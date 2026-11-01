W sercu Warszawy stał pałac Kronenbergów, symbol potęgi "polskich Rockefellerów", którzy od tytoniu po koleje zbudowali gigantyczne imperium finansowe.

Mimo niewyobrażalnego bogactwa i wpływów, które zmieniały oblicze kraju, rodzina nie zdołała ocalić swojego świata przed zniszczeniem.

Odkryj fascynującą historię ich wzlotu i upadku oraz dowiedz się, dlaczego ich monumentalna rezydencja zniknęła z mapy stolicy.

W samym sercu Warszawy, nieopodal ulicy Królewskiej, stał pałac, obok którego trudno było przejść obojętnie. Monumentalna fasada, bogato zdobione wnętrza, dzieła sztuki i nazwisko właścicieli, które w świecie finansów znaczyło więcej niż niejeden arystokratyczny tytuł. Pałac Kronenbergów był czymś więcej niż rezydencją. Stanowił manifest potęgi człowieka, który dorobił się majątku tak wielkiego, że mógł zmieniać oblicze całego miasta.

Dzisiaj po tej budowli nie ma śladu. W miejscu, gdzie niegdyś wznosił się symbol bogactwa polskich bankierów, stoi hotel Victoria. Pałac przetrwał czasy zaborów, dwie wojny światowe i niemiecką okupację, choć ta ostatnia przyniosła mu poważne zniszczenia. Nie przetrwał natomiast powojennych decyzji władz. Rozebrano go w 1960 roku.

Trudno o bardziej wymowny obraz losów rodziny, która przez dziesięciolecia należała do najpotężniejszych rodów finansowych na ziemiach polskich. Kronenbergowie mieli banki, fabryki, majątki ziemskie i udziały w przedsiębiorstwach, od których zależały losy tysięcy ludzi. A jednak ostatecznie nie zdołali ocalić własnego świata. Żeby zrozumieć, skąd wzięła się ich fortuna, trzeba cofnąć się do czasów, kiedy Polski nie było jeszcze na mapie Europy.

Zaczęło się od tytoniu. Tak Leopold Kronenberg zbudował fortunę

Leopold Stanisław Kronenberg urodził się w Warszawie w 1812 roku, w zamożnej rodzinie żydowskiej związanej z handlem i bankowością. Nie zaczynał od zera, ale potrafił wykorzystać odziedziczone zaplecze w sposób, który wyniósł go na sam szczyt gospodarczej hierarchii Królestwa Polskiego.

Studiował w Hamburgu i Berlinie, a po powrocie do Warszawy rozwijał działalność finansową. Prawdziwie wielkie pieniądze przyniosły mu jednak interesy związane z monopolem tytoniowym. W epoce, w której przemysł dopiero nabierał rozpędu, Kronenberg dostrzegł to, czego inni jeszcze nie rozumieli: największe fortuny powstają tam, gdzie wielki kapitał spotyka się z masowym rynkiem.

Tytoń był początkiem. Potem przyszły cukrownie, kopalnie, hutnictwo i inwestycje kolejowe. Kronenberg nie zamierzał uzależniać swojej przyszłości od jednego przedsiębiorstwa. Budował sieć interesów, w której pieniądze zarobione w jednej branży pracowały na sukces następnej.

Historyk Michał Wójcik, w rozmowie z Money.pl, szacował fortunę założyciela imperium na około 20 mln rubli, co w przywoływanym przez niego przeliczeniu odpowiadało około 30 mln ówczesnych dolarów. To historyczny szacunek, a nie wartość, którą można prosto przełożyć na dzisiejsze złote. Tak czy inaczej, skala majątku robiła wrażenie nawet na tle europejskich elit finansowych.

Wojna o kolejowe miliony. Rywal był członkiem rodziny

Najbardziej bezwzględna rywalizacja nie toczyła się jednak o tytoń czy cukier. Prawdziwą stawką stały się tory kolejowe. W drugiej połowie XIX wieku kolej była tym, czym wiele dekad później stały się ropa naftowa czy nowe technologie: obietnicą gigantycznych zysków, ale również narzędziem politycznej i gospodarczej dominacji. Kto kontrolował budowę i eksploatację linii, ten zyskiwał wpływy wykraczające daleko poza zwykły biznes.

Kronenberg zdobywał kontrakty kolejowe, ale na jego drodze stanął Jan Gotlib Bloch, jeden z najambitniejszych przedsiębiorców epoki. Co ciekawe, Bloch był mężem Emilii Kronenberg, bratanicy Leopolda. Rodzinne powiązania nie przeszkodziły obu finansistom w prowadzeniu ostrej walki o pieniądze i wpływy.

Ich konflikt wykroczył poza gabinety bankierów. Stał się przedmiotem publicystycznych sporów, a w rozgrywkach wykorzystywano również prasę i literaturę. Jak opisuje portal Dzieje.pl, w rywalizację został wciągnięty Józef Ignacy Kraszewski. W tej historii nie było miejsca na sentymenty. Wielkie pieniądze potrafiły podzielić nawet rodzinę.

Bank, który przetrwał swojego założyciela

W 1870 roku Leopold Kronenberg powołał do życia Bank Handlowy w Warszawie. Instytucja miała finansować rozwijający się handel i przemysł, a z czasem stała się jednym z najbardziej trwałych elementów jego dziedzictwa. Bank istnieje do dziś jako część współczesnego sektora finansowego. To szczególny paradoks: prywatna fortuna rodu niemal zniknęła, lecz instytucja stworzona przez jej założyciela przetrwała zmiany granic, ustrojów i dwie wojny światowe.

Kronenberg nie ograniczał się przy tym do zarabiania. Angażował się w życie polityczne i społeczne, wspierał działalność oświatową, a także interesował się sztuką. Jego nazwisko pojawia się również w historii powstania styczniowego. Był związany z obozem „białych”, opowiadającym się za ostrożniejszą strategią polityczną, lecz po wybuchu powstania wspierał jego działania. Ten obraz jest znacznie bardziej złożony niż opowieść o bogaczu liczącym zyski. Kronenberg był człowiekiem epoki, w której wielki biznes, polityka i sprawy narodowe nieustannie się przenikały.

Najbogatsi w II RP. Kronenbergowie mieli nie tylko pieniądze

Kiedy w 1918 roku Polska odzyskała niepodległość, założyciel fortuny nie żył już od czterdziestu lat. Jego imperium nie zniknęło jednak wraz z nim. Przeszło w ręce kolejnego pokolenia, a szczególnie ważną postacią stał się Leopold Julian Kronenberg, urodzony w 1849 roku syn wielkiego bankiera. To właśnie jego życie łączyło dwa światy: XIX-wiecznego kapitalizmu i odrodzonej Rzeczypospolitej. Leopold Julian zarządzał rodzinnymi interesami, był związany z Bankiem Handlowym, posiadał dobra ziemskie i zajmował się działalnością gospodarczą. Ale nie przypominał wyłącznie surowego finansisty. Komponował muzykę, wspierał Filharmonię Warszawską, interesował się sztuką i hodowlą koni.

Rodzina dysponowała rezydencjami i majątkami, wśród których szczególne miejsce zajmowały Brzezie i Wieniec na Kujawach. W świecie II RP, gdzie ogromna część społeczeństwa żyła skromnie, takie zaplecze oznaczało przynależność do wąskiej elity. Kronenbergowie byli jednymi z najbogatszych i najbardziej wpływowych rodów odziedziczonych przez niepodległą Polskę. Nie ma jednak wiarygodnego, jednolitego rankingu majątków II RP, który pozwalałby bezspornie przypisać im konkretne miejsce wśród wszystkich ówczesnych milionerów. Ich pozycja nie sprowadzała się zresztą do wartości ziemi, budynków i udziałów. Równie ważne były nazwisko, kontakty, tradycja i prestiż, którego nie dało się kupić z dnia na dzień.

Obrazy Matejki, Kossaka i Chełmońskiego. Skarby w rękach milionerów

W domach Kronenbergów gromadzono nie tylko kosztowne wyposażenie. Rodzina stworzyła imponującą kolekcję dzieł sztuki, rękopisów, miniatur i pamiątek historycznych. W zbiorach znajdowały się między innymi obrazy Jana Matejki, Juliusza Kossaka, Henryka Siemiradzkiego i Józefa Chełmońskiego. Była to kolekcja, której wartość wykraczała poza pieniądze. Świadczyła o ambicji uczestniczenia w polskim życiu kulturalnym i pozostawienia po sobie czegoś trwalszego niż bankowe bilanse. Ironia historii polega na tym, że właśnie ta część rodzinnego dziedzictwa okazała się szczególnie bezbronna wobec wojennej katastrofy. Wiele dzieł i pamiątek zaginęło podczas II wojny światowej.

Ostatni Kronenberg wyjechał z Polski. Fortuny nie udało się ocalić

Leopold Julian Kronenberg zmarł w 1937 roku, zaledwie dwa lata przed wybuchem wojny. Nie zobaczył więc rozpadu świata, który jego rodzina budowała przez pokolenia. Wojna przyniosła zniszczenia i utratę majątku, a powojenna rzeczywistość przekreśliła szanse na powrót do dawnej pozycji. Leopold Jan Kronenberg, przedstawiciel ostatniego pokolenia rodu, opuścił Polskę pod koniec 1947 roku i zamieszkał w Stanach Zjednoczonych. Zmarł w Los Angeles w 1971 roku. Jeszcze w 1969 roku pisał do krewnej o utraconych majątkach, rezydencjach i rodzinnej przeszłości. Z jego słów wyłaniał się obraz człowieka, który pamiętał dawne bogactwo, ale wiedział, że nie może go odzyskać.

To najbardziej gorzki finał historii polskich Rockefellerów. Rodzina, która finansowała banki, koleje, fabryki i instytucje kultury, nie zdołała zachować własnego imperium. Po Kronenbergach pozostały dokumenty, dzieła sztuki, wspomnienia i ogromny grobowiec na warszawskich Powązkach. Pozostał również Bank Handlowy, którego początki sięgają decyzji Leopolda z 1870 roku. A w centrum Warszawy, tam gdzie stał niegdyś ich wspaniały pałac, codziennie przechodzą ludzie, którzy często nawet nie wiedzą, że stąpają po miejscu będącym niegdyś symbolem jednej z największych polskich fortun.

Laury Biznesu 2026 - Aleś Bialacki