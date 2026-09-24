Miesięczne koszty utrzymania studenta w 2026 roku przekraczają 4 tys. zł.

Prawie połowa studentów aktywnie poszukuje pracy zarobkowej.

Najwięcej ofert pracy czeka w handlu, gastronomii i logistyce.

Pracodawcy przyciągają studentów głównie elastycznym grafikiem i możliwością pracy zdalnej.

Koniec września to dla studentów gorący okres. Trzeba nie tylko przygotować się na powrót na uczelnię, ale też na nowo ułożyć budżet. A ten jest coraz bardziej napięty. Z raportu "Portfel Studenta 2026", przygotowanego przez Związek Banków Polskich, wynika, że przeciętne miesięczne wydatki studenta przekroczyły już 4 tys. zł – relacjonuje "Fakt". Co ważne, kwota ta uwzględnia również czesne.

W ciągu ostatniej dekady całkowity koszt utrzymania poszedł w górę o ponad 2,4 tys. zł. Jeśli spojrzymy na studentów studiów stacjonarnych, którzy nie płacą za naukę, ich miesięczne wydatki wynoszą średnio 3545,82 zł. W skali roku daje to zawrotne kwoty – odpowiednio ponad 48,5 tys. zł dla studiujących zaocznie i około 42,5 tys. zł dla tych, którzy nie płacą czesnego.

Koszty studiowania nie kończą się na mieszkaniu, jedzeniu czy materiałach do nauki. Dochodzą do nich także opłaty uczelniane – m.in. za udział w rekrutacji czy powtarzanie niezaliczonych przedmiotów

– wyjaśnia Magda Dąbrowska, prezeska Grupy Progres. Jak dodaje, w tej sytuacji własne dochody stają się kluczowe. Dlatego wraz ze startem roku akademickiego studenci ruszają nie tylko na zajęcia, ale również do pracy, coraz częściej wpisując ją na stałe w swój tygodniowy plan.

Gdzie studenci mogą znaleźć pracę?

Skoro praca jest koniecznością, to gdzie jej szukać? Z badania przeprowadzonego w lipcu 2026 r. na zlecenie Fundacji WBI wynika, że aż 42 proc. studentów rozważa podjęcie zatrudnienia. To ogromna grupa potencjalnych pracowników.

Analiza 124 tys. ogłoszeń z całej Polski, przeprowadzona we wrześniu 2026 r. przez Grupę Progres, nie pozostawia złudzeń. Najwięcej ofert pracy dla studenta pochodzi z handlu i sprzedaży, hotelarstwa z gastronomią (HoReCa) oraz transportu i logistyki (TSL). Tuż za podium znalazły się administracja biurowa oraz edukacja. Pracodawcy najczęściej szukają osób na stanowiska takie jak:

kasjer i sprzedawca,

kelner i pracownik gastronomii,

magazynier i osoba do kompletowania zamówień,

recepcjonista,

pracownik obsługi klienta,

korepetytor.

Co ważne, w wielu przypadkach doświadczenie nie jest wymagane. Firmy często zapewniają pełne wdrożenie i szkolenia od podstaw, co jest dużą zaletą dla osób, które dopiero zaczynają swoją karierę zawodową.

Ile wynoszą zarobki studentów w 2026 roku?

Przejdźmy do konkretów, czyli pieniędzy. Stawki, jakie oferują pracodawcy, są bardzo zróżnicowane i zależą głównie od branży i wymaganych kompetencji. Z analizy Grupy Progres wynika, że w popularnych sektorach można liczyć na następujące wynagrodzenia:

Pracownik magazynowy: 31,40 – 37 zł brutto za godzinę

31,40 – 37 zł brutto za godzinę Kelner: 31,40 – 36,40 zł brutto za godzinę (plus napiwki)

31,40 – 36,40 zł brutto za godzinę (plus napiwki) Pracownik restauracji hotelowej: około 33 zł brutto za godzinę

około 33 zł brutto za godzinę Pracownik produkcji: około 36 zł brutto za godzinę

około 36 zł brutto za godzinę Pracownik administracji: 33 – 36 zł brutto za godzinę

Wysokie zarobki studentów pojawiają się tam, gdzie liczą się konkretne umiejętności. Najlepiej płatna praca dla studenta to korepetycje, gdzie stawki za godzinę wynoszą od 40 zł do nawet 200 zł. Nauczyciele języka angielskiego mogą liczyć na około 80-100 zł. Najwyższe stawki, sięgające 200 zł za godzinę, dotyczą głównie pomocy w przygotowaniach do egzaminów maturalnych czy ósmoklasisty z przedmiotów ścisłych.

Z badania Fundacji WBI wynika, że co piąty student osiąga już wynagrodzenie przekraczające 4 tys. zł netto miesięcznie, co pozwala na pokrycie większości kosztów życia.

Nie tylko pieniądze. Czym pracodawcy kuszą studentów?

Wysokie zarobki to jedno, ale w walce o pracownika liczy się coś więcej. Pracodawcy doskonale wiedzą, że dla studentów kluczowa jest elastyczność. Dlatego w ofertach często pojawiają się propozycje pracy na pojedyncze zmiany, w weekendy, na część etatu czy z elastycznym grafikiem, który można dopasować do planu zajęć. Coraz częściej standardem staje się też praca zdalna lub hybrydowa.

To jednak nie wszystko. Firmy kuszą też benefitami pozapłacowymi, takimi jak premie, bonusy, dofinansowanie posiłków i dojazdów, a także zniżki pracownicze.

W przypadku części ofert nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie – pracodawcy zapewniają wdrożenie i przygotowanie do pracy. Dla młodych oznacza to możliwość wyboru modelu zatrudnienia odpowiadającego ich rytmowi nauki, a dla firm – dostęp do grupy kandydatów liczącej nawet kilkaset tysięcy osób, która może elastycznie uzupełniać braki kadrowe

– zaznacza Dąbrowska.

A jakie są wymagania? W handlu i gastronomii liczy się głównie dyspozycyjność i komunikatywność. W logistyce ważna jest sprawność fizyczna i dokładność. Z kolei w pracy biurowej coraz większe znaczenie ma znajomość nowych programów komputerowych opartych na AI oraz języków obcych, co otwiera drogę do lepiej płatnej pracy dla studenta.

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