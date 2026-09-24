Otwarcie dwunastego centrum logistycznego Amazon w Polsce, w Dobromierzu.

Zatrudnienie ponad tysiąca osób do końca 2026 roku.

Uruchomienie czwartego w kraju i pierwszego na Dolnym Śląsku obiektu robotycznego.

Plany inwestycyjne firmy na poziomie 23 mld zł w latach 2026-28.

Podwyżki pensji dla pracowników godzinowych od 1 października.

Amazon oficjalnie otworzył w Dobromierzu, w powiecie świdnickim, swoje dwunaste centrum logistyczne w Polsce. To ważna informacja dla lokalnego rynku pracy, bo firma ma ambitne plany rekrutacyjne. Do końca 2026 roku pracę w nowym obiekcie ma znaleźć ponad tysiąc osób. Firma poinformowała też, że od 1 października podniosła pensje pracownikom wynagradzanym godzinowo we wszystkich swoich centrach w kraju, co objęło kilkanaście tysięcy osób.

Dolny Śląsk to jeden z kluczowych regionów dla Amazon w Polsce (...). Tylko w 2025 r. Amazon zainwestował w regionie ponad 2,5 mld zł (a od 2012 r. łącznie 13 mld zł)

– mówi money.pl Piotr Sobieski, dyrektor centrum logistycznego Amazon w Dobromierzu.

Kogo szuka Amazon w Dobromierzu?

Nowy obiekt ma ponad 200 tys. m kw. powierzchni i jest wyjątkowy. To czwarte w Polsce i pierwsze na Dolnym Śląsku centrum robotyczne firmy. Oznacza to, że pracowników w codziennych zadaniach będzie wspierać ponad 5 tysięcy robotów. Kogo dokładnie szuka firma? Amazon w Dobromierzu poszukuje między innymi operatorów, techników, inżynierów, kierowników oraz specjalistów HR i BHP.

Firma rekrutuje na stanowiska takie jak:

operatorzy stacji kompletacji, przyjęcia i wysyłki,

technicy i inżynierowie utrzymujący roboty i systemy IT,

kierownicy operacyjni,

specjaliści z zakresu HR, BHP i administracji.

Jakie są plany inwestycyjne Amazona w Polsce?

Otwarcie centrum w Dobromierzu to nie jednorazowe działanie, a element długofalowej strategii. Od 2012 roku amerykański gigant zainwestował w Polsce już ponad 45 mld zł. A to nie koniec. W latach 2026–2028 Amazon planuje zainwestować w naszym kraju ponad 23 mld zł.

Skąd takie zainteresowanie Polską? Wyjaśnia to Katarzyna Ciechanowska-Ciosk, dyrektorka zarządzająca Amazon.pl:

Polska od lat rośnie w siłę i widać to również u nas – od liczby klientów, którzy nam zaufali, po tempo, w jakim rozwija się tu całe e-commerce. Nowe centrum w Dobromierzu to kolejny dowód na to, że Amazon traktuje Polskę poważnie i długoterminowo. Będziemy dalej inwestować w infrastrukturę i miejsca pracy w Polsce, bo wierzymy, że to dopiero początek naszego wzrostu w tym kraju.

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