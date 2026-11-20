Spółdzielnie podnoszą czynsze. Powód? Rosnące koszty

Od nowego roku mieszkańcy bloków muszą przygotować się na wyższe rachunki. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe rozsyłają już informacje o nowych stawkach. Podwyżki dotyczą między innymi opłat eksploatacyjnych, ogrzewania oraz utrzymania części wspólnych budynków.

Zarządcy nieruchomości tłumaczą decyzje rosnącymi wydatkami na bieżące utrzymanie bloków. Drożeją remonty, sprzątanie, konserwacja wind i inne usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania budynków. W pismach kierowanych do mieszkańców pojawia się także argument dotyczący wzrostu płacy minimalnej. Od 2027 roku ma ona wynosić 4950 zł brutto, czyli około 3,7 tys. zł na rękę.

Dla lokatorów oznacza to kolejne obciążenie domowych budżetów. Szczególnie dotkliwe może być ono dla emerytów i osób samotnie utrzymujących mieszkanie.

W Miliczu rachunki pójdą w górę o 37,50 zł

Jednym z przykładów jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Barycz” w Miliczu. Od stycznia opłata eksploatacyjna wzrośnie tam o 50 gr za metr kwadratowy, a fundusz remontowy o kolejne 25 gr.

Nowe stawki opłaty eksploatacyjnej będą zależały od rodzaju mieszkania i statusu lokatora. Wyniosą od 4,43 zł do 4,91 zł za metr kwadratowy. Z kolei opłata na fundusz remontowy wzrośnie do 2,79 zł za metr kwadratowy.

Jak to wygląda w praktyce? W przypadku mieszkania o powierzchni 50 metrów kwadratowych podwyżka wyniesie łącznie 37,50 zł miesięcznie. W ciągu roku daje to dodatkowe 450 zł wydatków.

Spółdzielnia wyjaśnia na swojej stronie, że zmiana stawek jest związana z wnioskiem wynikającym z przeprowadzonej lustracji za lata 2023–2025.

„Płać i płacz”. Mieszkańcy nie kryją oburzenia

Zapowiedzi kolejnych podwyżek wywołują duże emocje. W internecie mieszkańcy dzielą się informacjami o nowych stawkach i nie ukrywają frustracji. „To dopiero początek”, „Płać i płacz”, „Dla samotnego emeryta to przegięcie” – piszą zaniepokojeni lokatorzy, których cytuje Fakt.

Pojawiają się również ironiczne komentarze: „Będziemy mieszkać w szałasach”. Dla wielu osób nawet kilkadziesiąt złotych dodatkowych opłat miesięcznie to poważny problem, zwłaszcza gdy jednocześnie rosną wydatki na żywność, energię i inne podstawowe potrzeby.

Podwyżki nie będą wszędzie takie same

Wysokość nowych opłat zależy od decyzji konkretnej spółdzielni lub wspólnoty. Dlatego nie wszyscy mieszkańcy bloków odczują podwyżki w takim samym stopniu. Warto dokładnie sprawdzić pismo od zarządcy i porównać nowe stawki z dotychczasowymi.

Niestety, ale wiele wskazuje na to, że z początkiem 2027 roku zmiany opłat dla wielu lokatorów oznaczać będą wyższe koszty utrzymania mieszkania. A to kolejny wydatek, który trzeba będzie uwzględnić w domowym budżecie.

Laury Biznesu 2026 - Swiatłana Cichanouska