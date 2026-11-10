Kto stoi za cyberatakiem na sklepy w Europie?

Francja nie ma już wątpliwości. Minister spraw zagranicznych Jean-Noël Barrot publicznie wskazał winnego fali cyberataków, które sparaliżowały supermarkety w kilku krajach Europy. Jego zdaniem za wszystkim stoi Islamska Gwardia Rewolucyjna Iran – informuje Bloomberg.

To niezwykle rzadki przypadek, gdy rząd w tak bezpośredni sposób przypisuje odpowiedzialność za działania hakerskie obcemu mocarstwu.

Odpowiedzialność za ten atak spoczywa na Islamskiej Gwardii Rewolucyjnej Iranu — powiedział Jean-Noël Barrot

Francuski minister podkreślił, że takie działanie „zagraża interesom narodowym i bezpieczeństwu obywateli Francji”.

Jakie sankcje grożą Iranowi za atak hakerski?

Reakcja ma być szybka i dotkliwa. Minister Barrot, przemawiając przy okazji spotkania ministrów państw G7, zapowiedział podjęcie konkretnych kroków odwetowych. W tej sprawie wezwano już ambasadora Iranu. Francja będzie dążyć do nałożenia sankcji na szczeblu europejskim na wszystkie osoby odpowiedzialne za atak.

Podejmiemy wszelkie inne proporcjonalne i niezbędne środki, aby zareagować na ten atak i zniechęcić tych, którzy chcieliby go powtórzyć — dodał minister.

Sprawą zajmuje się też już paryska prokuratura. Śledczy zidentyfikowali metody charakterystyczne dla irańskiej jednostki cybernetycznej, a kluczowym dowodem okazało się użycie w kodzie języka farsi oraz adresów IP prowadzących prosto do Iranu. Zwrócili się też do sędziego o szersze uprawnienia dochodzeniowe i wydanie nakazów aresztowania dla szefa irańskiej jednostki cybernetycznej powiązanej z Gwardią Rewolucyjną oraz jego dwóch zastępców.

Francja zapowiedziała, że Iran za atak hakerski spotkają surowe konsekwencje, w tym sankcje na poziomie europejskim. Na razie przedstawiciele irańskiego rządu nie skomentowali oskarżeń.

E.Leclerc odcina lodówki od sieci

Tymczasem francuska sieć handlowa E.Leclerc poinformowała o wprowadzeniu – także w Polsce obowiązku – odłączenia systemów chłodniczych od otwartego internetu. Urządzenia mają działać bez bezpośredniego dostępu z zewnątrz do czasu wdrożenia nowych zabezpieczeń, które umożliwią zdalną obsługę wyłącznie uprawnionym pracownikom i serwisantom.

Sieć rozwija także całodobowy monitoring cyberzagrożeń, pozwalający wykrywać próby włamań i szybko na nie reagować. Działania te są częścią szerszej modernizacji infrastruktury informatycznej oraz dostosowywania zabezpieczeń do wymogów unijnej dyrektywy NIS2.

Ostatnie wydarzenia w Europie pokazują, że cyberbezpieczeństwo nie jest już wyłącznie kwestią ochrony danych czy systemów informatycznych. Coraz częściej dotyczy infrastruktury, od której zależy codzienne funkcjonowanie sklepów. Nawet pozornie niewielkie zaniedbanie może mieć konsekwencje wykraczające daleko poza obszar IT – podkreśla Jarosław Prystupa, ekspert ds. IT i cyberbezpieczeństwa w E.Leclerc Polska.

Na czym polegał atak na lodówki w sklepach?

Wszystko zaczęło się na przełomie października i listopada 2026 roku. To wtedy pracownicy setek hipermarketów we Francji, Holandii, Szwecji i Belgii zauważyli niepokojące zjawisko. Temperatura w lodówkach i zamrażarkach zaczęła gwałtownie rosnąć. Szybko okazało się, że to nie zwykła awaria, a skoordynowany atak hakerski na systemy sterujące chłodniami. Podobny incydent zgłosił też jeden ze sklepów sieci Auchan w Polsce.

Skutki były opłakane. W efekcie ataku setki marketów musiały wyrzucić tony jedzenia, co pokazuje, że wyłączone lodówki w sklepach to nie tylko problem techniczny, ale realne zagrożenie dla bezpieczeństwa żywnościowego. Straty finansowe sieci handlowych były ogromne.

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