Polski startup ARX Modular opatentował innowacyjną technologię modułowych schronów, które można zmontować w rekordowo krótkim czasie.

Budowa schronu ARX zajmuje zaledwie 8 godzin, angażując tylko 3 osoby i 4 ciężarówki, co jest ogromną oszczędnością czasu i zasobów w porównaniu do tradycyjnych metod.

Technologia jest intensywnie testowana z Wojskowym Instytutem Techniki Inżynieryjnej, potwierdzając odporność na wybuchy i odłamki artyleryjskie kalibru 155 mm.

Firma planuje wejście na rynek wojskowy na przełomie 2026/2027 roku, stawiając na współpracę z polskimi wykonawcami i prefabrykatorami.

Budowa schronu w 8 godzin. Na czym polega technologia ARX Modular?

Za innowacyjnym projektem stoi startup ARX Modular, założony przez Marcina Kroca, byłego żołnierza jednostek specjalnych, oraz Wojciecha Milke, przedsiębiorcę z wieloletnim doświadczeniem w branży betonowych prefabrykatów. Ich współpraca połączyła wiedzę z pola walki z nowoczesnym podejściem do budownictwa. Jak informuje „Puls Biznesu”, firma nie zamierza inwestować we własne fabryki, lecz komercjalizować opatentowaną technologię, współpracując z polskimi wykonawcami i zakładami prefabrykacji.

Skuteczność systemu tkwi w jego prostocie. Kluczem jest opatentowana technologia, która pozwala na ekspresową budowę schronu z gotowych, przywiezionych na miejsce elementów. – Podczas jednego z testów poligonowych opracowany przez nas obiekt został przywieziony czterema samochodami i zmontowany w ciągu ok. ośmiu godzin. Do pracy wystarczyły dwie osoby i operator niewielkiego HDS – powiedział Wojciech Milke w rozmowie z „Pulsem Biznesu”. Dla porównania, budowa tradycyjnej konstrukcji o podobnych parametrach wymagała zaangażowania 15 pracowników i 50-tonowego dźwigu, a cały proces zajął trzy dni.

KARPACZ 2026 Jarosław Dąbrowski

Testy poligonowe i współpraca z wojskiem

Projekt od początku rozwijany jest z myślą o zastosowaniach militarnych, co potwierdza ścisła współpraca z Wojskowym Instytutem Techniki Inżynieryjnej. Technologia nie jest już tylko koncepcją na papierze – przechodzi rygorystyczne testy poligonowe, które mają potwierdzić jej niezawodność w warunkach bojowych.

Polskie schrony modułowe firmy ARX Modular przeszły już zaawansowane testy, które potwierdziły ich wysoką odporność na zagrożenia współczesnego pola walki. Jak podaje dziennik, zbadano już wytrzymałość poszczególnych elementów na odłamki pochodzące z amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm, a także odporność całego obiektu na oddziaływanie fali uderzeniowej po wybuchu. To kluczowe parametry świadczące o bezpieczeństwie konstrukcji. W planach są kolejne badania, które obejmą wytrzymałość kompletnych obiektów oraz ich pełną funkcjonalność w różnych scenariuszach.

Kiedy polskie schrony modułowe trafią na rynek?

Twórcy technologii deklarują, żę wstępna gotowość do wejścia na rynek wojskowy jest przewidywana na przełomie 2026 i 2027 roku. Szybkość montażu, ograniczone wymagania logistyczne i potwierdzona w testach wytrzymałość sprawiają, że technologia ARX Modular może stać się ważnym elementem wzmacniania zdolności obronnych. Choć początkowo celem jest rynek militarny, sukces projektu może w przyszłości otworzyć drogę do zastosowań cywilnych, na przykład w systemach ochrony infrastruktury krytycznej czy jako schronienia dla ludności w sytuacjach kryzysowych.

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