK wynikało to z zastosowania kryteriów oceny działań Jeronimo Martins Polska, których nie przewidują przepisy. Sąd uznał za nieuczciwe tylko te rabaty, które przekraczały 10 proc. rocznej wartości dostaw do sieci Biedronka.

- Spowodowało to pominięcie przez Sąd w ocenie praktyki tych wielu dostawców, od których sieć Biedronka w sposób nieuczciwy pobrała rabaty wynoszące kwotowo mniej niż 10 proc. wartości zrealizowanych do sieci dostaw – podano w komunikacie. – Urząd wystąpi zatem o pisemne uzasadnienie wyroku w celu wniesienia skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego, co najmniej w części dotyczącej nieuzasadnionego obniżenia kary pieniężnej.

Ponad 200 dostawców objętych sprawą. Chodzi o setki milionów złotych

Z informacji przekazanych przez UOKiK wynika, że postępowanie dotyczyło lat 2018–2020. W tym czasie Biedronka pobierała dodatkowe rabaty od ponad 200 dostawców. Prawie 80 proc. przypadków dotyczyło firm dostarczających do sieci owoce i warzywa.

- Według ustaleń UOKiK w okresie objętym postępowaniem wartość korzyści uzyskanych przez spółkę z zakwestionowanych praktyk przekroczyła 600 mln zł. Urząd ustalił również, że dodatkowe rabaty nie przełożyły się na niższe ceny produktów dla klientów sieci Biedronka – czytamy w komunikacie.