Biedronka uruchamia nową aplikację. Na start darmowa dostawa i 30 zł rabatu

Jak działa nowa aplikacja Biek?

Jak czytamy w najnowszym komunikacie prasowym Biedronki, aplikacja o nazwie Biek (w sklepach z aplikacjami dostępna pod nazwą „Biek”) to w pełni samodzielne narzędzie, które pozwala na zamawianie produktów bezpośrednio od sieci. Do tej pory, aby skorzystać z ekspresowych dostaw, konieczne było używanie zewnętrznych serwisów. Teraz cały proces zakupowy – od wyboru produktów po płatność – odbywa się w jednym, dedykowanym środowisku stworzonym przez Biedronkę.

Usługa opiera się na sieci 30 wyspecjalizowanych mikropunktów logistycznych (tzw. dark store'ów), co pozwala na skompletowanie i dostarczenie zamówienia nawet w 15 minut. Zakupy można realizować przez siedem dni w tygodniu, również w większość dni świątecznych, co stanowi duże ułatwienie dla osób potrzebujących pilnych dostaw.

Co nowa aplikacja oznacza dla klientów w praktyce?

Wygodne logowanie

Osoby posiadające konto w programie Moja Biedronka mogą zalogować się do nowej aplikacji przy użyciu tych samych danych (dzięki uwierzytelnianiu w modelu Single Sign-On). Nowi użytkownicy mogą założyć konto bezpośrednio w aplikacji Biek, co automatycznie wygeneruje dla nich wirtualną kartę lojalnościową.

Ceny jak w sklepie

Ceny regularne produktów w aplikacji są dokładnie takie same, jak na półkach tradycyjnych sklepów stacjonarnych Biedronka.

Atrakcyjne promocje powitalne

Na start przygotowano specjalne oferty – darmową dostawę dla zamówień powyżej 50 zł oraz rabat w wysokości 30 zł przy zakupach za minimum 90 zł.

Szybkie i bezpieczne płatności

Jak informuje Biedronka w komunikacie prasowym, cały proces transakcyjny został w pełni zintegrowany z aplikacją. Klienci mogą płacić za swoje zamówienia za pomocą następujących metod płatności:

systemu BLIK,

Google Pay,

Apple Pay,

szybkich przelewów internetowych (pay-by-link),

płatności odroczonych PayPo (kup teraz, zapłać później).

Gdzie można skorzystać z nowej usługi?

Własna aplikacja Biek w wersji testowej obejmuje swoim zasięgiem wybrane strefy w 16 polskich miastach. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez sieć, usługa jest obecnie dostępna w:

Warszawie,

Krakowie,

Wrocławiu,

Łodzi,

Poznaniu,

Gdańsku,

Szczecinie,

Lublinie,

Białymstoku,

Olsztynie,

Toruniu,

Rzeszowie,

Sopocie,

Bydgoszczy,

Koszalinie,

Elblągu,

Opolu.

Dostępność dostawy pod konkretny adres zależy od odległości od najbliższego punktu logistycznego sieci.

Gry i polecenia, czyli dodatkowe funkcje dla użytkowników

Biedronka wprowadziła do aplikacji rozwiązania, które mają urozmaicić proces zakupowy. Jedną z nowości jest funkcja promocyjno-rozrywkowa o nazwie Moto-Moto. Użytkownicy mogą wziąć udział w prostej grze, w której nagrodą są wirtualne zdrapki ukryte wśród produktów. Pod zdrapkami kryją się spersonalizowane oferty i dodatkowe rabaty.

W aplikacji działa również program poleceń. Osoby, które zaproszą do korzystania z platformy nowych użytkowników, mogą otrzymać specjalne vouchery zniżkowe. Taki sam bonus trafia do osoby, która zakłada konto z polecenia.

Warto dodać, że debiut własnej aplikacji nie oznacza natychmiastowego wycofania oferty Biedronki z zewnętrznych platform. Klienci nadal mogą zamawiać produkty za pośrednictwem Glovo czy Uber Eats, jednak to własna aplikacja Biek ma oferować najbardziej spójne doświadczenie zakupowe i dedykowane promocje.