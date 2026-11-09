Burza po relacji TV Republika z tragedii w Krakowie! KRRiT wszczyna postępowanie wyjaśniające

KRRiT reaguje na skargi dotyczące relacji TV Republika z tragedii w Krakowie

To już drugi dzień żałoby narodowej po tragedii, która rozegrała się w sobotę na Rynku w Krakowie. W wyniku zdarzenia zginęło sześć osób, a kilkanaście zostało rannych. Dodatkowo w poniedziałek rano małopolska policja przekazała informację o śmierci sprawcy zdarzenia, Michała O. 24-latek zmarł w szpitalu.

Tymczasem nie milkną kontrowersje wokół relacji TV Republika ze strzelaniny. Nagranie z wypowiedzią redaktora naczelnego stacji, Tomasza Sakiewicza, od soboty krąży w internecie i wywołuje liczne komentarze. W związku z licznymi zgłoszeniami Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zajmie się kontrowersyjną relacją wyemitowaną na antenie stacji. Przypomnijmy, że Tomasz Sakiewicz, komentując wydarzenia, sugerował, że na miejscu tragedii brakuje policjantów, ponieważ część sił skierowano do Warszawy w związku z sytuacją wokół Trybunału Konstytucyjnego. Stwierdził również, że za atakiem może stać grupa obcokrajowców.

KRRiT przekazała w mediach społecznościowych, że przewodnicząca Rady, dr Agnieszka Glapiak, wszczęła w tej sprawie działania wyjaśniające.

– W związku ze skargami, które wpłynęły do KRRiT na Telewizję Republika, dotyczącymi relacjonowania tragicznych wydarzeń w Krakowie, Przewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji dr Agnieszka Glapiak uruchomiła działania wyjaśniające. Taka procedura stosowana jest w przypadku wszystkich skarg wpływających do KRRiT, które spełniają wymogi formalne – czytamy w komunikacie.

KRRiT przeanalizuje nagranie TV Republika. Możliwe konsekwencje dla nadawcy

Do nadawcy trafi oficjalne pismo z żądaniem przedstawienia wyjaśnień dotyczących zarzutów zgłoszonych przez widzów oraz udostępnienia nagrania relacji. Po otrzymaniu materiałów KRRiT szczegółowo przeanalizuje ich treść pod kątem zgodności z przepisami ustawy o radiofonii i telewizji. Dopiero na tej podstawie zostanie podjęta decyzja o ewentualnych dalszych działaniach.

Przepisy ustawy o radiofonii i telewizji określają terminy, w których KRRiT może reagować na naruszenia. Przewodniczący Rady ma rok od dnia naruszenia przepisów na nałożenie kary finansowej na nadawcę radiowego lub telewizyjnego.

- Nadawca ma obowiązek przechowywać audycje, reklamy lub inne przekazy na nośnikach przez 28 dni od daty ich rozpowszechnienia. KRRiT ma prawo wystąpić do nadawcy z prośbą o udostępnienie danego materiału źródłowego – czytamy.

❗W związku ze skargami, które wpłynęły do #KRRiT na Telewizję Republika, dotyczącymi relacjonowania tragicznych wydarzeń w Krakowie, Przewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji dr Agnieszka Glapiak uruchomiła działania wyjaśniające. Taka procedura stosowana jest w przypadku wszystkich skarg wpływających do KRRiT, które spełniają wymogi formalne. 📢 Do nadawcy zostanie skierowane oficjalne pismo z prośbą o wyjaśnienia odnoszące się do zarzutów widzów oraz przesłanie zapisu nagrania. 📌 Po otrzymaniu materiałów od nadawcy przeprowadzona będzie szczegółowa analiza pod kątem przepisów ustawy o radiofonii i telewizji, a następnie podjęta zostanie decyzja. 🕛 Ustawa o radiofonii i telewizji określa ramy czasowe, w jakich KRRiT może podejmować działania. Przewodniczący KRRiT ma określony czas na nałożenie kar finansowych na nadawcę. W przypadku audycji radiowych i telewizyjnych jest to 1 rok od dnia naruszenia. 📋 Nadawca ma obowiązek przechowywać audycje, reklamy lub inne przekazy na nośnikach przez 28 dni od daty ich rozpowszechnienia. KRRiT ma prawo wystąpić do nadawcy z prośbą o udostępnienie danego materiału źródłowego.— KRRiT (@KRRiT__) November 9, 2026

Kontrowersje wokół TV Republika również w czasie żałoby narodowej

Jak informuje portal Wirtualnemedia.pl, kontrowersje wywołała nie tylko sobotnia relacja TV Republika, ale również materiał wyemitowany w niedzielę. W czasie gdy inne stacje telewizyjne, ze względu na żałobę narodową, rezygnowały z emisji programów rozrywkowych, na antenie Republiki pokazano nagraną kilka dni wcześniej relację Miłosza Kłeczka sprzed Trybunału Konstytucyjnego. Na ekranie widniał czarny pasek z napisem: „Razem dla ofiar zamachu w Krakowie – wsparcie dla rannych i rodzin zmarłych”. Jednocześnie Kłeczek wraz ze zgromadzonymi osobami śpiewał skoczną piosenkę z refrenem: „Byle nie Tusk”.