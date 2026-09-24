Wzrost całkowitych wydatków na świadczenia rodzinne w 2025 r. do ponad 15 mld zł.

Jednoczesny spadek liczby osób pobierających świadczenia o 8,5 proc.

Ogromna dominacja świadczeń opiekuńczych, które stanowiły prawie 88 proc. wydatków.

Mniej osób z zasiłkiem rodzinnym przez zamrożone progi dochodowe i wzrost płac.

Niewielki spadek wydatków na program "Rodzina 800+".

Najnowsze dane, jakie opublikował Główny Urząd Statystyczny, rzucają ciekawe światło na system pomocy społecznej w Polsce. Okazuje się, że w 2025 roku na świadczenia rodzinne wydano łącznie 15,03 mld zł. To o 0,3 mld zł, czyli o 2,1 proc. więcej niż rok wcześniej. Jednocześnie stało się coś zaskakującego. Mimo że w systemie było więcej pieniędzy, to trafiły one do znacznie mniejszej liczby osób.

Średnio co miesiąc ze świadczeń rodzinnych korzystało 1,2 mln beneficjentów, co oznacza spadek o 8,5 proc. w porównaniu do 2024 roku. Spadła również ogólna liczba wypłacanych świadczeń – o 12,2 proc., do poziomu 2,3 mln miesięcznie. Dane GUS pokazują więc wyraźny trend: rosnące wydatki nie idą w parze z rosnącą liczbą osób objętych wsparciem.

Kto dostał najwięcej pieniędzy z pomocy społecznej?

Skoro ogólna kwota rośnie, a liczba beneficjentów maleje, to naturalne staje się pytanie: gdzie właściwie trafiają te pieniądze? Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, świadczenia opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów pochłonęły aż 13,2 mld zł, co stanowiło 87,8 proc. wszystkich wydatków na świadczenia rodzinne. W porównaniu z 2024 rokiem kwota ta wzrosła o 0,8 mld zł, czyli o 6,1 proc. Do tej kategorii zaliczają się trzy główne formy wsparcia: świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

Dla kontrastu, pomoc skierowana bezpośrednio do rodzin z dziećmi (czyli zasiłki rodzinne z dodatkami, becikowe czy świadczenia rodzicielskie) stanowiła zaledwie 12,2 proc. wszystkich wydatków.

A jak wygląda pomoc dla obywateli Ukrainy?

Osobną kategorią w raporcie GUS są świadczenia dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi. Na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy przeznaczono łącznie 234,2 mln zł, czyli o 4,9 proc. więcej niż w 2024 roku. Co miesiąc wypłacano im średnio 41,4 tys. świadczeń.

Podobnie jak w przypadku ogólnych danych, tu również dominowały świadczenia opiekuńcze, na które trafiło 164,9 mln zł (wzrost o 20,2 proc. rok do roku). Zasiłki rodzinne z dodatkami wyniosły 36 mln zł, co jest jednak kwotą o jedną czwartą mniejszą niż rok wcześniej.

Dlaczego mniej osób dostaje zasiłek rodzinny?

Skoro wiemy już, że większość pieniędzy trafia na świadczenia opiekuńcze, warto przyjrzeć się drugiej stronie medalu – czyli temu, gdzie ubyło beneficjentów. A ubyło ich najwięcej w przypadku zasiłków rodzinnych. W 2025 roku na ten cel wydano 833,4 mln zł. To o ponad jedną piątą mniej niż rok wcześniej.

Spadek jest jeszcze bardziej widoczny, gdy spojrzymy na liczbę rodzin. Zasiłek pobierało średnio 263 tys. rodzin miesięcznie, czyli o 23 proc. mniej niż w 2024 roku. Skąd tak duża zmiana? Głównym powodem jest zamrożenie progów dochodowych, które w połączeniu ze wzrostem wynagrodzeń, w tym płacy minimalnej, sprawiło, że wiele rodzin po prostu przestało kwalifikować się do pomocy.

Co z 800+ i funduszem alimentacyjnym?

Na koniec warto spojrzeć na dwa inne duże programy wsparcia. Pierwszy to flagowy program „Rodzina 800+”. W 2025 roku wydatki na świadczenie wychowawcze wyniosły 64,9 mld zł, a miesięcznie wypłacano średnio 6,7 mln świadczeń. W porównaniu z poprzednim rokiem zanotowano tu niewielki spadek – zarówno wydatków (o 1,8 proc.), jak i liczby świadczeń (o 1,5 proc.).

Jeszcze ciekawiej wygląda sytuacja z funduszem alimentacyjnym. W zeszłym roku wypłacono z niego łącznie 973,9 mln zł. Choć liczba świadczeń spadła o 7 proc., to łączna kwota wydatków wzrosła aż o 15,7 proc. Jak to możliwe? Znacząco wzrosła przeciętna wysokość świadczenia – z 448,26 zł w 2024 roku do 557,62 zł w 2025 roku. Mniej osób otrzymało pomoc, ale ci, którzy ją dostali, otrzymali średnio znacznie więcej pieniędzy.

Podsumowując, dane GUS za 2025 rok pokazują wyraźną reorganizację w systemie pomocy społecznej. Pieniądze w coraz większym stopniu koncentrują się na wsparciu osób z niepełnosprawnościami oraz na wyższych świadczeniach alimentacyjnych, podczas gdy rosnące pensje i zamrożone progi dochodowe ograniczają dostęp do tradycyjnych zasiłków rodzinnych.

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