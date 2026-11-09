Biedronka uruchamia nową aplikację. Na start darmowa dostawa i 30 zł rabatu

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Jak działa nowa aplikacja Biek?
Jak czytamy w najnowszym komunikacie prasowym Biedronki, aplikacja o nazwie Biek (w sklepach z aplikacjami dostępna pod nazwą „Biek”) to w pełni samodzielne narzędzie, które pozwala na zamawianie produktów bezpośrednio od sieci. Do tej pory, aby skorzystać z ekspresowych dostaw, konieczne było używanie zewnętrznych serwisów. Teraz cały proces zakupowy – od wyboru produktów po płatność – odbywa się w jednym, dedykowanym środowisku stworzonym przez Biedronkę.
Usługa opiera się na sieci 30 wyspecjalizowanych mikropunktów logistycznych (tzw. dark store'ów), co pozwala na skompletowanie i dostarczenie zamówienia nawet w 15 minut. Zakupy można realizować przez siedem dni w tygodniu, również w większość dni świątecznych, co stanowi duże ułatwienie dla osób potrzebujących pilnych dostaw.
Co nowa aplikacja oznacza dla klientów w praktyce?
Wygodne logowanie
Osoby posiadające konto w programie Moja Biedronka mogą zalogować się do nowej aplikacji przy użyciu tych samych danych (dzięki uwierzytelnianiu w modelu Single Sign-On). Nowi użytkownicy mogą założyć konto bezpośrednio w aplikacji Biek, co automatycznie wygeneruje dla nich wirtualną kartę lojalnościową.
Ceny jak w sklepie
Ceny regularne produktów w aplikacji są dokładnie takie same, jak na półkach tradycyjnych sklepów stacjonarnych Biedronka.
Atrakcyjne promocje powitalne
Na start przygotowano specjalne oferty – darmową dostawę dla zamówień powyżej 50 zł oraz rabat w wysokości 30 zł przy zakupach za minimum 90 zł.
Szybkie i bezpieczne płatności
Jak informuje Biedronka w komunikacie prasowym, cały proces transakcyjny został w pełni zintegrowany z aplikacją. Klienci mogą płacić za swoje zamówienia za pomocą następujących metod płatności:
- systemu BLIK,
- Google Pay,
- Apple Pay,
- szybkich przelewów internetowych (pay-by-link),
- płatności odroczonych PayPo (kup teraz, zapłać później).
Gdzie można skorzystać z nowej usługi?
Własna aplikacja Biek w wersji testowej obejmuje swoim zasięgiem wybrane strefy w 16 polskich miastach. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez sieć, usługa jest obecnie dostępna w:
- Warszawie,
- Krakowie,
- Wrocławiu,
- Łodzi,
- Poznaniu,
- Gdańsku,
- Szczecinie,
- Lublinie,
- Białymstoku,
- Olsztynie,
- Toruniu,
- Rzeszowie,
- Sopocie,
- Bydgoszczy,
- Koszalinie,
- Elblągu,
- Opolu.
Dostępność dostawy pod konkretny adres zależy od odległości od najbliższego punktu logistycznego sieci.
Gry i polecenia, czyli dodatkowe funkcje dla użytkowników
Biedronka wprowadziła do aplikacji rozwiązania, które mają urozmaicić proces zakupowy. Jedną z nowości jest funkcja promocyjno-rozrywkowa o nazwie Moto-Moto. Użytkownicy mogą wziąć udział w prostej grze, w której nagrodą są wirtualne zdrapki ukryte wśród produktów. Pod zdrapkami kryją się spersonalizowane oferty i dodatkowe rabaty.
W aplikacji działa również program poleceń. Osoby, które zaproszą do korzystania z platformy nowych użytkowników, mogą otrzymać specjalne vouchery zniżkowe. Taki sam bonus trafia do osoby, która zakłada konto z polecenia.
Warto dodać, że debiut własnej aplikacji nie oznacza natychmiastowego wycofania oferty Biedronki z zewnętrznych platform. Klienci nadal mogą zamawiać produkty za pośrednictwem Glovo czy Uber Eats, jednak to własna aplikacja Biek ma oferować najbardziej spójne doświadczenie zakupowe i dedykowane promocje.