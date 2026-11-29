Ceny hurtowe paliw na 29.11.2026. Kto sprzedaje najtaniej?

Zgodnie z naszymi danymi, w niedzielę na krajowym rynku hurtowym zapanowała stabilizacja. Z powodu braku nowych decyzji cennikowych z dzisiejszą datą, na terminalach obowiązują stawki z soboty lub ze zaktualizowanych po raz ostatni notowań piątkowych. Bieżące ceny netto (w PLN/m³) kształtują się następująco:

Orlen: Pb95 - 5110 zł, Pb98 - 5696 zł, ON - 6408 zł

Pb95 - 5110 zł, Pb98 - 5696 zł, ON - 6408 zł Aramco: Pb95 - 5115 zł, Pb98 - 5701 zł, ON - 6413 zł

Pb95 - 5115 zł, Pb98 - 5701 zł, ON - 6413 zł BP Europa: Pb95 - 5047 zł, Pb98 - 5657 zł, ON - 6322 zł

Patrząc ściśle na aktualnie obowiązujące w systemach wartości, najtańszą benzynę (zarówno Pb95, jak i Pb98) oraz najtańszy olej napędowy ma dziś w swojej ofercie BP Europa. Wynika to jednak wprost z faktu, że ten dostawca nie zaktualizował cenników na weekend, zatrzymując je na stawkach z 27 listopada. Porównując natomiast rafinerie, które wprowadziły wczoraj weekendowe korekty w cennikach (Orlen i Aramco), o włos najkorzystniej wypada Orlen. Krajowy lider posiada nieco tańszą ofertę we wszystkich wymienionych gatunkach paliw (dokładnie o 5 zł/m³ taniej względem Aramco dla benzyn i diesla).

Dynamika zmian na rynku hurtowym. Kto podnosi, a kto obniża ceny paliw?

Niedziela to typowy okres wyczekiwania i obserwacji rynku globalnego, jednak to, z czym wejdziemy w nowy tydzień handlowy, idealnie obrazuje dynamika zmian z minionych dni. Po optymistycznym, krótkim trendzie spadkowym (kiedy to między 24 a 26 listopada ceny oleju napędowego powoli topniały), miniona sobota (28 listopada) przyniosła kierowcom bardzo negatywne zaskoczenie i ostre podwyżki w krajowych rafineriach.

Analizując ostatnie dostępne skoki cenowe, największą jednorazową podwyżkę wprowadziło Aramco, które z dnia na dzień podniosło cenę podstawowej benzyny Pb95 o 70 zł na metrze sześciennym oraz diesla o znaczące 86 zł/m³. Bardzo zbliżony, silny ruch do góry wykonał Orlen. W państwowym koncernie Pb95 zdrożała względem piątku o 63 zł/m³, a olej napędowy podniesiono o identyczne 86 zł na tysiącu litrów. To właśnie ten gwałtowny, bolesny impuls podażowy na nowo ukształtował poziomy cenowe, których stabilizację dzisiaj obserwujemy.

Co to oznacza dla kierowców? Analiza rynku paliw

Obecnie krajowy rynek paliw jest zakładnikiem dwóch skrajnie różnych procesów makroekonomicznych. Z jednej strony sygnały ze świata powinny sprzyjać obniżkom. Notowania ropy naftowej Brent znalazły się w krótkoterminowym trendzie spadkowym (baryłka oscyluje w rejonie 90,77 USD). Choć to o 45% drożej niż przed rokiem, to ropa traci na wartości m.in. przez nadzieje na deeskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie i obietnice nowej administracji USA wobec Iranu. Dodatkowo perspektywa utraty udziałów przez OPEC+ powoduje powolne znoszenie limitów produkcyjnych, co zwiększa podaż surowca w hurcie.

Cały ten pozytywny układ z rynku naftowego jest jednak brutalnie neutralizowany przez drugi czynnik – zapaść na rynku walutowym. Złoty notuje silne osłabienie względem amerykańskiej waluty (kurs pary USD/PLN przekroczył próg 4,0846). Jak zauważają analitycy, drastycznie drożejący dolar to wina ucieczki globalnego kapitału do bezpiecznej przystani na fali oczekiwanych, grudniowych podwyżek stóp procentowych przez jastrzębią Rezerwę Federalną (Fed). Złoty obciążony jest też rosnącym budżetowym deficytem Polski i ryzykami eskalacji działań zbrojnych w krajach ościennych. Dopóki zakupy naftowe musimy rozliczać w tak niezwykle drogim dolarze, przestrzeń na głębsze cięcia cen w polskich rafineriach będzie drastycznie ograniczana.

Tradycyjnie rynkowe zmiany w hurcie z kilkudniowym opóźnieniem rzutują na stacje detaliczne. Dzisiejsza stabilizacja w hurcie oznacza, że kierowcy nie powinni spodziewać się drastycznych zmian cen na pylonach w najbliższych dniach. Biorąc jednak pod uwagę wczorajsze silne podwyżki bazowe, zapas marżowy na stacjach jest mniejszy, a ewentualne cięcia w przyszłym tygodniu będą zależały wyłącznie od kondycji złotego.

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