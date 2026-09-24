Firmy zmieniają zdanie

Rynek pracy rządzi się swoimi prawami regularnie wprowadzając nowe trendy. Tak będzie i tym razem. Praca zdalna nie znika, ale coraz wyraźniej zmieniają się zasady.

Badanie „2026 HR & Payroll Pulse”, przeprowadzone wśród 5936 pracodawców i 16,5 tys. pracowników w 16 krajach Europy, pokazuje, że 66 proc. polskich organizacji oferuje możliwość pracy zdalnej. Pod tym względem wyprzedza nas tylko Norwegia, gdzie odsetek ten wynosi 70,2 proc.

Co ciekawe, aż 72,1 proc. polskich pracodawców uważa, że praca zdalna i hybrydowa jest szeroko stosowana w ich firmach i ceniona przez pracowników.

Jednocześnie przedsiębiorcy coraz częściej chcą większej obecności załogi na miejscu. W Polsce 64,1 proc. firm deklaruje, że zachęca pracowników zdalnych do częstszego przychodzenia do biura. Więcej takich firm jest tylko w Norwegii – 75,6 proc.

Menedżerowie mają problem

Skąd taka zmiana podejścia? Jednym z powodów może być zarządzanie zespołami na odległość.

Aż 55,9 proc. polskich pracodawców przyznaje, że menedżerom coraz trudniej skutecznie zarządzać zespołami pracującymi zdalnie lub hybrydowo oraz utrzymywać ich motywację.

– Tryb zdalny stał się trwałym elementem rynku pracy, ale jednocześnie firmy coraz wyraźniej dostrzegają obszary, w których bezpośredni kontakt pozostaje nie do zastąpienia – mówi Paulina Zasempa, People Country Lead w SD Worx Poland.

Jak dodaje, chodzi m.in. o współpracę między zespołami, wymianę wiedzy, budowanie relacji oraz zaangażowanie pracowników.

Polacy nadal chodzą do biur

Dane pokazują też, że mimo popularności home office, biuro wcale nie przestało być centrum życia zawodowego.

Z badań wynika, że 43,1 proc. Polaków najczęściej pracuje właśnie z biura. Pracę z domu jako dominującą formę wskazało 17,5 proc. badanych.

Firmy coraz częściej ingerują w formę wykonywanych zadań. Pracodawcy określają też, ile dni pracownik powinien pojawiać się na miejscu. Aż 71,6 proc. ankietowanych potwierdziło, że ich organizacja ma konkretne zasady lub oczekiwania dotyczące liczby dni pracy stacjonarnej.

Ponad połowa jeździ do pracy pięć dni

Jeszcze ciekawsze są odpowiedzi dotyczące codziennych dojazdów. Ponad połowa, bo aż 56,3 proc. badanych Polaków deklaruje, że zwykle dojeżdża do pracy przez pięć dni w tygodniu.

Z kolei 49,6 proc. respondentów przyznało, że zazwyczaj w ogóle nie pracuje z domu. Łącznie 38,6 proc. Polaków pracuje zdalnie przynajmniej jeden dzień w tygodniu.

Czy pracownicy chcieliby więcej home office? Niekoniecznie, co podkreślają statystyki. Aż 53,8 proc. badanych chciałoby pracować z domu dokładnie tyle, ile robi to obecnie. Z kolei 31 proc. chciałoby zwiększyć liczbę dni pracy zdalnej, a zaledwie 15,2 proc. – ograniczyć home office.

Home office ma swoje plusy

Nie oznacza to jednak, że praca zdalna przestała być potrzebna. Wręcz przeciwnie. W poprzedniej edycji badania SD Worx 56,2 proc. pracowników wskazywało, że home office poprawia ich produktywność, a 54,5 proc. mówiło o lepszym połączeniu życia zawodowego z prywatnym.

Korzyści widzą również pracodawcy. Elastyczny model pracy może pomagać ograniczać absencję – wskazało na to 42 proc. firm. Dla 39 proc. przedsiębiorstw możliwość elastycznej pracy pomaga natomiast przyciągać i zatrzymywać pracowników.

Wygląda więc na to, że nie czeka nas całkowity koniec pracy zdalnej. Firmy próbują raczej znaleźć złoty środek: kilka dni w biurze, kilka w domu. Pytanie tylko, jak długo pracownicy będą mogli decydować o tym sami.

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