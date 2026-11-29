Sklepy ostrożniej zatrudniają. Pracowników jednak nie przybywa

Na rynku pracy przybywa ogłoszeń zatrudnienia, ale kasjerzy i sprzedawcy nie mają powodów do zadowolenia. W październiku liczba ofert w całej gospodarce była o 5 proc. większa niż rok wcześniej. Tymczasem ogłoszeń dla osób chcących pracować w sklepach było o 2 proc. mniej.

Czy to znaczy, że sieci nie potrzebują już ludzi? Nic z tych rzeczy. Sklepy nadal szukają pracowników, ale coraz uważniej liczą koszty. A te stale rosną. Jak wskazuje Agnieszka Żak z Gi Group w rozmowie z serwisem dlahandlu.pl, firmy handlowe nie chcą zwiększać liczby etatów w takim tempie jak wcześniej. Tym bardziej że sprzedaż detaliczna w pierwszych dziewięciu miesiącach 2026 roku wzrosła realnie o 3 proc. licząc rok do roku.

Największe sieci spożywcze wciąż rekrutują do sklepów i centrów dystrybucyjnych. Potrzebują ludzi także przed świętami, kiedy półki trzeba częściej uzupełniać, zamówień internetowych jest więcej, a klientów przybywa. Poszukiwani są nie tylko kasjerzy i sprzedawcy, ale również magazynierzy oraz pracownicy logistyki.

Nowe sklepy otwierają, a w starych są za małe załogi

Handel rozwija się, ale nie wszyscy pracownicy odczuwają to na własnej skórze. Nowa placówka oznacza nowe etaty. W sklepach działających od lat sytuacja bywa znacznie gorsza. Tam często trzeba wykonać tyle samo pracy, a ludzi jest za mało.

– Sieci zwiększają zatrudnienie, ale w przypadku nowych placówek. Już w istniejących często brakuje rąk do pracy – zauważa Tomasz Starzyk z Dun & Bradstreet na łamach dlahandlu.pl.

Ekspert zwraca uwagę na ekspansję dyskontów. To one coraz mocniej rozdają karty na polskim rynku. Ich szybki rozwój uderza w mniejsze sklepy osiedlowe i tradycyjne supermarkety. Część takich punktów znika z ulic, a razem z nimi znikają miejsca pracy.

W dużych placówkach problem wygląda zupełnie inaczej. Tam pracownicy muszą sprostać coraz większej liczbie zadań, często pod presją czasu. W okresie przedświątecznym, gdy ruch w sklepach gwałtownie rośnie, deficyty kadrowe stają się szczególnie dotkliwe.

Kasjer już nie tylko kasuje. Lista obowiązków jest długa

Kiedyś kasjer przede wszystkim obsługiwał klientów przy kasie. Dziś w wielu sklepach takie stanowisko to przeszłość. Pracownik ma być od wszystkiego i w razie potrzeby natychmiast zmienić zajęcie.

Jednego dnia może obsługiwać zwykłą kasę, pomagać klientom przy samoobsługowych, rozpakowywać towar, układać produkty na półkach, sprawdzać terminy ważności, a nawet wydawać paczki i zakupy zamówione przez internet.

– Podczas jednej zmiany taka osoba może obsługiwać kasę tradycyjną i strefę kas samoobsługowych, przyjmować dostawy, uzupełniać półki, kontrolować daty przydatności, zajmować się strefą wypieku czy wydawać zamówienia internetowe i przesyłki – wyjaśnia Agnieszka Żak z Gi Group na łamach dlahandlu.pl.

Dla sklepów to wygodne rozwiązanie. Zamiast zatrudniać osobne osoby do każdego zadania, można przesuwać pracowników tam, gdzie akurat są potrzebni. Tyle że dla załogi oznacza to coraz większą odpowiedzialność i konieczność ciągłego biegania między obowiązkami.

A gdy ludzi jest za mało, nawet najbardziej wszechstronny pracownik nie jest w stanie zrobić wszystkiego. Zmęczenie i frustracja mogą prowadzić do kolejnych odejść. Wtedy sklep znów musi szukać zastępstwa.

Kasy samoobsługowe nie załatwiły sprawy

Automatyczne kasy miały przyspieszyć zakupy i odciążyć personel. Rzeczywiście zmieniły pracę sklepów, ale nie sprawiły, że pracownicy stali się zbędni. Klient może nie poradzić sobie ze skanowaniem produktu, mieć problem z płatnością albo potrzebować potwierdzenia wieku przy zakupie określonych towarów. Ktoś musi wtedy podejść i pomóc kupującym.

– Kasy samoobsługowe mogą zmniejszać zapotrzebowanie na pracę przy tradycyjnych stanowiskach kasowych, ale nie eliminują konieczności obsługi klientów – podkreśla Agnieszka Żak w rozmowie z dlahandlu.pl.

Jak zauważa Agnieszka Górnicka, prezes Inquiry, klienci coraz chętniej korzystają z samoobsługi, zwłaszcza gdy robią niewielkie zakupy i chcą szybko wyjść ze sklepu. Nie chcą jednak zostać sami z niesprawnym urządzeniem.

Jeśli przy kasach samoobsługowych tworzą się kolejki, a pracownik jest nieosiągalny, wygoda szybko znika. Dlatego sklepy nadal potrzebują ludzi, którzy będą pilnować urządzeń, reagować na problemy i pomagać kupującym.

Sztuczna inteligencja nie zrobi zakupów za pracownika

Technologia wkracza do sklepów coraz śmielej. Systemy potrafią rozpoznawać owoce i warzywa podczas ważenia, pomagają zarządzać zapasami, cenami i ograniczać marnowanie żywności. Mogą też wspierać układanie grafików i organizację pracy na zapleczu.

Nie oznacza to jednak, że roboty i algorytmy przejmą cały sklep. Ktoś nadal musi rozładować dostawę, zadbać o towar, pomóc klientowi czy rozwiązać problem, którego nie przewidział system.

Technologia może więc ułatwiać pracę, ale na razie nie uwalnia sklepów od konieczności zatrudniania ludzi. Część obowiązków po prostu się zmienia. Zamiast stać wyłącznie za kasą, pracownik musi być dostępny w różnych miejscach sklepu.

Młodzi omijają sklepy. Kadry robią się coraz starsze

Sieci handlowe mają jeszcze jeden poważny problem. Na rynek pracy wchodzą coraz mniej liczne roczniki, a młodzi ludzie mogą wybierać zatrudnienie w wielu innych branżach. Sklepy konkurują o nich z magazynami, fabrykami, gastronomią i firmami logistycznymi.

A praca w handlu nie należy do najłatwiejszych. Zmiany zaczynają się wcześnie rano, kończą późnym wieczorem, a do tego dochodzą soboty i niedziele handlowe. Dla wielu młodych osób to wystarczający powód, by szukać innego zajęcia.

– Praca w handlu jest ciężka. Wymaga wielu wyrzeczeń. Pracy od wczesnych godzin porannych do późnych godzin wieczornych. Często w sobotę, a nawet kilka niedziel w roku – zwraca uwagę Tomasz Starzyk na łamach dlahandlu.pl.

Ekspert podkreśla również, że coraz większą rolę w handlu odgrywają pracownicy z zagranicy. Bez nich deficyty kadrowe byłyby jeszcze bardziej odczuwalne.

Problemem nie jest tylko znalezienie nowych osób. Trzeba jeszcze sprawić, żeby chciały zostać. Według „Barometru rynku pracy 2026” Gi Group Holding 16 proc. badanych firm handlowych zgłaszało problem z odchodzeniem pracowników niższego szczebla. Z kolei aż 45,5 proc. ankietowanych zatrudnionych w handlu mówiło o przeciążeniu obowiązkami.

Sieci będą musiały zawalczyć o pracowników

Na tym jednak nie koniec kłopotów sieciówek. W kolejnych latach sytuacja może się pogorszyć. Starsi pracownicy będą odchodzić na emerytury, a na ich miejsce może nie być chętnych. Szczególnie trudne może być obsadzanie stanowisk poza największymi miastami.

Dla sklepów oznacza to ryzyko większych kosztów, częstszych odejść i problemów z utrzymaniem dobrej obsługi klientów. Sama podwyżka pensji może nie wystarczyć. Kandydaci chcą także wiedzieć, kiedy będą pracować, ile weekendów spędzą w sklepie i czy będą mieli szansę na rozwój.

Zdaniem analityków potrzebne są lepsze grafiki, szkolenia, możliwości awansu i stanowiska dostosowane do pracowników w różnym wieku. Ważne jest również ograniczanie najbardziej wyczerpujących fizycznie zadań.

– W warunkach kurczących się zasobów pracowniczych walka o pracownika może stać się dla sieci handlowych równie istotna jak walka o klienta – ocenia Tomasz Starzyk na łamach dlahandlu.pl.

I trudno się z tym nie zgodzić. Sklep może mieć nowoczesne kasy, atrakcyjne promocje i pełne półki, ale bez ludzi, którzy obsłużą klientów i zadbają o towar, cały ten mechanizm zacznie się zacinać.

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