Cyberatak na Autopay. Dane kart płatniczych mogły trafić w niepowołane ręce

11 listopada Autopay, firma obsługująca płatności internetowe, wykryła nieuprawniony dostęp do swoich systemów. Spółka przyznała, że przestępcy mogli uzyskać dostęp do części danych dotyczących transakcji, w tym danych kart płatniczych. Zagrożone mogły być również adresy e-mail, adresy IP i numery telefonów wykorzystywane przy doładowaniach. Autopay nie potwierdził dotychczas, czy przestępcy skopiowali lub wykorzystali te informacje, ale nie wyklucza takiej możliwości. Nie ujawnił również liczby potencjalnie poszkodowanych ani okresu, z którego pochodzą zagrożone dane.

Problem nie musi dotyczyć wyłącznie osób posiadających konto w Autopay. Firma obsługuje także płatności dokonywane w innych serwisach internetowych, dlatego z jej usług można było korzystać nawet bez zakładania konta. Spółka zapewnia, że zablokowała nieuprawniony dostęp, zabezpieczyła systemy i wdrożyła dodatkowy monitoring. Incydent zgłosiła policji, Urzędowi Ochrony Danych Osobowych oraz zespołowi CSIRT Komisji Nadzoru Finansowego.

KNF monitoruje sytuację. Niektóre banki już zastrzegają karty

Jak poinformował PAP rzecznik KNF Jacek Barszczewski, zespół CSIRT KNF analizuje incydent i jego możliwy wpływ na klientów instytucji finansowych. Pozostaje też w bieżącym kontakcie z Autopay. Informacje o numerach kart, których mógł dotyczyć wyciek, zostały przekazane bankom i innym instytucjom wydającym karty. To one mają ocenić ryzyko i zdecydować, czy konieczne jest zastosowanie dodatkowych zabezpieczeń, w tym wymiana kart.

Część banków już podjęła takie działania. Bank Spółdzielczy w Legionowie poinformował 19 listopada o prewencyjnym zastrzeżeniu części kart Visa i Mastercard, którymi klienci płacili za pośrednictwem Autopay. Poszkodowani otrzymali SMS-y informujące o zablokowaniu kart, a bank automatycznie zamówił im nowe.

Jeżeli otrzymali Państwo taką wiadomość, nie muszą Państwo nic robić. Bank z urzędu złoży wniosek o wydanie nowej karty – przekazała instytucja.

Stanowisko przedstawił także Związek Banków Polskich. Podkreślił, że cyberatak nie dotyczył infrastruktury bankowej, a dane, które mogły zostać ujawnione, nie pochodziły bezpośrednio z systemów banków. Instytucje finansowe analizują sytuację i podejmują działania mające ograniczyć ryzyko utraty pieniędzy przez klientów.

Mam kartę zapisaną w Autopay, ale nie dostałem ostrzeżenia. Czy jestem bezpieczny?

Autopay zapewnił w odpowiedzi dla portalu Niebezpiecznik, że wszystkie podmioty dotknięte zdarzeniem zostały indywidualnie poinformowane. Jednocześnie spółka przyznaje, że analiza zakresu incydentu nadal trwa.

Brak powiadomienia nie daje więc całkowitej pewności, że nasze dane są bezpieczne. Jeśli korzystaliśmy z Autopay, warto sprawdzić pocztę elektroniczną, również folder ze spamem, oraz wiadomości od banku.

W razie wątpliwości można skontaktować się z Autopay i zapytać, czy nasze dane znalazły się w grupie zagrożonych. Jeszcze ważniejszy jest kontakt z bankiem, który wydał kartę. To właśnie bank może ocenić ryzyko dotyczące konkretnej karty i zdecydować o jej wymianie.

Czy trzeba natychmiast zastrzec kartę?

KNF uspokaja, że sam fakt cyberataku nie oznacza, iż dane wszystkich kart zostały naruszone albo że doszło do nieuprawnionych transakcji.

Według nadzoru nie ma potrzeby automatycznej wymiany wszystkich kart używanych do płatności przez Autopay. Banki mają indywidualnie oceniać zagrożenie i informować klientów, jeśli konieczne będą dodatkowe działania.

Bardziej ostrożne stanowisko prezentuje Niebezpiecznik. Eksperci portalu zalecają zastrzeżenie i wymianę karty wykorzystywanej do płatności przez Autopay, nawet jeśli nie zauważyliśmy jeszcze podejrzanych transakcji.

Co zrobić? Jeśli nie otrzymaliśmy ostrzeżenia, a mamy wątpliwości co do bezpieczeństwa karty, warto skontaktować się z bankiem. Możemy zapytać, czy karta znajduje się w grupie zagrożonych i czy bank zaleca jej wymianę. Możemy również samodzielnie zdecydować o zastrzeżeniu i zamówieniu nowej.

Czy zagrożone mogą być także karty wcześniej usunięte z Autopay?

Tego na razie nie wiadomo. Autopay nie ujawnił okresu, z którego pochodzą dane objęte incydentem. Nie wyjaśnił również, czy zagrożenie może dotyczyć kart, które użytkownicy wcześniej usunęli ze swoich kont.

Samo usunięcie karty z aplikacji nie daje pewności, że jej dane nie mogły zostać wcześniej ujawnione. Dlatego warto sprawdzić również bezpieczeństwo starszych kart, o ile nadal są aktywne.

Czy można zmienić kod CVV? Jakie dane karty mogły wyciec?

Jedną z najważniejszych niewyjaśnionych kwestii pozostaje dokładny zakres danych kart, do których mogli uzyskać dostęp przestępcy.

Autopay nie odpowiedział jednoznacznie na pytanie Niebezpiecznika, czy zagrożone były pełne numery kart, daty ważności oraz trzycyfrowe kody CVV/CVC, wykorzystywane przy płatnościach internetowych.

Zgodnie ze standardem bezpieczeństwa PCI DSS operatorzy płatności nie mogą przechowywać kodów CVV po autoryzacji transakcji, nawet w postaci zaszyfrowanej. Nie ma jednak dowodów, że Autopay naruszył ten zakaz.

W przypadku standardowej karty kodu CVV nie można samodzielnie zmienić, tak jak PIN-u. Aby otrzymać nowy kod, trzeba wymienić kartę.

Warto pamiętać, że brak dostępu przestępców do CVV nie wyklucza wszystkich nieautoryzowanych płatności. Dlatego najważniejsze jest sprawdzanie historii transakcji i reagowanie na podejrzane operacje.

Co zrobić teraz, żeby zabezpieczyć pieniądze?

KNF, Związek Banków Polskich i Autopay zalecają przede wszystkim regularne kontrolowanie płatności oraz ostrożność wobec prób oszustwa.

1. Sprawdź historię transakcji. Zwróć uwagę także na niewielkie kwoty, których nie rozpoznajesz. Włącz powiadomienia o płatnościach kartą, aby od razu dowiadywać się o każdej operacji.

2. Rozważ ograniczenie płatności internetowych. W aplikacji bankowej można zwykle obniżyć limit transakcji kartą w internecie, a w niektórych bankach również tymczasowo wyłączyć takie płatności. Nie zastępuje to jednak zastrzeżenia karty, jeśli jej dane zostały ujawnione.

3. Sprawdź wiadomości od banku. Jeśli bank poinformuje o wymianie karty, postępuj zgodnie z jego instrukcjami. Po otrzymaniu nowej karty trzeba pamiętać o aktualizacji danych w serwisach, w których opłacamy abonamenty i subskrypcje.

4. Nie klikaj w podejrzane linki. Oszuści mogą podszywać się pod Autopay lub banki, wysyłając SMS-y i e-maile o konieczności pilnej wymiany karty albo potwierdzenia danych. Nie podawaj numeru karty, kodu CVV, PIN-u ani haseł do bankowości. Nie zatwierdzaj operacji, których sam nie zlecałeś.

5. Jeśli zauważysz nieznaną transakcję, natychmiast skontaktuj się z bankiem. Zastrzeż kartę i zgłoś nieautoryzowaną płatność. W przypadku podejrzenia kradzieży pieniędzy nie należy czekać na zakończenie wyjaśniania cyberataku.

KNF podkreśla, że banki będą przekazywać klientom informacje o koniecznych zabezpieczeniach. Najbezpieczniej sprawdzać je bezpośrednio w aplikacji bankowej lub na oficjalnej stronie internetowej, zamiast korzystać z linków otrzymanych w wiadomościach.

Kilka głównych lotnisk w Europie padło ofiarą cyberataku.