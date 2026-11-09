Biedronka uruchamia nową aplikację. Na start darmowa dostawa i 30 zł rabatu

Anna Wojnowska
2026-11-09 11:12

Szybkie zakupy z dostawą do domu zyskują zupełnie nowe oblicze. Największa sieć dyskontów w Polsce zdecydowała się na uruchomienie własnej, niezależnej aplikacji Biek. Ta zmiana przynosi wiele nowości dla osób, które regularnie zamawiają produkty spożywcze przez internet.

Sklep Biedronka przy ulicy Abrahama w Warszawie. O nowej aplikacji Biek z dostawą w 15 minut przeczytasz na SE Superbiz.
Autor: MARCIN WZIONTEK/ SUPER EXPRSS Biedronka

Jak działa nowa aplikacja Biek?

Jak czytamy w najnowszym komunikacie prasowym Biedronki, aplikacja o nazwie Biek (w sklepach z aplikacjami dostępna pod nazwą „Biek”) to w pełni samodzielne narzędzie, które pozwala na zamawianie produktów bezpośrednio od sieci. Do tej pory, aby skorzystać z ekspresowych dostaw, konieczne było używanie zewnętrznych serwisów. Teraz cały proces zakupowy – od wyboru produktów po płatność – odbywa się w jednym, dedykowanym środowisku stworzonym przez Biedronkę.

Usługa opiera się na sieci 30 wyspecjalizowanych mikropunktów logistycznych (tzw. dark store'ów), co pozwala na skompletowanie i dostarczenie zamówienia nawet w 15 minut. Zakupy można realizować przez siedem dni w tygodniu, również w większość dni świątecznych, co stanowi duże ułatwienie dla osób potrzebujących pilnych dostaw.

Co nowa aplikacja oznacza dla klientów w praktyce?

Wygodne logowanie

Osoby posiadające konto w programie Moja Biedronka mogą zalogować się do nowej aplikacji przy użyciu tych samych danych (dzięki uwierzytelnianiu w modelu Single Sign-On). Nowi użytkownicy mogą założyć konto bezpośrednio w aplikacji Biek, co automatycznie wygeneruje dla nich wirtualną kartę lojalnościową.

Ceny jak w sklepie

Ceny regularne produktów w aplikacji są dokładnie takie same, jak na półkach tradycyjnych sklepów stacjonarnych Biedronka.

Atrakcyjne promocje powitalne

Na start przygotowano specjalne oferty – darmową dostawę dla zamówień powyżej 50 zł oraz rabat w wysokości 30 zł przy zakupach za minimum 90 zł.

Szybkie i bezpieczne płatności

Jak informuje Biedronka w komunikacie prasowym, cały proces transakcyjny został w pełni zintegrowany z aplikacją. Klienci mogą płacić za swoje zamówienia za pomocą następujących metod płatności:

  • systemu BLIK,
  • Google Pay,
  • Apple Pay,
  • szybkich przelewów internetowych (pay-by-link),
  • płatności odroczonych PayPo (kup teraz, zapłać później).

Gdzie można skorzystać z nowej usługi?

Własna aplikacja Biek w wersji testowej obejmuje swoim zasięgiem wybrane strefy w 16 polskich miastach. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez sieć, usługa jest obecnie dostępna w:

  • Warszawie,
  • Krakowie,
  • Wrocławiu,
  • Łodzi,
  • Poznaniu,
  • Gdańsku,
  • Szczecinie,
  • Lublinie,
  • Białymstoku,
  • Olsztynie,
  • Toruniu,
  • Rzeszowie,
  • Sopocie,
  • Bydgoszczy,
  • Koszalinie,
  • Elblągu,
  • Opolu.

Dostępność dostawy pod konkretny adres zależy od odległości od najbliższego punktu logistycznego sieci.

Gry i polecenia, czyli dodatkowe funkcje dla użytkowników

Biedronka wprowadziła do aplikacji rozwiązania, które mają urozmaicić proces zakupowy. Jedną z nowości jest funkcja promocyjno-rozrywkowa o nazwie Moto-Moto. Użytkownicy mogą wziąć udział w prostej grze, w której nagrodą są wirtualne zdrapki ukryte wśród produktów. Pod zdrapkami kryją się spersonalizowane oferty i dodatkowe rabaty.

W aplikacji działa również program poleceń. Osoby, które zaproszą do korzystania z platformy nowych użytkowników, mogą otrzymać specjalne vouchery zniżkowe. Taki sam bonus trafia do osoby, która zakłada konto z polecenia.

Warto dodać, że debiut własnej aplikacji nie oznacza natychmiastowego wycofania oferty Biedronki z zewnętrznych platform. Klienci nadal mogą zamawiać produkty za pośrednictwem Glovo czy Uber Eats, jednak to własna aplikacja Biek ma oferować najbardziej spójne doświadczenie zakupowe i dedykowane promocje.

Zakupy w PRL. Przetrwasz ten quiz bez wpadki?
Pytanie 1 z 10
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