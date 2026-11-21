Słodycze na czele drożyzny. Czekolada coraz większym wydatkiem

Z raportu UCE Research i Uniwersytetów WSB Merito wynika, że w październiku największy wzrost cen w ujęciu rocznym dotyczył słodyczy i deserów. Podrożały one średnio o 6,1 proc. Na drugim miejscu znalazły się warzywa, których ceny wzrosły o 5,5 proc. Podium zamyka chemia gospodarcza z podwyżką o 4,7 proc.

Droższe były również ryby – o 4,5 proc. – oraz środki higieny osobistej, za które trzeba było zapłacić o 4,4 proc. więcej niż przed rokiem. Wzrosty objęły także mięso (+4,3 proc.), pieczywo (+4,1 proc.) i owoce (+2,1 proc.).

Nie wszystko drożeje. Te produkty wyraźnie staniały

W sklepach można jednak znaleźć również kategorie, w których ceny poszły w dół. Największy spadek odnotowano w przypadku produktów tłuszczowych. Były one tańsze niż rok wcześniej aż o 12,6 proc. Na kolejnych miejscach znalazły się dodatki spożywcze ze spadkiem o 7,9 proc. oraz nabiał, który potaniał o 3,2 proc.

Eksperci zwracają uwagę, że za różnicami w cenach stoją między innymi zmiany na rynkach surowców. Jak wskazał dr Marek Szymański z Uniwersytetu WSB Merito, według danych GUS ceny skupu mleka we wrześniu były o ponad 16 proc. niższe niż rok wcześniej. Jednocześnie pszenica podrożała w ciągu roku o prawie 20 proc.

To pomaga wyjaśnić, dlaczego nabiał potaniał, a pieczywo zdrożało. W przypadku chleba i innych wypieków wyższe ceny ziarna mogą przekładać się na koszty produkcji.

Kakao, energia i warzywa ze szklarni. Eksperci wyjaśniają podwyżki

Skąd tak duże wzrosty cen słodyczy, warzyw i chemii gospodarczej? Dr Joanna Myślińska-Wieprow z Uniwersytetu WSB Merito wskazuje na rosnące koszty surowców i produkcji.

W przypadku słodyczy znaczenie ma drożejące kakao. Warzywa są droższe między innymi ze względu na większy udział produktów szklarniowych, których produkcja wiąże się z dodatkowymi kosztami. Z kolei ceny chemii gospodarczej podbijają wyższe wydatki na energię.

Ekspertka zauważa jednocześnie, że wyhamowała dynamika wzrostu cen używek i napojów bezalkoholowych. Wpływ miały na to między innymi wygasanie części wcześniejszych szoków kosztowych oraz silniejsza konkurencja cenowa między sieciami handlowymi.

Mięso drożeje, choć ceny skupu spadają

Nie wszystkie zmiany cen w sklepach da się łatwo wytłumaczyć kosztami surowców. Dobrym przykładem jest mięso. W październiku jego ceny detaliczne były o 4,3 proc. wyższe niż rok wcześniej, choć – jak zauważył dr Marek Szymański – ceny żywca wołowego w skupach spadły w tym czasie o kilkanaście procent.

Zdaniem eksperta wyjaśnienia trzeba szukać między innymi w polityce handlowej sieci sklepów. Spadek cen surowca nie musi bowiem automatycznie oznaczać niższych cen na sklepowych półkach.

Raport „Indeks cen w sklepach detalicznych” powstał na podstawie analizy ponad 103 tys. cen z ponad 47,8 tys. sklepów należących do 64 sieci handlowych. Badaniem objęto 100 najczęściej wybieranych przez konsumentów produktów codziennego użytku.

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