Drogie mieszkania wyprowadzają młodych ludzi na ulice

Młodzi ludzie pracują, zarabiają, próbują odkładać pieniądze, ale zakup własnego lokum w dużym mieście pozostaje poza zasięgiem wielu z nich. Problem nie dotyczy już tylko Polski. W Hiszpanii i Portugalii frustracja związana z kosztami życia i mieszkaniami przeradza się w uliczne protesty.

Takie obrazy nie napawają optymizmem. Dwa tygodnie temu w hiszpańskich miastach młodzi właśnie w ten sposób zademonstrowali swoje niezadowolenie. Demonstranci domagali się nie tylko tańszych mieszkań, ale także wyższych zarobków i poprawy jakości usług publicznych. W samej tylko Barcelonie w marszu uczestniczyło ponad 50 tys. osób.

Mieszkanie stało się jednym z najważniejszych problemów społecznych. Wysokie czynsze i ceny nieruchomości uderzają w ludzi, którzy chcą się usamodzielnić, założyć rodzinę i żyć na własny rachunek.

Coraz częściej okazuje się, że nawet regularna praca nie wystarcza, by spełnić te plany - zaznaczają eksperci z portalu RynekPierwotny.pl.

W Portugalii ceny mieszkań uciekły zarobkom

Jeszcze bardziej alarmujące dane napływają z Portugalii. Według Eurostatu w latach 2015–2025 relacja cen mieszkań do dochodów wzrosła tam o 60,8 proc. To największy skok spośród wszystkich państw Unii Europejskiej - informuje The Portugal News. Dla porównania we wspomnianej wyżej Hiszpanii wzrost wyniósł 24,5 proc. Wskaźnik ten pokazuje, jak bardzo ceny nieruchomości oddaliły się od możliwości finansowych gospodarstw domowych.

Problem widać również na rynku najmu. Według raportu Międzynarodowego Funduszu Walutowego w 2024 roku wydatki mieszkaniowe pochłaniały co najmniej 40 proc. dochodów wśród co szóstego młodego Portugalczyka.

Eksperci zwracają uwagę, że statystyki mogą nie pokazywać całej skali problemu, gdyż część młodych ludzi w ogóle nie wyprowadza się od rodziców, bo samodzielny wynajem jest dla nich zbyt drogi.

Zdaniem analityków szczególnie trudna sytuacja jest w dużych miastach, takich jak Lizbona i Porto. Stolica Portugalii to jedno z najmniej przystępnych cenowo miast w Europie, gdzie za niewielką kawalerkę trzeba zapłacić średnio niemal 1,5 tys. euro miesięcznie. Trudniejszy dostęp do mieszkań czy rosnące koszty życia sprawiły, że w listopadzie tysiące młodych osób protestowało w Lizbonie wyrażając w ten sposób swój sprzeciw.

Polscy trzydziestolatkowie też mają pod górkę

W Polsce sytuacja wygląda inaczej, ale dla młodych ludzi również jest trudna.

8 listopada w serwisie SO Magazyn ukazał się reportaż, w którym ukazano problem przeciętnego 30-latka, którego nie stać dziś na zakup mieszkania. Młodzi ludzie przyznają, że bez finansowego wsparcia rodziców nie byłoby ich stać na własne lokum.

Najlepiej widać to w statystykach. Dane Eurostatu potwierdzają, że młodzi Polacy i Hiszpanie mierzą się z innymi rodzajami trudności. W 2025 roku w przeludnionych mieszkaniach żyło 41 proc. Polaków w wieku poniżej 30 lat. Z kolei w Hiszpanii odsetek ten wynosił 16 proc. Nieco inaczej wyglądają wydatki mieszkaniowe, które pochłaniają co najmniej 40 proc. dochodu. Wśród młodych Hiszpanów dotyczyły one 7,2 proc. z nich, w Polsce ten wskaźnik wyniósł 3,8 proc.

Zdaniem Jarosława Jędrzyńskiego z portalu RynekPierwotny.pl nie oznacza to, że w Polsce mieszkania są łatwo dostępne. Wysoki wskaźnik przeludnienia pokazuje, że wielu młodych ludzi dzieli lokal z rodzicami lub innymi osobami, zamiast mieszkać samodzielnie. Niskie obciążenie kosztami może więc wynikać także z tego, że nie wszyscy w ogóle podejmują próbę wynajęcia własnego mieszkania - twierdzi ekspert.

Czy młodzi Polacy też wyjdą na ulice?

Na tle ostatnich protestów młodych ludzi zarówno w Hiszpanii, jak i w Portugalii pojawiły się liczne zapytania czy frustracja mieszkaniowa może doprowadzić do podobnych demonstracji w Polsce? Analitycy zaznaczają, że tego nie da się przesądzić, gdyż nie ma jednej granicy cen ani wskaźnika przeludnienia, po przekroczeniu której ludzie automatycznie wychodzą na ulice. Dodają, że aby do tego doszło potrzebne są jeszcze organizacje, wspólne postulaty i poczucie, że sytuacja nie zmieni się bez zdecydowanego działania. Ich zdaniem to kluczowe elementy skutecznego działania społecznego i obywatelskiego.

Ale - jak słusznie zaznaczają - w Polsce takie protesty już się zdarzały. Głośnym echem odbił się sprzeciw studentów, którzy w grudniu 2023 roku zajęli poznański akademik Jowita. Demonstranci sprzeciwili się nie tylko planom jego zamknięcia, ale domagali się większej liczby miejsc w akademikach. Była to akcja lokalna, a nie ogólnokrajowy bunt młodych ludzi. Sprzeciw studentów pokazał jednak, że problem dostępu do dachu nad głową może stać się powodem wspólnej mobilizacji.

Mieszkanie prawem, nie towarem

W ostatnich latach często w publicznej dyskusji wraca hasło „mieszkanie prawem, nie towarem”. Temat pojawia się nie tylko przed wyborami, ale gości na łamach mediów wówczas, gdy ceny nieruchomości rosną szybciej niż wynagrodzenia czy możliwości kupujących.

Eksperci zaznaczają, że problem mieszkaniowy może więc powrócić jako jedno z haseł wyborczych w kampanii wyborczej w przyszłym roku. Wówczas politycy będą musieli odpowiadać na pytanie, jak zwiększyć dostępność lokali dla ludzi, którzy pracują, ale nie są w stanie kupić mieszkania.

Hiszpania i Portugalia pokazują, że sprawa mieszkań może połączyć się z szerszym niezadowoleniem z kosztów życia i poziomu wynagrodzeń. Polska nie musi powtórzyć ich scenariusza, ale ignorowanie problemu może mieć poważne konsekwencje społeczne.

- Wystarczą pokojowe demonstracje, lokalne protesty i rosnące oczekiwanie, że państwo oraz samorządy pokażą wiarygodny plan zwiększenia podaży mieszkań dostępnych cenowo tam, gdzie ludzie rzeczywiście chcą i muszą mieszkać – podsumowuje ekspert portalu RynekPierwotny.pl.

Bo dla młodych ludzi własne mieszkanie to przecież nie luksusowy dodatek, lecz często warunek samodzielnego życia, założenia rodziny i planowania przyszłości.

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