Odkryj historię fortuny Lilpopów – od zegarmistrza po przemysłowe imperium produkujące tramwaje i amerykańskie samochody, którego wartość dziś szacuje się na ponad 5 mld zł.

Ten symbol polskiej innowacji został doszczętnie zrabowany przez Niemców podczas wojny, a powojenna nacjonalizacja przekreśliła szanse na odbudowę.

Poznaj niezwykłe losy spadkobierców i zobacz, jak mimo katastrofy, ich dziedzictwo, w tym słynne Stawisko, przetrwało do dziś.

Jeszcze przed wojną z warszawskiej fabryki Lilpopa wyjeżdżały eleganckie amerykańskie samochody, tramwaje i wagony kolejowe. Były świadectwem ambicji młodego państwa, które po latach zaborów próbowało nadrobić gospodarczy dystans dzielący je od Zachodu. Kilka lat później kolej posłużyła do wywiezienia wyposażenia tego samego przedsiębiorstwa.

Po wybuchu Powstania Warszawskiego Niemcy rozpoczęli systematyczną grabież zakładów Lilpop, Rau i Loewenstein. Demontowali maszyny, urządzenia i wyposażenie hal produkcyjnych. Do transportu zrabowanego majątku wykorzystano około 1300 wagonów kolejowych. Ładunki trafiały m.in. do Linzu, Amberg i Rüsselsheim.

Według danych przedstawionych przez Instytut Strat Wojennych im. Jana Karskiego straty przedsiębiorstwa wyniosły 384,7 mln przedwojennych złotych. W przeliczeniu zastosowanym przez Instytut to współcześnie około 5,19 mld zł.

Za tymi liczbami kryje się historia kilku pokoleń przedsiębiorców, którzy zaczynali od naprawiania zegarków, a skończyli na budowie jednej z największych fabryk maszyn i środków transportu w Polsce. Historia fortuny, która rosła przez dziesięciolecia, ale nie zdołała przetrwać wojny.

Od zegarków do wielkich pieniędzy

Historia polskiej gałęzi rodu rozpoczęła się pod koniec XVIII wieku. W 1789 roku Antoni Augustyn Lilpop, pochodzący z austriackiego Grazu zegarmistrz, założył w Warszawie zakład przy ulicy Długiej. Rodzinny fach przejął następnie jego syn Augustyn. Dopiero wnuk założyciela, urodzony w 1817 roku Stanisław Lilpop, wybrał inną drogę. Zamiast mechanizmami odmierzającymi czas zainteresował się maszynami, które miały zmienić oblicze całych gospodarek.

Europa przeżywała rewolucję przemysłową. Maszyny parowe wypierały pracę ludzkich rąk, rozbudowywano koleje, a fabryki otwierały przed przedsiębiorcami możliwości, o jakich poprzednie pokolenia mogły jedynie marzyć. Młody Lilpop zdobywał doświadczenie w zachodnioeuropejskich zakładach przemysłowych. Poznawał rozwiązania techniczne stosowane we Francji, Niemczech i Anglii. Do Warszawy wrócił z wiedzą, którą potrafił zamienić w dobrze prosperujący biznes.

Prawdziwą szansę przyniosła mu jednak wojna krymska. Kiedy Wielka Brytania wystąpiła przeciwko Rosji, brytyjscy właściciele warszawskiej fabryki maszyn znaleźli się w trudnym położeniu. Lilpop wraz z Wilhelmem Rauem wykorzystali możliwość wejścia do przedsiębiorstwa braci Evans, a w 1866 roku przejęli je w całości. Był to jeden z najważniejszych interesów w dziejach rodziny.

Maszyna, która podbiła Europę

Stanisław Lilpop nie należał do przedsiębiorców, którzy ograniczali się do pomnażania odziedziczonego kapitału. Był konstruktorem, wynalazcą i człowiekiem doskonale rozumiejącym znaczenie nowych technologii. Jednym z jego największych sukcesów okazała się żniwiarka nazywana „Amerykanką”. Inspirowana konstrukcją amerykańskiego wynalazcy Cyrusa McCormicka maszyna została udoskonalona przez polskiego inżyniera.

W 1857 roku zdobyła srebrny medal na wystawie w Paryżu. Licencję na jej produkcję kupiła brytyjska firma Ransomes & Sims. Jak przypomina „Forbes”, w latach 1857–1863 sprzedano ponad 90 takich maszyn. Lilpop rozwijał przy tym sprzedaż na kredyt, umożliwiając zakup kosztownego wyposażenia rolnikom, którzy nie dysponowali odpowiednią ilością gotówki. To, co dziś nazwalibyśmy innowacyjnym modelem biznesowym, pozwalało mu jednocześnie zdobywać klientów i rozwijać produkcję. Wkrótce jednak znacznie większe pieniądze miały przynieść koleje.

Niezwykła kobieta za sterami przedsiębiorstwa

15 października 1866 roku Stanisław Lilpop zmarł we francuskim Biarritz. Miał zaledwie 49 lat. Nie doczekał największych sukcesów przedsiębiorstwa, którego fundamenty zbudował. Wydawałoby się, że w XIX-wiecznym świecie interesów, zdominowanym przez mężczyzn, rodzinna fortuna powinna teraz znaleźć się wyłącznie w rękach jego wspólników i synów. Stało się jednak inaczej.

Miejsce zmarłego we władzach przedsiębiorstwa zajęła wdowa, Joanna Lilpop z Petzoldów. Przejęła udziały męża i uczestniczyła w dalszym prowadzeniu rodzinnych interesów. Było to niezwykłe osiągnięcie jak na czasy, w których kobiety miały ograniczony dostęp do wielu zawodów i stanowisk związanych z zarządzaniem kapitałem.

Joannę wspierali synowie. Do przedsiębiorstwa dołączył również kolejny wspólnik, Seweryn Loewenstein. W 1873 roku powstała spółka akcyjna, która pod nazwą Lilpop, Rau i Loewenstein miała zapisać się w historii polskiej gospodarki. Rodzinny biznes stawał się częścią wielkiego przemysłu. Produkowano maszyny, wyposażenie fabryk, wagony, elementy infrastruktury kolejowej i konstrukcje stalowe. Nazwisko Lilpop znaczyło już znacznie więcej niż nazwisko właściciela warszawskiego zakładu.

Imperium Lilpopów rosło w imponującym tempie

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości przedsiębiorstwo musiało zmierzyć się ze skutkami I wojny światowej. Część wyposażenia utracono w wyniku ewakuacji zakładów na wschód i późniejszych wydarzeń rewolucyjnych w Rosji. Fabrykę odbudowano, a następnie unowocześniono. W niepodległej Polsce otworzył się ogromny rynek dla producentów maszyn, wagonów i urządzeń przemysłowych.

Zakłady Lilpopa stały się największą krajową wytwórnią wagonów kolejowych. Produkowały także tramwaje, silniki, pompy i wyposażenie potrzebne innym gałęziom przemysłu. Skalę tego biznesu najlepiej pokazują zachowane dane finansowe. Według materiałów źródłowych PWN, od 1928 roku kapitał zakładowy przedsiębiorstwa wynosił 12,4 mln zł. W 1938 roku wartość produkcji osiągnęła około 51,7 mln zł.

Jeszcze bardziej wymowna jest dynamika rozwoju. Jak wynika z danych Instytutu Strat Wojennych, w latach 1924–1938 wartość produkcji zakładów wzrosła o 349 proc. W tym samym czasie cały polski przemysł maszynowy odnotował wzrost o około 90 proc. Lilpop rozwijał się zatem znacznie szybciej niż branża, do której należał.

Nie zachowały się jednak wystarczające dane pozwalające precyzyjnie wycenić prywatną fortunę całej rodziny w okresie II RP. Majątku akcjonariuszy nie należy utożsamiać z kapitałem czy wartością produkcji należącej do nich spółki. Liczby te pokazują przede wszystkim skalę przemysłowego imperium, którego współtwórcami byli Lilpopowie.

Amerykański sen nad Wisłą. Chevrolet, Buick i Opel z polskiej fabryki

W połowie lat 30. XX wieku przemysłowe imperium dokonało kolejnego zwrotu. Tym razem przyszłość miała należeć do samochodów. W 1936 roku warszawskie zakłady uruchomiły montaż pojazdów na licencji amerykańskiego koncernu General Motors. Rok później przedsiębiorstwo było już największym producentem samochodów w Polsce. Z fabryki wyjeżdżały pojazdy marek Chevrolet, Buick i Opel. Amerykańska motoryzacja, kojarzona z nowoczesnością i wielkomiejskim stylem życia, stawała się częścią polskiej rzeczywistości.

Ambicje przedsiębiorstwa sięgały jednak znacznie dalej niż montowanie samochodów z dostarczanych podzespołów. Rozpoczęto budowę nowej fabryki w Lublinie, która miała zwiększyć udział krajowego przemysłu w produkcji motoryzacyjnej. Polska miała szansę rozbudować własne zaplecze technologiczne i uniezależnić się w większym stopniu od importu. Te plany przerwał wrzesień 1939 roku. Zanim jednak wojna odebrała Lilpopom przemysłowe dziedzictwo, w rodzinie rozegrał się dramat zupełnie innego rodzaju.

Bogactwo, safari w Afryce i samotność. Inne życie milionera

Nie wszyscy spadkobiercy przemysłowej fortuny chcieli spędzić życie w fabrycznych biurach. Najmłodszy syn założyciela koncernu, Stanisław Wilhelm Lilpop, choć posiadał udziały w przedsiębiorstwie, związał swoje życie przede wszystkim z odziedziczonym majątkiem ziemskim, podróżami i sztuką.

Zachowane notatki pozwalają zajrzeć do świata, który dla większości mieszkańców ówczesnej Polski pozostawał niedostępny. Bywał w warszawskim Bristolu, odwiedzał teatr i operę, należał do prestiżowych stowarzyszeń. Organizował polowania, podróżował po Europie, interesował się fotografią.

Na przełomie 1910 i 1911 roku odbył wyprawę do Afryki. Jak wynika z biografii opublikowanej przez miasto Podkowa Leśna, przeznaczył na nią blisko 6,5 tys. rubli, pochodzących ze sprzedaży części rodzinnych dóbr. Dla porównania miesięczny wyjazd do Włoch kosztował go 2 tys. rubli, a urządzenie mieszkania ponad 1,6 tys.

Z afrykańskiej wyprawy przywiózł fotografie i wspomnienia. Był pionierem fotografii barwnej w Polsce, eksperymentował również ze zdjęciami stereoskopowymi, pozwalającymi uzyskać wrażenie przestrzenności obrazu. Dzięki jego pasji do dziś możemy oglądać fragment rzeczywistości, która bezpowrotnie zniknęła: świat ziemiaństwa, warszawskich elit, podróży i rodzinnego życia sprzed ponad stu lat. Pieniądze zapewniały mu możliwości, ale nie uchroniły przed osobistymi dramatami. Żona Jadwiga odeszła od niego dla pianisty Józefa Śliwińskiego. Lilpop wychowywał córkę Annę, korzystając z pomocy rodziny. To właśnie z nią łączyła go szczególnie silna więź.

Prezent ślubny dla córki. Tak powstało słynne Stawisko

12 września 1922 roku Anna Lilpop poślubiła Jarosława Iwaszkiewicza. W dniu ślubu otrzymała od ojca posiadłość, którą małżonkowie nazwali Stawiskiem. W 1928 roku zamieszkali tam w okazałym domu ufundowanym przez Stanisława Wilhelma Lilpopa. Przemysłowa fortuna znalazła w ten sposób zupełnie inne przeznaczenie. Z pieniędzy rodziny, której nazwisko kojarzyło się z maszynami i żelazem, wyrosło jedno z najważniejszych miejsc na literackiej mapie Polski. W Stawisku bywali Karol Szymanowski, Antoni Słonimski, Jan Lechoń i Czesław Miłosz. Dom stał się miejscem spotkań wybitnych przedstawicieli polskiej kultury.

Stanisław Wilhelm pozostawił po sobie jeszcze jedno niezwykłe dziedzictwo. Ze swojego majątku wydzielił tereny, na których zrealizowano projekt miasta-ogrodu Podkowa Leśna. W 1925 roku podpisał akt notarialny dotyczący parcelacji gruntów. Inwestycję powiązano z rozwojem kolei elektrycznej łączącej Warszawę z Grodziskiem Mazowieckim. Pomysł połączenia wygodnego życia poza stolicą z dostępem do miejskiej infrastruktury był niezwykle nowoczesny. Lilpop nie stworzył jedynie kolejnej rodzinnej rezydencji. Uczestniczył w budowie miasta, które przetrwało kolejne dziejowe katastrofy.

Tragiczny listopad 1930 roku. Pieniądze nie dały mu szczęścia

Stanisław Wilhelm Lilpop przez lata zmagał się z depresją. Współczesne biografie oparte na rodzinnych dokumentach wskazują, że korzystał również z pomocy specjalistów. 5 listopada 1930 roku zmarł śmiercią samobójczą w warszawskim hotelu Polonia. Został pochowany na cmentarzu w Brwinowie. Nie doczekał największych sukcesów motoryzacyjnych przedsiębiorstwa noszącego jego nazwisko ani dramatycznych wydarzeń, które dziewięć lat później rozpoczęły proces niszczenia rodzinnego dziedzictwa. Pozostały po nim fotografie, wspomnienia, Podkowa Leśna i dom córki. Jego życie przypomina, że za historiami wielkich fortun kryją się również losy ludzi, których osobistych doświadczeń nie sposób sprowadzić do wartości majątku.

Niemcy rozgrabili fabrykę

W 1940 roku zakłady Lilpop, Rau i Loewenstein przejął niemiecki koncern Hermann Göring Werke. Produkcję podporządkowano potrzebom okupanta. Cztery lata później rozpoczęła się grabież wyposażenia fabryki. Wraz z maszynami wywożono dorobek wielu pokoleń konstruktorów, inżynierów i przedsiębiorców.

Po wojnie dawni pracownicy oraz przedstawiciele zarządu podejmowali próby reaktywowania przedsiębiorstwa. Powojenna nacjonalizacja przekreśliła jednak możliwość jego odrodzenia w dotychczasowej formie. Jak opisywał „Forbes”, potomkowie Lilpopów bezskutecznie próbowali odzyskać ocalałą część majątku spółki. Pięciu członków rodziny straciło życie podczas II wojny światowej. Przemysłowe imperium, które przetrwało zabory, kryzysy gospodarcze, rewolucję rosyjską i I wojnę światową, przestało istnieć.

Co zostało z fortuny Lilpopów? Ślady wielkiego imperium przetrwały do dziś

W Warszawie zachowały się fragmenty dawnych zabudowań fabrycznych przy ulicy Bema. W muzealnych kolekcjach przetrwały pojazdy wyprodukowane w zakładach Lilpopa oraz dokumenty świadczące o skali jego przemysłowej działalności. Według ustaleń Instytutu Strat Wojennych do października 2026 roku udało się zidentyfikować zaledwie 14 zachowanych samochodów związanych z warszawską produkcją przedsiębiorstwa.

Historię utraconego imperium przypomina otwarta w listopadzie 2026 roku w warszawskiej Fabryce Norblina wystawa „Lilpop, Rau i Loewenstein – największa przemysłowa strata wojenna Warszawy”. Ekspozycję można oglądać bezpłatnie do 1 grudnia.

Jednak najbardziej niezwykła pamiątka po rodzinie znajduje się poza Warszawą. W Podkowie Leśnej stoją domy otoczone ogrodami, a w Stawisku zachowały się wnętrza dawnej rezydencji Iwaszkiewiczów. Przedmioty, meble, obrazy i księgozbiór pozwalają zajrzeć do rzeczywistości, w której przemysłowy kapitał spotykał się z kulturą. I choć nazwisko Lilpop nie pojawia się już na listach najbogatszych Polaków, jego ślady pozostają częścią naszego codziennego otoczenia.

Zegarmistrz, który ponad dwa stulecia temu przybył do Warszawy z austriackiego Grazu, nie mógł wiedzieć, jak niezwykłą historię napiszą jego potomkowie. Z niewielkiego zakładu wyrosło przemysłowe imperium. Z rodzinnych gruntów – całe miasto. Z majątku jednej z najzamożniejszych rodzin dawnej Polski – miejsce, które na zawsze zapisało się w historii polskiej literatury. Fortuna przepadła. Dziedzictwo okazało się od niej trwalsze.

To czwarty artykuł z cyklu „Najbogatsi ludzie II RP”, w którym przypominamy historie wielkich polskich fortun, ich twórców, spadkobierców oraz majątków, których losy zmieniła II wojna światowa.

Laury Biznesu 2026 - Aleś Bialacki